Коллекцию уникальных японских кимоно презентовали в Белгородском художественном музее

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Свыше 90 экспонатов из частной коллекции Александры Барковой представляют собой различные аксессуары (в основном кимоно) из японской культуры XVIII-XXI веков.

Александра Баркова – обладательница самого крупного и самого выставляемого частного собрания японских кимоно в России и в странах СНГ. Коллекции не больше десяти лет, а на вопрос, сколько всего у неё экспонатов, Александра отвечает: «Две выставки по 300 квадратных метров и ещё пол-ящика дома».

Кимоно – это не просто предмет гардероба, это неотъемлемый атрибут любой гейши, традиционная японская женская одежда, ставшая настоящим символом Страны восходящего солнца.

Японская культура – это единственная культура, которая вписала традиционные формы в ритм жизни мегаполиса. Кимоно – единственная в мире одежда, которая не народная, а национальная. Естественно, что я хочу изучать традиционную культуру не в мёртвых формах, а в живых. Поэтому я всегда интересовалась Японией – сначала я собирала информацию, потом «живые» предметы. Александра Баркова

Коллекцию Александра привозит самостоятельно, несмотря на предложения услуг перевозки из Москвы.

Идея провести такую выставку родилась давно. Пять лет назад у нас была выставка, на которой были представлены по большей степени элементы декоративно-прикладного искусства Японии. Несмотря на свой малый формат, она вызвала такой ажиотаж, что мы искали всё это время, что бы ещё можно показать, но более масштабное. Нашли частную коллекцию чисто случайно, в интернете. С частными коллекционерами гораздо проще работать. Татьяна Лукьянова

директор Белгородского государственного художественного музея

В экспозиции есть то самое кимоно, с которого всё началось у Александры.

Оно очень насыщенно по рисунку и, когда я его покупала, не предполагала, что у меня будет коллекция. Я думала, что в этом кимоно – вся Япония, но это не так. Сейчас у меня параллельно две выставки – в Кирове и Белгороде. Если я буду выставляться больше, то, конечно же, буду пополнять коллекцию. Пополнять, чтобы это всё лежало дома, нет смысла. Александра Баркова

Для коллекционера стоимость экспоната не имеет особого значения. Но если вдаваться в подробности, то в экспозиции есть и кимоно за семь долларов, а есть то, которое обошлось хозяйке в доход с двух месяцев выставки.

«Всегда мне важна не цена, а информационная ценность. Иногда я покупаю просто кимоно, потому что оно очень красивое», – подчёркивает Александра.

«Помните старую загадку «сто одёжек – все без застёжек»? Нет, это не капуста. Это японка в традиционном облачении», – написано в информационной справке. Что касается застёжек – так их действительно нет. Всё подвязывается специальными шнурками – кашихимо и техническими поясами – датедзиме.

В белгородском музее презентовали нательные кимоно хада-дзюбан из белого хлопка, редчайшее кимоно донуки, хомонги (для посещения храма), томесоде (для замужней женщины) и др. Самый интересный экспонат – белое кимоно для сеппуху, самурайского самоубийства.

Белгородским ценителям также представят живописные свитки школы Кано, гравюры, дамские украшения, веера, ритуальные куклы и др.

Эта экспозиция не сосредоточена на специальных шедеврах или антиквариате, хотя в ней есть вещи очень высокой культурной ценности. Эта выставка показывает культуры всех слоёв японского общества за последние два века. Мы видим, как меняется традиционная культура Японии. Александра Баркова

Экспозиция будет доступна в музее в течение месяца и закроется 23 июля.

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