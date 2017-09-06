«Парад трубачей» выступит в Белгороде в Международный день музыки

17:14

Белгородская филармония открывает 51-й концертный сезон.

1 октября в большом зале филармонии выступят концертный оркестр духовых инструментов Юрия Меркулова и камерный оркестр Mezzo Music Натальи Боровик, сообщает пресс-служба организации.

Также в этот день белгородцы услышат известных джазовых и академических трубачей: члена Всемирной гильдии трубачей, заслуженного артиста РФ Семёна Мильштейна, лауреатов международных конкурсов Вадима Эйленкрига, Евгения Гурьева и Кирилла Солдатова. Последний также является солистом Национального филармонического оркестра России под управлением Владимира Спивакова.

Начнётся концерт в 17:00.