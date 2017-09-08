Новый сезон в Белгородском театре кукол открыли премьерой спектакля «Теремок»

14:07

52-й театральный сезон здесь стартовал сегодня, 8 сентября.

После летних каникул двери Белгородского государственного театра кукол снова открыты для посетителей. На сцене – творение Виктора Климчука в содружестве с художником-постановщиком Захаром Давыдовым, дважды лауреатом национальной театральной премии «Золотая маска», и хореографом Татьяной Савченко.

Новый сезон всегда открывается премьерой. В этот раз сказка Самуила Яковлевича Маршака «Теремок» в постановке заслуженного деятеля искусств Республики Беларусь Виктора Климчука. Он знаком нашему зрителю по спектаклям «Три поросёнка», «Чёрная курица». Самое главное в нашей работе – чтобы зритель радовался. Наталья Репина

художественный руководитель Белгородского государственного театра кукол

По её словам, музыкальную постановку начали готовить ещё в марте.

Поучительная сказка «Теремок» – в двух действиях. На сцене кукольные жители теремка: Лягушка, Ёжик и Петушок, а ещё лесные звери Лиса, Волк и Медведь и их кукловоды. В роли Сказочников выступили Стручок гороховый и Шишка еловая. После спектакля маленькие зрители признаются, что одним из самых смешных моментов постановки были именно споры двух Сказочников.

Также по традиции в день открытия театрального сезона наградили актёров за лучшие работы, которые они сделали в прошлом сезоне. Дипломы лауреатов премии имени Щепкина в области театрального искусства получили Ирина Веретнова за роль в спектакле «Машенька и медведь» и Павел Роднин за роль дрессировщика в спектакле «Каштанка». Вручала награды заместитель начальника управления культуры Белгородской области Нона Андросова.

Это моя четвёртая премия. Для меня это была сложная постановка. Я привык в театре кукол работать только с куклами, а здесь у меня была роль в живом плане – дрессировщик зверей, циркач и клоун. Это сложно для артиста-кукловода – играть как драматический актёр, когда необходимо общаться с залом, когда видишь живые глаза и эмоции. Сначала было непривычно. Павел Роднин

актёр Белгородского государственного театра кукол

Следующая постановка «Теремка» состоится завтра, 9 сентября.

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