«Пассажиры» и «Ёлки 5» вышли на экраны

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Два новых фильма – один с Дженнифер Лоуренс в главной роли, а другой, как и полагается, – с Иваном Ургантом и Сергеем Светлаковым – представлены к показу в белгородских кинотеатрах с сегодняшнего дня, 22 декабря.

Сюжет фантастического триллера «Пассажиры» (Режиссёр: Мортен Тильдум. В ролях: Д. Лоуренс, К. Пратт. Бюджет: $ 120 000 000. Хронометраж: 1 час 55 минут. Возрастной ценз: 16+) развивается на космический корабле с пятью тысячами пассажиров на борту, погружённых на время полета в искусственный сон. Он держит курс на планету – их будущий дом.

Всё идёт так, как и запланировано, но система даёт сбой и двое пассажиров (Крис Пратт и Дженнифер Лоуренс) внезапно просыпаются и понимают, что им лететь ещё 90 лет пути. Остаток жизни им суждено провести вдвоём в шикарных апартаментах корабля, оснащенного по самых последним технологиям.

День за днём притяжение Джима и Аврору друг к другу только усиливается, но с кораблём происходит что-то неладное, и именно от них зависит судьба всех его пассажиров.





Новогодняя комедия «Ёлки 5» (Режиссёр: Тимур Бекмамбетов, Александр Котт. В ролях: И. Ургант, С. Светлаков. Бюджет: ₽ 200 000 000. Хронометраж: 1 час 30 минут. Возрастной ценз: 6+), как и предыдущие части, обещает зарядить всех новогодним настроением. Так и не повзрослевшие лыжник и сноубордист устраивают сумасшедшую погоню за ёлкой, а баба Маня решила подружиться с Интернетом, чтобы найти свою старую любовь.

Профессор из Екатеринбурга наконец остепенился, но теперь и сам стал ревнивым. На Севере инженер по технике безопасности должен признаться в любви.

Боря хочет вернуть семейное счастье, ради чего готов пойти на кражу у лучшего друга Жени пингвина. Ну, а пингвину необходимо сесть на яйцо, которое снесла его пингвиниха.

И как обычно, все герои фильма так же делают глупости и верят в чудо.



