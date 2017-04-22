Международная акция «Библионочь – 2017» прошла в Белгороде

14:11

В ночь с 21 на 22 апреля в библиотеках города прошёл уже в пятый раз фестиваль чтения. Тема «Библионочи» в этом году – «Новое прочтение». На мероприятие были приглашены абсолютно все жители и гости города.

Основной площадкой фестиваля в Белгороде традиционно стала универсальная научная библиотека. Тема ночной встречи – «Путешествия». Импровизированный фирменный поезд «Ночной экспресс» отправил всех участников в путешествие ровно в 20:00.

В этом году гостей мероприятия ждали станции «Музыкальная», «Техническая», «Белгород», «Танцевальная», «Художественная», «Театральная», «Поэтическая», «Зарубежная», «Антикварная», «Таинственная», «Персональная» и «Белгород».

Проводником на станции «Театральная» стал актёр БГАДТ им. Щепкина Андрей Зотов с бенефисом театральной студии библиотеки.

На станции «Музыкальная» участникам предложили насладиться музыкальной культурой разных стран и народов. «Антикварная» в 20:40 провела обзор русских и зарубежных уникальных изданий, рассказывающих о судьбах великих путешественников.

«Танцевальная» станция удивила гостей многообразием современных танцевальных стилей и направлений, а в «Поэтической» звучали стихотворения белгородских поэтов, участников литературных студий города.

Все желающие смогли пройти квест «Таинственный чемодан», участвовать в мастер-классах по танцам, рэпу и музыке, а на первом этаже была отведена специальная комната матери и ребёнка. Путешественники, как и в любом поезде, могли подкрепиться в вагоне-ресторане. В библиотеке в эту ночь работал пункт сбора книг в рамках всероссийской акции #АгроМания. Поезд прибыл на конечную станцию ровно в 03:00.

Пушкинская библиотека-музей превратилась в настоящую уменьшенную модель земного шара. Главным проводником в этом пути стала книга Жюля Верна «Вокруг света за 80 дней», которая не дала сбиться с дороги самым смелым странникам.



В соответствии со старинной традицией путешественников определять свой путь по звёздам и полюбоваться вечерним небом в телескоп смог каждый желающий.

Гостей ждали танцы, песни, элементы традиционной культуры Китая, Монголии, Латинской Америки, Испании и многих других стран, а также студия песочной анимации, декоративная роспись акрилом художника Елены Новиковой из Санкт-Петербурга, удивительная «шерстяная акварель», гончарные изделия Алены Кичичиди, мастер-класс свадебных кукол, мир мехенди и шаржа.

О непреходящем очаровании путешествий участникам рассказал президент Федерации воздухоплавания Белогорья Вадим Радченко. Нотку необходимого для настоящих странников авантюризма внесла игра с элементами квеста «Кругосветка за 60 минут». И в завершение практическую часть реализации путешествий взяла на себя туристическое агентство «Центр Мира», которое провело розыгрыш. Главными призами этой ночи были поездка в аквапарк и океанариум.

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