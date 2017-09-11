Новую книгу об истории родного города представят белгородцам

17:16

Академик Виктор Овчинников презентует книгу и пообщается с читателями 15 сентября.

Свою новую книгу «Белгород на Северском Донце»

Виктор Овчинников – академик, член-корреспондент Международной Кирилло-Мефодиевской академии славянского просвещения, сопредседатель Белгородского регионального отделения международной общественной организации «Всемирный Русский Народный Собор» – представит читателям в Белгородском государственном историко-краеведческом музее.

Автор познакомит аудиторию с историей нашего города с древнейших времён до современности, раскроет переломные этапы в жизни Белгорода. В ходе встречи присутствующие смогут задать историку вопросы.

По словам Виктора Овчинникова, книга посвящена людям, составляющим «соль Земли» Белгорода, в частности архимандриту Анатолию, который в XIX веке сохранил «святыни» истории Белгорода.

Меня до сих пор беспокоит равнодушное отношение моих земляков к памяти о людях, благодаря которым мы себя мыслим и ощущаем русскими. На нашей земле к такой когорте великих относится архимандрит Анатолий (в миру А. Ключарев). Об этом первом белгородском историке я немало писал. К сожалению, в городе нет памятного места, где бы увековечивалась память о нём. Вместе с тем материалы его трудов широко используются без ссылок и так далее. Плагиат стал нормой. В одном из современных трудов о знаменитых белгородцах – ряд статей такого пошиба: исторические факты украдены, а историки и краеведы, обнаружившие их в архивах, даже не упомянуты. Виктор Овчинников

Сам автор занимается историей города на протяжении 30 лет – с 1987 года.

Это моя пятая книга о Белгороде. Считал и считаю, что Белгород обязан иметь своё презентационное историческое издание, которое могли бы купить жители и гости города. Наличие такой книги − одна из ярчайших характеристик культуры города, преодолевающей синдром провинционализма. Виктор Овчинников

Писатель обещает удивить читателей. Например, в книге есть впервые публикуемое интервью с историком, академиком РАН СССР Б.А. Рыбаковым. В дальнейших творческих планах Виктора Овчинникова – «Краткая историческая энциклопедия Белгорода» и историческая книга о строителе-фортификаторе Белгорода 1650-1651 гг. Давиде Николе.

Начнётся мероприятие в 14:30.

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