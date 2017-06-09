Краски стран Азии и Африки – в фотовыставке Антона Вергуна
9 июня в большом зале Белгородской галереи фотоискусства им. В. А. Собровина состоялось открытие его первой персональной выставки «Краски мира: от Марокко до Филиппин».
В экспозиции представлено 90 снимков, на которых запечатлены пейзажи, культура, традиции и колорит экзотических стран Азии и Африки.
По информации пресс-службы Белгородской галереи фотоискусства, фотохудожник хотел передать те эмоции и впечатления, которые ему подарили путешествия по этим 13 странам.
Выставка проработает на базе фотогалереи до 17 июля.
Фото пресс-службы Белгородской галереи фотоискусства