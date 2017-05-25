«Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» – сегодня в кино

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Для поклонников капитана Джека Воробья – отличная новость: очередная часть пиратской саги вышла на экраны белгородских кинотеатров сегодня, 25 мая.

В приключенческий блокбастер «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» (Режиссёр: Хоаким Роннинг, Эспен Сандберг. В ролях: Джонни Депп, Хавьер Бардем. Хронометраж: 2 часа 08 минут. Возрастной ценз: 16+) всеми любимый персонаж предстанет в несколько ином состоянии.

Джеку Воробью перестаёт везти, ведь из Дьявольского треугольника вырвалась «Немая Мария» – корабль с командой жестоких мертвецов, капитаном которых является зловещий Салазар, пообещавший истребить всех пиратов и люто ненавидящий Джека.

Шанс на спасение Джека от участи стать кормом для рыб заключен в мифическом Трезубце Посейдона, но для того, чтобы достать его, он будет вынужден вступить в сложный союз с умной и красивой девушкой, разбирающейся в астрономии – Кариной Смит, и юным и своенравным матросом Королевского флота – Генри.

Управляя своим старым и обшарпанным судном «Умирающая чайка», капитан Джек должен будет не просто поймать удачу за хвост, а ещё и выжить в битве с самым заклятым врагом, который когда-либо встречался у него на пути.



