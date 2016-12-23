Культура:

Межрегиональная выставка «И взгляда глубина, и суть вещей…» открылась в Белгороде

16:14
23 Декабря 2016
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Она продолжает традиции одноимённой выставки 2012 года.

Экспозиция представлена в выставочном зале «Родина». Она открылась сегодня, 23 декабря.

В состав выставки вошли живописные и графические полотна, выполненные художниками в жанрах портрета и натюрморта. Как поясняют организаторы выставки, её смыслом стало отражение взаимосвязи человека и окружающих его предметов.

В экспозиции задействовано около 150 работ более 100 художников из Белгорода, Курска и Орла. Заслуженный художник РФ Геннадий Кудрявцев, Иосиф Бобенчик и Виктор Жилин, живописцы и графики Владимир Дайбов, Владимир Нестерков, Анатолий Костяников, и другие  предоставили свои произведения, которые создали за последние три года.

Выставка проработает в областном центре до 22 января включительно.

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