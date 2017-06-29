Культура:

Конфискованные иконы, старинные книги, сабли и клинки передали учреждениям культуры Белгородской области

18:28
29 Июня 2017
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29 июня в Белгородском художественном музее таможенники торжественно передали представителям музеев и библиотек передали собрания сочинений Жуковского и Пушкина, иконы, клинки и даже бивень мамонта. 

Музейные экспонаты и библиотечные фонды формируются не только благодаря покупкам у коллекционеров или авторов произведений. Благодаря Белгородской таможне также приумножается культурное и духовное наследие края.

Полное собрание сочинений В. А. Жуковского (1902 год, оценено в 1200 руб.) и «Псалтырь» (конец XIX века, оценено в 500 рублей) были конфискованы таможней у граждан Украины. Книги были переданы в Белгородскую государственную научную библиотеку.

Собрание сочинений А. С. Пушкина (начало XX века, оценено в 50 тыс. рублей) передали в Пушкинскую библиотеку-музей. Икону «Преображение Господне» конца 19 века и икону-образок «Воскресение-Сошествие во ад» передали в художественный музей.

Клинок (1916 год, оценён в 37,5 тыс. рублей) и штык к винтовке передали историко-краеведческому музею.

Анатолий Ушаков рассказал журналистам, что Белгородская таможня  за прошедший год передала более 100 предметов, представляющих ценность: медали, ордена, предметы быта. Наиболее ценными были иконы XVIII-XIX вв. и библейские книги. Оцениваются предметы искусствоведами.

Подобные мероприятия по передаче особо ценных вещей уже стали традиционными для представителей музеев и сотрудников Белгородской таможни.

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