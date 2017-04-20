«Кухня. Последняя битва» вышла на экраны

11:52

Эту и другие премьеры можно посмотреть в белгородских кинотеатрах уже сегодня, 20 апреля.

Комедия «Кухня. Последняя битва» (Производство: Россия, 2017 год. Оригинальное название: Кухня. Последняя битва. Продолжительность: 1 час 50 минут. Режиссёр: Антон Федотов. Возраст: 12++. В ролях: Дмитрий Назаров, Дмитрий Нагиев, Сергей Лавыгин, Олег Табаков, Анфиса Черных, Кирилл Ковбас, Сергей Епишев, Михаил Тарабукин, Никита Тарасов, Михаил Башкатов) расскажет о том, как Иван, который раньше интересовался только шифровальными кодами и хакерскими программами, влюбляется во взрывную красотку-француженку Анну с русскими корнями.

Они летят в Сочи для участия в Чемпионате мира среди поваров: она представляет Францию, а он – Россию. Но у Ивана есть сложности во взаимоотношениях с недавно возникшим в его жизни отцом – знаменитым шеф-поваром Виктором Бариновым. К тому же, ему нужно заслужить доверие его кулинарной суперкоманды, избежать ответственности за взлом сайта Минобороны и помочь телеведущему Дмитрию Нагиеву сбежать с собственной свадьбы.





Главная героиня триллера «Наваждение» (Производство: США, 2017 год. Оригинальное название: Unforgettable. Продолжительность: 1 час 40 минут. Режиссёр: Дениз Ди Нови. Возраст: 18++. В ролях: Розарио Доусон, Кэтрин Хайгл, Джофф Стульц, Шерил Лэдд, Уитни Каммингс, Роберт Уиздом, Саймон Кассианидес, Джэйсон Блэр, Изабелла Кай Райс, Алекс Кихано) Тесса Конновер тяжело переживает развод с мужем Дэвидом.

Теперь он счастлив с Джулией Бэнкс, которая вторгается не только в дом, в котором они некогда жили с Тессой, но и в жизнь их дочери Лили. Джулия искренне верит, что встретила мужчину своей мечты, и думает, что он поможет ей забыть её неспокойное прошлое. Но Тесса жаждет мести и сделает всё, чтобы превратить мечту Джулии в её худший кошмар.





Мультфильм «Урфин Джюс и его деревянные солдаты» (Производство: Россия, 2016 год. Оригинальное название: Урфин Джюс и его деревянные солдаты. Продолжительность: 1 час 25 минут. Режиссёр: Владимир Торопчин, Федор Дмитриев, Дарина Шмидт. Возраст: 0++. В ролях: Константин Хабенский, Екатерина Гороховская, Сергей Шнуров, Дмитрий Дюжев, Андрей Лёвин, Юлия Рудина, Сергей Дьячков, Валерий Соловьев, Валерий Кухарешин, Александр Боярский) – это история о том, как хитрый и злой Урфин Джюс решил стать главным в Волшебной стране, захватить Изумрудный город силами своих солдат-дуболомов и назвать его Урфинградом.

Пока он предвкушает победу, его планы нарушает простая девочка Элли, которая оказалась в Волшебной стране в нужный момент. Она очень хочет вернуться домой, но до этого ей предстоит помочь своим друзьям Страшиле, Дровосеку и Льву победить Урфина и его армию.



