«Меч короля Артура» вышел на экраны

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Новый фильм Гая Ричи с Джудом Лоу, сыгравшим Папу римского Пия XII в сериале «Молодой Папа», и Чарли Ханнэмом – звездой «Сынов анархии» в главных ролях, а также другие премьеры можно увидеть в белгородских кинотеатрах уже сегодня, 11 мая.

Главный герой фильма «Меч короля Артура» (Производство: США, 2017 год. Оригинальное название: King Arthur: Legend of the Sword. Продолжительность: 2 часа 06 минут. Бюджет: $102 000 000. Режиссёр: Гай Ричи. Возраст: 12++. В ролях: Чарли Ханнэм, Астрид Берже-Фрисби, Джуд Лоу, Джимон Хонсу, Эрик Бана, Эйдан Гиллен, Фредди Фокс, Крэйг МакГинли, Том Ву, Кингсли Бен-Адир) – молодой Артур слоняется по окраинам Лондиниума со своей бандой.

Он совершенно не дорожит и не интересуется своим происхождением. Так длится до тех пор, пока судьба не сводит его с волшебным мечом Экскалибуром. После этого Артур становится совершенно другим – влюбляется, присоединяется к движению сопротивления и объединяет группу людей, чтобы победить тирана Вортигерна – убийцу его родителей и захватчика трона.





Сюжет фильма ужасов «Прочь» (Производство: США, 2017 год. Оригинальное название: Get Out. Продолжительность: 1 час 44 минут. Бюджет: $5 000 000. Режиссёр: Джордан Пил. Возраст: 18++. В ролях: Дэниэл Калуя, Эллисон Уильямс, Кэтрин Кинер, Брэдли Уитфорд, Калеб Лэндри Джонс, Маркус Хендерсон, Бетти Гэбриел, Лейкит Стэнфилд, Стивен Рут, Лил Релл) завязан на знакомстве молодого фотографа из Нью-Йорка с родителями его девушки, которые состоят в элитном обществе. Истинную причину своего приглашения он не знает, иначе уехал бы оттуда прочь.





Драма «Большой» (Производство: Россия, 2016 год. Оригинальное название: Большой. Продолжительность: 2 часа 20 минут. Режиссёр: Валерий Тодоровский. Возраст: 12++. В ролях: Алиса Фрейндлих, Валентина Теличкина, Александр Домогаров, Николя Ле Риш, Маргарита Симонова, Екатерина Самуйлина, Анна Исаева, Анастасия Плотникова, Анастасия Прокофьева, Анна Тарасенко) – это история о том, как юную и талантливую Юлю Ольшанскую из маленького шахтёрского городка замечает бывший артист балета Потоцкий и обещает будущее великой балерины, достойной выступать на главной сцене страны.

Но путь на легендарные подмостки Большого театра для Юли не так-то прост, ведь опеку над ней в балетной школе берёт еще более своенравная преподавательница Галина Михайловна Белецкая. Великие цели требуют титанических усилий, и юной провинциалке предстоит осознать, что большой балет – это не только белые пачки и шёлковые ленты. Но никакие препятствия не пугают того, кто живёт большой мечтой.



