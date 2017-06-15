Культура:

Персональная фотовыставка Ларисы Ивановой «Обыкновенный Петербург» открылась в Белгороде

16:24
15 Июня 2017
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На ней собрано 40 цветных и чёрно-белых работ фотографа с видами культурной столицы России.

Мероприятие состоялось сегодня, 15 июня, в формате творческой встречи с фотохудожником Ларисой Ивановой.

На её снимках – жители Санкт-Петербурга и питерские пейзажи с городскими дворами и парадными. Естественный Петербург отражён и на фотографиях из метро и с вокзалами.

По информации Белгородской галереи фотоискусства им В. А. Собровина, фотоработы Ларисы Ивановой отличает сдержанность в лучших традициях питерской школы фотографии.

 Экспонируется выставка в малом зале галереи. Она проработает в областном центре до конца июля.

Фото Белгородской галереи фотоискусства им В. А. Собровина


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