Культура:

Международный художественный пленэр завершился выставкой в Борисовке

13:45
05 Сентября 2017
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В экспозиции представлены работы 14 художников.

 

Десять дней они находились в заповеднике «Белогорье», 2 сентября участвовали в фестивале «Хотмыжская осень».

 По словам директора музея-диорамы «Курская битва. Белгородское направление» Марии Кугиной, художники по-новому открывают нам знакомые места, «ведь мы не замечаем, в каких удивительных местах живём».

После выставки часть картин войдёт в фонды белгородских музеев: художественного, историко-краеведческого и музея-диорамы, сообщают в администрации Борисовского района.

Международный пленэр в Белгородской области проводится 17 лет. За это время художники запечатлели виды Белгорода, Грайворона, Нового и Старого Оскола, Яковлевского, Шебекинского, Валуйского, Алексеевского, Чернянского, Прохоровского, Ракитянского, Борисовского района.

Фото администрации Борисовского района 


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