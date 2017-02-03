Около сотни фото с вековой историей собрали на выставке в Белгороде

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3 февраля в Белгородском музее народной культуры открылась выставка «Лица эпохи», на которой представлены около 100 подлинных фотографий конца XIX – начала XX веков.

На снимках изображены не просто собирательные портреты, а люди, которые жили и трудились в Белгороде и области в XX веке, их семьи, дети, возлюбленные. Особое место в ряду фотографий занимают именно семейные фото. Фотохудожники Белгорода, Курска, Харькова и близлежащих городов старались передать своими работами особенность жизни тех времён, детали интерьера, одежды. Интересной является и такая мелочь, как подписи сзади фотографий. С их помощью можно определить отношения между дарителем и тем, кому был вручён снимок.

Посмотреть на уникальные фото пришли просто любители, а также профессионалы в этой области. Современный фотохудожник Алексей Плешков выступил для гостей и рассказал об особенностях фотографии сейчас и тогда:

В те времена сделать снимок было не так легко, да ещё и дорого. А сейчас, как гласит знаменитый слоган компании Kodak, «вы нажимаете на кнопку, мы делаем все остальное». Целью фотографии прошлого столетия было запечатлеть важное событие или людей. Немногие видели в этом искусство. А ведь фотография – это большой мир, сказать о ней в двух слова невозможно. Но сегодня она победила. Мы от неё уже никуда не денемся. Алексей Плешков фотохудожник

Жительница Карелии Вера приехала в Белгород к своей дочери и внучке и по счастливой случайности попала на «Лица эпохи». Фотографии не оставили её равнодушной:

Я не впервые на подобной выставке, потому что я очень люблю чёрно-белые фотографии, именно старые. Когда я увидела афишу, сразу решила, что хочу посмотреть. У меня у самой есть большой семейный альбом с похожими фотографиями прабабушек, дедушек, дальних родственников. Чёрно-белые снимки говорят больше, чем цветные. Они оставляют место воображению. Вера Леонидовна посетительница выставки

Анастасия Лукьянова, научный сотрудник отдела научно-экспозиционной выставочной работы музея, провела интерактив с пришедшими студентами Белгородского университета кооперации, экономики и права.

Всем желающим мы раздали бланки, на которых указаны номера фотографий, а также варианты социального статуса, эмоционального состояния и семейного положения изображённых на снимках людей. Необходимо было отметить свои предположения, подписать, а затем сдать ответы. В конце работы выставки на сайте музея мы опубликуем результаты того, как современная молодёжь ориентируется в лицах той эпохи. Анастасия Лукьянова сотрудник Белгородского музея народной культуры

Также Анастасия рассказала, что в экспозиции немало интересных фото с особой историей. Одно из таких – изображение дедушки с внуком. Как стало известно, пожилой человек был графом, меценатом, почётным жителем города Волчанска. В своё время он занимал должность председателя уездного собрания в родном городе, а также пост министра земледелия. После Октябрьского переворота он иммигрировал из России, финансовое положение заставило его работать лесником. Со временем он побывал во многих странах, а скончался в Париже.

Директор музея Елена Спиридонова отметила особую значимость выставленных работ, а также важность сделанных в наше время фото:

Подобной выставки у нас ещё не было. Ведь мы не хотим показывать вам историю фотографии, наша цель – обратить внимание современных людей, которые живут в век цифровой фототехники, на то, что такое фотография в их жизни. Ведь наши дети, внуки и правнуки будут узнавать нас именно по снимкам, которые мы сделаем сейчас. Елена Спиридонова директор Белгородского музея народной культуры

Посетить экспозицию все желающие смогут до 30 марта.