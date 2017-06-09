Краски стран Азии и Африки – в фотовыставке Антона Вергуна

17:16

9 июня в большом зале Белгородской галереи фотоискусства им. В. А. Собровина состоялось открытие его первой персональной выставки «Краски мира: от Марокко до Филиппин».

В экспозиции представлено 90 снимков, на которых запечатлены пейзажи, культура, традиции и колорит экзотических стран Азии и Африки.

По информации пресс-службы Белгородской галереи фотоискусства, фотохудожник хотел передать те эмоции и впечатления, которые ему подарили путешествия по этим 13 странам.

Выставка проработает на базе фотогалереи до 17 июля.

Фото пресс-службы Белгородской галереи фотоискусства