На новый IT-проект «Культурный регион» потратят 18 миллионов рублей

14:04

Проект реализует Белгородский фонд развития региона при поддержке региональной администрации.

IT-проект «Культурный регион» сделает туризм и досуг в Белгородской области удобнее, а местные культурно-исторические центры – ближе, интерактивнее и дешевле. Он предполагает создание веб-сервиса, который включит в себя системы интерактивных устройств в культурных учреждениях, а также online-карты туристических маршрутов и программ выходного дня для гостей и жителей области.

В перспективе новый проект должен объединить в единую электронную инфосеть все театры, библиотеки, музеи и другие объекты культурного досуга.

Одним из его этапов будет создание приложения для мобильных платформ iOS, Android и Windows mobile, которое поможет не только спланировать маршрут своего культпохода, но и приобрести билет на любое мероприятие региона, изучив онлайн-афишу. Михаил Туровский

директор Белгородского отделения компании «МегаФон»

Реализация проекта предполагает несколько этапов. Уже сейчас началась разработка единого электронного билета во все региональные учреждения культуры.

Уже осенью в Белгороде стартует несколько крупных региональных мероприятий, в рамках которых специалисты будут создавать новые маршруты для отдыха на один день или на все выходные. К концу года региональные учреждения культуры оснастят специальным интерактивным оборудованием на базе технологий iBeacon. Оно будет использовать информацию о скульптуре, картине, историческом или природном памятнике для реализации новых форм культурного досуга с использованием смартфона. Таким образом, мобильный может стать персональным экскурсоводом в любом музее или библиотеке. Сергей Курганский

начальник управления культуры Белгородской области

На реализацию проекта компания «Мегафон» выделила фонду 18 млн рублей.