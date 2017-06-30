Персональная выставка Эльяса Айюба из Сирии открылась в Белгороде

18:59

На открытии выставки, которое состоялось 30 июня в выставочном зале «Родина», каждый желающий мог лично познакомиться с художником. Экспозиция посвящена повседневности жизни.

Эльяс Айюб – уроженец Сирии, уже нескольких лет живёт в России. Художник является выпускником Дамасского университета, факультета изящных искусств, а также магистром художественно-графического факультета Курского государственного университета. В 2016 году он поступил в аспирантуру Московского государственного академического художественного института имени В. И. Сурикова при Российской академии художеств, на факультет теории и истории искусств.

Эльяс Айюб является активным участником художественных выставок как в России, так и в Сирии. Художник начал свой творческий путь с экспрессионизма и экспериментов в области композиции и перспективы, после был пост-бакалаврский импрессионизм, ориентальные узоры и даже кубизм.

Экспозиция в выставочном зале «Родина» включает в себя 23 графические работы под общим названием «Повседневные аллегории». Художник решил обратиться к мирной теме и таким образом в своих работах показать повседневную жизнь обычного человека. Автор хотел отойти от темы предыдущей выставки, где представленные работы были посвящены родине Эльяса Айюба – городу Дамаск и военному столкновению в Сирии.

В этих фигурах каждый образ говорит сам за себя, и пусть искусство всегда оставляет нерешённые вопросы зрителю, в моих работах я даю право любой элемент понимать по-своему. Эльяс Айюб

Выставка продлится до 16 июля.

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