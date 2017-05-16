Летние «НеслуЧАЙные встречи» вновь пройдут в Ботаническом саду Белгородского госуниверситета

12:38

Первый концерт на открытом воздухе состоится 1 июня.

В этот день в 18:00 в Ботаническом саду сначала пройдёт детский концерт народной музыки «Музыкальный пикник на поляне сказок». Для юных слушателей выступит ансамбль филармонии «Белогорье». По информации пресс-службы филармонии, в программе запланированы не только песни, но и развлекательная программа, в том числе и творческая мастерская.

Затем в 18:30 начнётся экскурсия по Ботаническому саду. А в 19:00 – концерт камерного оркестра Mezzo Music под руководством Натальи Боровик. В программе – музыкальные произведения эпохи барокко и других столетий.

Напомним, «НеслуЧАЙные встречи» – это совместный проект Белгородской государственной филармонии и Белгородского государственного национального исследовательского университета.