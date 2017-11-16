Камерная музыка впервые прозвучит на «Шереметевских музыкальных ассамблеях» в Белгороде

17:31

VI фестиваль «Шереметевские музыкальные ассамблеи» пройдёт в Белгороде с 17 ноября по 1 декабря. В этом году запланировано четыре концерта.

День первый. Классика

17 ноября запланировано открытие фестиваля. В программе первого концерта «Классика на все времена» прозвучит увертюра к опере «Похищение из сераля», симфония № 40 соль-минор и концерт № 24 для фортепиано с оркестром до минор Вольфганга Амадея Моцарта. Исполнять классические произведения будет симфонический оркестр Белгородской государственной филармонии под управлением заслуженного деятеля искусств РФ Рашита Нигаматуллина.

Моцарта играют много, по-разному, но так его не играет никто, нигде. Это чрезвычайно ценно для общественности в целом. Кто-то сказал, что надо читать трудные книги, слушать трудную музыку, и он прав, потому что, если этому не следовать, деградация неизбежна. Легкомыслие, поверхностность, к сожалению, – это веяния сегодняшнего времени. Мы стоим, несмотря ни на что, на классических позициях. Моцарта и подобных ему композиторов необходимо слушать не потому, что они известны и популярные имена носят. Они остались в истории, потому что рукой этих людей писал Господь, и это писание свыше. Если мы слушаем действительно высокое искусство, мы становимся чище и лучше. Рашит Нигаматуллин

главный дирижёр симфонического оркестра Белгородской государственной филармонии, заслуженный деятель искусств Украины

Солировать будет лауреат международных конкурсов, в том числе XIV Международного конкурса имени П. И. Чайковского, Александр Романовский (фортепиано, Италия).

Моцарт написал много концертов, более пяти десятков, но в миноре у него всего два концерта: этот и двадцатый ре-минорный концерт [Концерт № 20 для фортепиано с оркестром Ре минор – прим.ред.]. Когда Моцарт начинает говорить в миноре, он говорит о чём-то очень сокровенном. Александр Романовский

День второй. Русский хор

Концерт 22 ноября посвятят русской хоровой музыке а`cappella. Государственная академическая хоровая капелла России имени А. А. Юрлова под управлением главного дирижёра, заслуженного деятеля искусств РФ Геннадия Дмитряка исполнит русские народные песни и произведения Сергея Рахманинова, Дмитрия Шостаковича, Георгия Свиридова и другие.

День третий. Опера

25 ноября в Большом зале Белгородской филармонии будут звучать увертюры и арии из опер русских и зарубежных композиторов. Солировать на концерте «Величие оперы» будет ведущий солист Московского театра «Новая Опера», приглашённый солист Большого театра, Мариинского театра, Метрополитен Опера, театра Ла Фениче (Венеция), Норвежской королевской оперы, Teatro Regio (Турин), лауреат международных конкурсов Василий Ладюк (баритон). Музыка прозвучит в исполнении симфонического оркестра Белгородской филармонии под управлением Рашита Нигаматуллина.

Планируется, что в течение вечера прозвучат фрагменты опер Петра Чайковского, Николая Римского-Корсакова, Джакомо Пуччини, Джузеппе Верди и Гаэтано Доницетти. Василий Ладюк исполнит каватину Фигаро из оперы Джоаккино Россини «Севильский цирюльник», уже знакомую белгородскому слушателю в его исполнении. По словам Рашита Нигаматуллина, свою программу оперный певец выбирал сам.

День четвёртый. Камерная музыка и живопись

1 декабря состоится закрытие фестиваля. Впервые на фестивале «Шереметевские музыкальные ассамблеи» будет звучать камерная музыка. Это будут произведения французских композиторов Клода Дебюсси, Мориса Равеля и Эрнеста Шоссона.

На сцене Государственный струнный квартет им. М. И. Глинки в составе заслуженного артиста РФ Степана Яковича, Владислава Безрукова, Льва Серова и заслуженного артиста РФ Олега Смирнова совместно с лауреатом международного конкурса, пианисткой Ириной Авралёвой и художником Елизаветой Чесноковой создадут необычную программу «Музыка и живопись». Это будет концерт в рамках абонемента № 33 «Музыкальный салон».

Произведение живописи будет создаваться на глазах у изумлённой публики под музыку. На сцене будут сосуществовать два вида искусства, но поскольку фестиваль у нас музыкальный, главная роль отводится именно музыке, в нашем случае – камерной. На самом деле, это одна из современных тенденций. Многие из концертных площадок, коллективы прибегают к попытке сочетания разных видов искусств. Квартет имени Глинки уже использует этот приём, и выступает с этим художником. Для нас это первый опыт. Рамки фестиваля позволяют выходить за привычные формы работы и что-то новое предлагать для наших слушателей. Светлана Боруха

директор Белгородской государственной филармонии

Как и в предыдущие фестивальные года «Шереметевские музыкальные ассамблеи» будут нести образовательную составляющую: просветительские лекции от музыковедов во время концертов и мастер-классы от приглашённых артистов студентам БГИИК. Ведущими фестиваля станут лекторы-музыковеды Белгородской государственной филармонии, заслуженные работники культуры РФ Людмила Сидорова и Наталья Гирявенко.

VI фестиваль «Шереметевские музыкальные ассамблеи» пройдёт при поддержке Министерства культуры РФ и Фонда развития классического музыкального искусства в Белгородской области.

Я думаю, что поддержка Министерства культуры говорит о том, что фестиваль получил признание на уровне Российской Федерации. Принята концепция развития концертной деятельности в области академического музыкального искусства. Фестиваль, в первую очередь, отражает государственную политику в области академического музыкального искусства. Он традиционно представляет те виды музыкального искусства, которые в Российской империи поддерживались семьёй Шереметевых. Мы стараемся эти традиции сохранять. Светлана Боруха

директор Белгородской государственной филармонии

Напомним, в прошлом году фестиваль «Шереметевские музыкальные ассамблеи» проходил в Белгородской государственной филармонии на протяжении трёх дней. За это время на главной музыкальной сцене области выступил гениальный пианист современности Николай Луганский и заслуженный артист Республики Карелия Владимир Целебровский (баритон, Санкт-Петербург), симфонический оркестр филармонии под руководством Рашита Нигаматуллина и камерный хор под управлением Елены Алексеевой, а также народный артист России Валерий Баринов и заслуженная артистка России Ольга Кабо, Матвей Костолевский (альт), прима-балерина Мариинского театра Юлия Махалина, солисты балета Мариинского театра Александра Иосифиди и Роман Беляков, солистка балета Эрмитажного театра Елена Коцюбира и Алексей Насадович, а также балетная труппа БГИИК (руководитель – Виктор Ганженко). Тогда фестиваль объединил музыку, балет, поэзию и прозу.