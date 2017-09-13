Культура:

Наследники белгородских традиций представили регион на детском фестивале в Вологде

14:11
13 Сентября 2017
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Работы юных мастеров отмечены специальными призами.

С традициями декоративно-прикладного творчества Белгородской области участников II  всероссийского детского фестиваля народной культуры «Наследники традиций» познакомили Даниил Усачёв и Мария Данченко.

Фестиваль прошёл в Вологодской области. В нём приняли участие более 200 ребят из 34 субъектов РФ.

Конкурс представлен шестью номинациями: «Декоративно-прикладное творчество», «Фольклор», «Народный костюм», «Традиционное судостроение», «Народная игрушка», «Образовательный бренд территории».

Даниил продемонстрировал свою технику художественной обработки кожи, за что был удостоен специального диплома жюри. А Мария показала белгородскую методику валяния шерсти, став обладателем диплома фестиваля III степени, сообщает Департамент образования Белгородской области.

Фото пресс-службы Департамента образования Белгородской области  


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