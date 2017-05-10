Культура:

Маленькие белгородцы стали героями видеоклипа к 9 Мая на песню «О той весне…»

10:30
10 Мая 2017
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Съёмки проходили в заповеднике «Прохоровское поле», которое больше известно как Третье ратное поле России.

Исполнителями главных ролей стали модельной ученики студии Fashion kids и ветераны Прохоровского дома-интерната. Юные белгородцы исполнили военную песню «О той весне…» на музыку Елены Плотниковой.

Таким образом они поздравили всех ветеранов Великой Отечественной войны за победу в 1945 году и поблагодарили за мирное небо над головой и счастливое детство.

Так как я руководитель детской модельной студии, мне пришла в голову идея снять с моими подопечными клип к 9 Мая. Я сразу решила сделать это в Прохоровке, потому что там есть все условия, чтобы проникнуться песней. Также мы знали, что на территории Прохоровского музея есть дом-интернат для пожилых людей. После того, как директор учреждения дал добро на съёмки, мы с детьми и их родителями поехали туда. Нашей задачей было, чтобы дети знали и помнили об  этом празднике, чтобы в будущем они пересматривали это клип и показывали его своим детям. Что касается самого вокала, я изначально не планировала накладывать оригинальную фонограмму, мне хотелось, чтобы дети сами спели эту великолепную песню.

Ирина Ходеева
главный редактор журнала Fashion kids


Видео студии видео- и фотосъёмки KiviRin

 

 


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