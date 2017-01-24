Культура:

На открытый урок по ирландскому степу приглашают жителей Белгорода

17:00
24 Января 2017
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Принять участие в нём может любой поклонник ирландского танцора Майкла Флетли или шоу Riverdance. Ограничение есть лишь по возрасту – старше 16 лет.

Занятие организовано студией ирландского танца Iry, преподаватели которой – победители и призёры международных и всероссийских соревнований по ирландским танцам. Открытый урок пройдёт 1 февраля в центре фитнеса и танцев «Астра Студия» (кабинет № 4). Начало – в 20:00.

Необходима предварительная запись. Участие в открытом уроке бесплатное.

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