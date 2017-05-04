Национальный оркестр России под управлением Владимира Спивакова выступит в Белгороде и Старом Осколе

14:28

Коллектив даст концерты в Белгороде и Старом Осколе в рамках фестиваля «Владимир Спиваков приглашает…» при поддержке Благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт».

В программе концерта – фрагменты из опер Дж. Россини, Г. Доницетти, Ж. Бизе, Ш. Гуно, В. Беллини, Дж. Верди, Ж. Массне, Р. Леонкавалло, Дж. Пуччини.

В сопровождении Национального филармонического оркестра России под управлением народного артиста СССР Владимира Спивакова знаменитые оперные арии исполнят участница проекта «Большая опера» Марика Мачитидзе (сопрано) и лауреат международных конкурсов, ведущий солист Московского театра «Новая Опера» Василий Ладюк (баритон).

Концерты будут состоять из двух отделений. В Белгороде выступление оркестра состоится 17 мая в Белгородской государственной филармонии, в Старом Осколе – 18 мая в ДК «Комсомолец». Начало – в 19:00.