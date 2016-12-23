Межрегиональная выставка «И взгляда глубина, и суть вещей…» открылась в Белгороде
Она продолжает традиции одноимённой выставки 2012 года.
Экспозиция представлена в выставочном зале «Родина». Она открылась сегодня, 23 декабря.
В состав выставки вошли живописные и графические полотна, выполненные художниками в жанрах портрета и натюрморта. Как поясняют организаторы выставки, её смыслом стало отражение взаимосвязи человека и окружающих его предметов.
В экспозиции задействовано около 150 работ более 100 художников из Белгорода, Курска и Орла. Заслуженный художник РФ Геннадий Кудрявцев, Иосиф Бобенчик и Виктор Жилин, живописцы и графики Владимир Дайбов, Владимир Нестерков, Анатолий Костяников, и другие предоставили свои произведения, которые создали за последние три года.
Выставка проработает в областном центре до 22 января включительно.