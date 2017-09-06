Культура:

«Мёртвая природа» в фотографии: в Белгороде открылась выставка натюрморта

14:20
06 Сентября 2017
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Экспозицию фотовыставки составили около 20 фотографий белгородских мастеров.

В Белгородской галерее фотоискусства им. В.А. Собровина начала работу мини-выставка «Прекрасное в простом», включающая в себя работы известных белгородских фотохудожников: В.Бочкарёва, В. Щекалова, Е. Корниенко,   А. Вергуна, П. Асадчего и фотографа из Курска В. Гридасова.

Натюрморт предполагает изображение неодушевлённых предметов (фр. «мёртвая природа»). Отличительные черты данного жанра − концентрация внимания на неодушевлённых  мобильных объектах, а также наличие незримого присутствия человека, т.е. предмет должен быть выхвачен из естественных условий.

Натюрморт может быть придуманным или взятым из жизни. Законы построения для фотографов и художников одинаковы: цвет, композиция, тон, смысловая нагрузка.

Белгородцы смогут увидеть красоту в обыденных вещах в фотогалерее им. В.А. Собровина по адресу: ул. Попова, 69. Фотовыставка будет работать в течение месяца. 

Фото Белгородской галереи фотоискусства им. В.А. Собровина


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