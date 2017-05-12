Карильонный фестиваль «Белгородский звон» впервые пройдёт в Белгородской области

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Он состоится на территории региона вначале лета: с 9 по 13 июня.

В день открытия Первого международного фестиваля карильонной музыки «Белгородский звон», 9 июня, в 20:00 в парке Победы на карильоне сыграют белгородский органист Тимур Халиуллин, Йозеф Хаазен из Мехелена (Бельгия), московский музыкант Олеся Ростовская и петербуржские карильонисты Александра Капинос, Елизавета Рулёва, Мария Лебедева и Ирина Козлова.

Затем 10 июня музыканты выступят в Губкине в 13:00, а в 19:00 – в Старом Осколе.

11 июня они снова сыграют на карильоне в белгородском парке Победы, но в этот раз в 13:00, а в 19:00 исполнят музыкальные произведения уже в пос. Красная Яруга.

12 июня с концертом карильонисты побывают в пос. Прохоровка. Там всё начнётся в 12:00.

В этот же день в Органном зале Белгородской государственной филармонии состоится творческая встреча с приглашённым московским музыкантом Олесей Ростовской. Она презентует экзотический музыкальный инструмент терменвокс. Встреча намечена на 17:00.

После этого музыканты вновь соберутся в Белгороде. Они сыграют в Пикник-парке села Соломино 12 июня в 20:00.

Закрытие фестиваля состоится 13 июня в Большом зале Белгородской филармонии. Вместе с карильонистами выступят симфонический оркестр филармонии под управлением дирижёра Дмитрия Филатова и оркестр русских народных инструментов. Им будет руководить заслуженный работник культуры РФ, главный дирижёр Евгений Алешников.

Почти все мероприятия бесплатны. Вход свободный. Исключение составляет только заключительный концерт, рассказали в пресс-службе Белгородской филармонии.