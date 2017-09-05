КВН из-под крышки люка

10:09

В Белгороде прошёл первый четвертьфинал Международной Слобожанской лиги КВН.

Добрая осенняя примета – возвращение квнщиков на сцену ЦМИ. 4 сентября соревновались между собой четыре команды: «13 этаж» и «Крышка люка» из Москвы, питерский «Закон и порядок» и «Пальцем в небо» из Донецка.

В трёх конкурсах – традиционных разминке и музыкальном, а также новомодном мультитлоне − определили лидеров первого дня. Полный состав полуфиналистов станет известен после второй игры, которая пройдёт сегодня вечером.

Владимир Борисов – знаменитая «Леночка» из «Днепра» – не только провёл игру в качестве ведущего, но и станцевал с командами при выходе на сцену.

В первом же приветствии «подкатить» к «Леночке» решил один из игроков команды «13 этаж». Вышло несмешно и банально. Чуть смешнее вышло с гопником:

– Эй, ты кто такой ваще и откуда? Есть чё?

– Дорогие друзья, каждый день тысячи гопников не могут получить ответы на свои вопросы. Ответь гопнику – он надеется на тебя.

«Закон и порядок» обыграли тему кавказца в русской команде и выдали несколько милых шуток.

«Бабушка рядышком с дедушкой – вот и свободна квартирка».

Миниатюра «Случай в поезде»:

– Молодёжь, бельё брать будете?

– Слушай, откуда она знает, что мы без белья?!

Студент решил заработать на донорстве:

– Молодой человек, мы не возьмём у вас кровь, у вас тонкие вены…

– Это не вены, это руки.

«Крышка люка» была в этой игре самой смешной.

– Мы второй раз в Белгороде. Сбылась заветная мечта Вадима – побывать второй раз в Белгороде.

Павлик Морозов вслед за папой «сдал» и макулатуру.

Фишка приветствия – цитаты из популярных песен. Одна – о неуместном хвастовстве в 30 лет:

– Я давно уже читаю по слогам… (из Лепса).

Смешно получилось про наноправительство, которым руководит раса рептилоидов:

– По-твоему, в инфляции и дорогах виноваты рептилоиды?

– Ну не наше же правительство?

Крым оказался тоже их.

И шикарная концовка про плоскую Землю от Юрия Гагарина:

– Заря-1, у нас проблема: она реально плоская…

– Может, это оптическая иллюзия?

– А слона и черепаху вы мне как объясните? Тут бородатый мужчина очень интересуется, что такое коммунизм?

– Юр, скажи, что это как Эдем, но у каждого есть по яблоку.

В завершение поблагодарили Боженьку «за любезно предоставленные образы и подобия».

Донецкая команда тоже решила сыграть на разнице в разрезе глаз – пригласили миниатюрную девушку с азиатской внешностью и не очень смешным акцентом.

Не слишком удачные миниатюры о кабинете физики и ЕГЭ искупила разрывная про парня, девушку и выборы, но мы вам не можем её передать во время предвыборной кампании.

Подачу оценили и зрители, и жюри, выставившее максимальные оценки.

На мультитлоне шутили, в основном, ведущий и члены жюри. Но были и очень удачные попадания.

– Семейная жизнь – это интернет, в котором открывается только один сайт. А что такое холостая жизнь?

– Это доступ ко всем сайтам, но можно вирус поймать. (Питер).

– Можно ли ездить на работу на велотренажёре, если ты фрилансер?

– Все слова понятны вам? Особенно работа? (Помог командам Владимир Борисов).

– Можно лететь на спиннере, если ты веган.

– Почему все пытаются похудеть к лету, но никто не пытается потолстеть к зиме?

– А вы про медведя слышали? (Крышка люка).

– Не надо будет толстеть к зиме, если ты не похудел к лету. (Донецк)

– Почему в свои 7:30 я выгляжу на 60?

– Всегда 18, когда 4:20.

На биатлоне шутили несмешно, зато не воровали шутки. Повеселил кавказец из Питера, не сумевший прочесть шутку, но удачно это обыгравший. Понравилась снова «Крышка люка»:

– Найден мальчик, воспитанный майонезом. Он жирный, но нежный.

В «музыкалке» «Закон и Порядок» выбрал жанр рэп-баттла. И зрители, и жюри, насмотревшиеся такого в весенних играх «БелОблСмеха», затосковали. Это был провал.

Донецк сыграл случай в рекламном агентстве. В команде оказался очень голосистый парень, но смешные песни для него написать забыли. Чуть веселее был джингл для сообщества лысеющих аллергиков.

«13 этаж» спел о скором замужестве Шурыгиной и других приятных новостях. Забыли текст, чем испортили и так не лучшее впечатление от выступления. Смешно вышло про «доширак»:

– Навальный – «Доширак»! (три раза). Он вам не «Роллтон»!

Двое из «Крышки люка» обыграли ситуацию, как молодой человек с другом репетирует предложение своей девушке.

– Знаешь, о чём я сейчас думаю?

– Наверное, ты думаешь о своём лучшем друге Вадиме. Он такой классный и красивый. Помнишь, ты мне шубу обещал? Давай лучше подарим Вадиму «Айфон».

Вышло и мило, и смешно, и заслуженно победно для команды «Крышка люка» – 10 баллов за три конкурса. «Пальцем в небо» набрали 9,1, «Закон и порядок» – 7,2, «13 этаж» – 6,8. Две победившие команды, по впечатлениям, должны выходить в полуфинал. Но сегодняшняя игра, по словам знатоков, должна получиться мощнее и смешнее.

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