«Мурка» и Стравинский от виртуозов карильона: стартует уникальный передвижной фестиваль «Белгородский звон»

14:25

С 9 по 13 июня жители Белгорода, Губкина, Старого Оскола, Красной Яруги и Прохоровки услышат современные и классические композиции в исполнении лучших музыкантов России, а также гостя из Бельгии Йозефа Хаазена.

Первый международный карильонный фестиваль стал возможен потому, что филармонии был подарен новый «карильономобиль», который может с большим музыкальным весом передвигаться по холмистым дорогам Белгородской области. Он позволил и изменить расположение карильона на «сцене» – теперь рядом с карильонистом может расположиться и аккомпаниатор на другом инструменте.

Кроме того, автор проекта фестиваля, студентка Белгородского института искусств и культуры Анастасия Хлюпина, получила грант на «Тавриде» и смогла при поддержке Тимура Халиуллина и филармонии воплотить свой замысел в жизнь.

Идея такого фестиваля витала в воздухе. Я рада, что появились возможности, и идея обрела плоть и кровь. Анастасия Хлюпина

Тимур Халиуллин рассказал, что у музыкантов есть чем поделиться со зрителем.

До сегодняшнего дня нигде в мире не было карильонного фестиваля, который не был бы привязан к одной площадке. К тому же, каждый участник выступит на всех концертах, на каждом новом месте публику ждёт целый букет исполнителей. Тимур Халиуллин

Публику ожидает невиданное жанровое музыкальное разнообразие. Репертуар исполнителей обширен, ни одна из композиций не прозвучит за время фестиваля дважды. Классическая, народная музыка, музыкальные шедевры современности, а в Старом Осколе заказали исполнение на карильоне «Мурки».

Гость фестиваля из Москвы Олеся Ростовская 12 июня в Органном зале филармонии представит новый для белгородской публики инструмент – терменвокс. Он уникален тем, что исполнитель воспроизводит звуки, делая пассы руками и не прикасаясь к самому инструменту.

13 июня, в день закрытия фестиваля, в Большом зале филармонии прозвучит произведение, написанное специально к этому дню для карильона в сопровождении оркестра.

Все концерты на открытом воздухе, а также творческую встречу с Олесей Ростовской можно посетить бесплатно.

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