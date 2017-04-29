Мастер и Маргарита: в Белгороде открылась выставка четы художников Кудрявцевых

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28 апреля в выставочном зале «Родина» начала работу экспозиция «Воспевая Русь».

На ней представлено около 150 работ заслуженного художника России Геннадия Кудрявцева и более 40 пано мастера декоративно-прикладного искусства, его супруги Маргариты Кудрявцевой. Экспозиция юбилейная, она приурочена к 75-летию Геннадия Кудрявцева.

Геннадий Андреевич, вы относитесь к редкому кругу современных российских художников, сумевших создать свой авторский, хорошо узнаваемый, стиль, погружающий в особый, загадочный и красочный мир, полный глубокого философского смысла. Он тонко раскрывает сложности сочетания современности и архаики, метафоры и импровизации. В то же время вы остаётесь приверженцем раз и навсегда выбранного стиля в искусстве – реализма. Елена Абрамова

заместитель директора Белгородского государственного художественного музея

Творческое пространство выставочного зала «Родина» организовано таким образом, что посетителя встречают и провожают пано, которые создала член Союза художников Маргарита Кудрявцева. А в трёх других залах посетитель находит работы Геннадия Кудрявцева, выполненные акварелью, тушью и карандашом. Это природные и городские пейзажи, натюрморты. Немало работ посвящено православной тематике, но главная – тема письменности. На выставке представлены серии работ рукописной книги. Геннадий Кудрявцев самостоятельно пишет и иллюстрирует рукопись: он выбирает высказывания на тему русского культурного наследия и дополняет его визуальным образом.

Хочется своим творчеством людей просветить. Я особенно болезненно перенёс, когда у нас началось пренебрежительное отношение к русскому языку и литературе. Я активно взялся за эту рукописную книгу, которую стал собирать. В рукописной книге я рассказываю о поэтах и писателях, об учёных, о наших древних предках, оттуда идёт письменность. Художник тогда успешен, когда стремится соединить в своём творчестве живопись, поэзию и музыку. Геннадий Кудрявцев

заслуженный художник России

Объединяет экспозицию художника и мастера декоративно-прикладного искусства цветовая палитра.

Один из посетителей первой выставки Маргариты Петровны в Фонде культуры, где впервые были обрамлены её лоскутные работы, воскликнул: «Боже мой, какая живопись!». Он был настолько поражён этим буйством красок, которые подбирает Маргарита Петровна как живописец. Раиса Фирсова

директор белгородского отделения Российского фонда культуры

С праздником заслуженного художника России пришли поздравить друзья, коллеги по цеху и поклонники творчества.

Прекрасная выставка! И здорово, что вы вместе её сделали! Исторические дома, которые вписаны в реестр памятников истории культуры: по каждому рисунку можно дом построить – настолько всё точно сделано, всё выверено. Когда разрушили Парфенон – библиотеку в Париже, за 15 лет до этого художник Каре зарисовал все фрагменты Парфенона, по этим рисункам можно всё восстановить. Я думаю, что по рисункам Геннадия Андреевича, если какие-то варвары что-то разрушат, можно будет это восстановить. Сергей Курганский

начальник управления культуры Белгородской области

Он вручил юбиляру по распоряжению губернатора Белгородской области Евгения Савченко почётную грамоту за большой вклад в развитие изобразительного искусства области, сохранение культурно-исторического наследия региона.

Станислав Дымов, председатель Белгородского регионального отделения Союза художников России, вручил Геннадию Кудрявцеву медаль «Духовность, традиции и мастерство» по поручению секретариата Москвы Союза художников России.

Кстати, о наградах. Юбилейную выставку художника дополняют его достижения: грамоты, дипломы и другие знаки отличия.

Выставка проработает до 24 мая. В последний день работы экспозиции, в день славянской письменности, в «Родине» состоится творческая встреча с Геннадием Кудрявцевым. А экспозиция Маргариты Кудрявцевой с 1 июня переедет в Центр досуга на Крейде.

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