На открытии первого карильонного фестиваля в Белгороде выступили музыканты из Бельгии

16:00

9 июня в парке Победы в Белгороде состоялось торжественное открытие первого международного карильонного фестиваля «Белгородский звон».

Организаторами фестиваля карильонной музыки являются солист Белгородской филармонии, лауреат международных конкурсов, органист и карильонист Тимур Халиуллин и студентка БГИИК Анастасия Хлюпина.

«Белгородский звон» представил первый и единственный в России передвижной карильон, изготовленный на Королевской колокололитейной фабрике в Голландии. Инструмент состоит из 51 колокола весом около четырёх тонн. Анастасия Хлюпина автор проекта

На открытии фестиваля с уникальной программой выступили ведущие карильонисты России и Бельгии: Тимур Халиуллин, Йозеф Хаазен, Александра Капинос, Олеся Ростовская, Елизавета Рулёва, Мария Лебедева и Ирина Козлова.

В Бельгии есть замечательный город Малин, который имеет колокольную традицию уже более 600 лет. Оттуда к нам и пришло выражение «малиновый звон», связав дружбой Россию и Бельгию. Я очень рад быть сегодня с вами, и буду играть с удовольствием для вас. Йозеф Хаазен ведущий карильонист Европы и создатель школы карильонной музыки в Санкт-Петербурге

В исполнении маэстро была представлена музыка русских композиторов Бородина «Улетай на крыльях ветра» и Хренникова «Что так сердце растревожено».

Прозвучали две авторские пьесы лауреата многочисленных конкурсов, члена Союза композиторов, члена Ассоциации электроакустической музыки России, члена Ассоциации органистов России, представителя Фонда «Русский карильон» Олеси Ростовской. Она исполнила «Благовест», «Встречный звон» из цикла «Звоны русской традиции» и «Элегию до мажор» из цикла «Двенадцать элегий».

В исполнении лауреата международных конкурсов, преподавателя органа, клавесина и карильона Марии Лебедевой прозвучала «Прелюдия» и «Фуга до мажор» старинного фламандского композитора Матиаса ван ден Гейна.

Директор Фонда «Русский карильон», соорганизатор международного карильонного фестиваля «Музыка над городом», карильонист, клавесинист и органист Александра Капинос выступила с виртуозным исполнением «Сицилианы» из серенады для карильона Роберта Брамса.

Завершило концерт инклюзивное исполнение Тимуром Халиуллиным негласного гимна белгородской музыкальной культуры, русской народной песни «Порушка-Пораня» в сопровождении фееричного фаер-шоу от артистов театра огненных мистерий «Тени».

По программе фестиваля запланировано восемь уникальных концертов с мировыми премьерами, классической музыкой и народными мелодиями.

Отметим, что фестиваль пройдёт на разных площадках Белгородской области. Единственный мобильный карильон нашей страны будет звучать не только в Белгороде, но и в Губкине, Старом Осколе, Красной Яруге и Прохоровке.





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