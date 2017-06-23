Персональная выставка Михаила Викторова открылась в Белгороде

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На торжественном открытии выставки, которое состоялось 22 июня в Белгородском художественном музее, можно было лично познакомиться с художником. Экспозицию он посвятил 100-летию со дня рождения своего отца.

Сам Михаил Дмитриевич – уроженец Воронежа, член Союза театральных деятелей России. Художник является доцентом кафедры дизайна Воронежского государственного педагогического университета. Благодаря его эскизам было поставлено более 50 спектаклей в таких крупных городах, как Воронеж, Ярославль, Волгоград, Орёл, Ростов-на-Дону.

Михаил Викторов – участник более 70 выставок, и не только в России. Его работы выставлялись в Англии в программе Кентерберийского международного фестиваля, в Сербии. В Италии на международном конкурсе SANTA MARIA DELLE ARTI 2006 19th edition художник получил I премию и золотую медаль победителя. Четыре раза участвовал в международной выставке в Афинах.

Экспозиция в Белгородском художественном музее включает серию работ «Старые фотографии», в которой фото чередуются с полотнами автора. Викторов создает их благодаря эмоциям, получаемым от просмотра фотографий. Также представлена серия графических работ.

«Это не просто моя фантазия. Так рождаются мои эмоции», – говорит художник о своих работах.

Выставка Михаила Викторова продлится до 17 июля.

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