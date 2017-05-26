Персональная выставка акварельных работ Юлии Котовой открылась в Белгороде

14:30

В экспозиции представлено 30 работ художника за последние несколько лет.

Выставка Юлии Котовой «В поисках мастерства» открылась сегодня, 26 мая, в выставочном зале «Родина». В неё вошли 30 акварельных работ, которые мастер написала в 2014-2016 годах. На них – пейзажи, в том числе и Белгорода.

По информации выставочного зала «Родина», Юлия Котова работает в технике a la prima, которая позволяет создать законченное произведение за один подход к работе.

Посмотреть на картины можно до 21 июня.

Справка. Юлия Котова родилась в 1985 году в Украине, в городе Чернигове. Окончила Камчатский гуманитарный колледж по специальности «Дизайн среды», затем в 2009 году – НИУ «БелГУ». Она стали дипломированным специалистом «учитель изобразительного искусства». Акварелью Юлия Котова заинтересовалась в студенческие годы в Белгородском госуниверситете.

Фото выставочного зала «Родина»