Наследники белгородских традиций представили регион на детском фестивале в Вологде
Работы юных мастеров отмечены специальными призами.
С традициями декоративно-прикладного творчества Белгородской области участников II всероссийского детского фестиваля народной культуры «Наследники традиций» познакомили Даниил Усачёв и Мария Данченко.
Фестиваль прошёл в Вологодской области. В нём приняли участие более 200 ребят из 34 субъектов РФ.
Конкурс представлен шестью номинациями: «Декоративно-прикладное творчество», «Фольклор», «Народный костюм», «Традиционное судостроение», «Народная игрушка», «Образовательный бренд территории».
Даниил продемонстрировал свою технику художественной обработки кожи, за что был удостоен специального диплома жюри. А Мария показала белгородскую методику валяния шерсти, став обладателем диплома фестиваля III степени, сообщает Департамент образования Белгородской области.
Фото пресс-службы Департамента образования Белгородской области