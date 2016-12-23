Как провести выходные в Белгороде?

13:46

Например, посмотреть на парад Дедов Морозов и детских санок, сходить на открытый урок по ораторскому искусству «Заговори!» или на спартакиаду по боулингу и снукболлу. Эти и другие мероприятия (выставки, мастер-классы и т. д.) ИА «Бел.Ру» предлагает посетить в предстоящие выходные.

РАЗНОЕ

НИУ «БелГУ», ул. Победы, 85

24 декабря

11:00 День открытых дверей

Хобби-клуб «АРТ керамика», Белгородский район, посёлок Дубовое, ул. Ягодная, д. 7б (ТД «Идеал»)

24 декабря

12:30 Мастер-класс «Выходные в мастерской керамики»

Телефон для справок: +7 (920) 203-48-77

Детский клуб «Умный кит», ул. Королёва, д. 2а, офис 420

24 декабря

15:00 Мастер-класс «Скорочтение, память, внимание, логика для детей от 6 до 12 лет»

Телефон для справок: (4722) 77-06-56

Торговый центр «Парковый», ул. Садовая, 2а

24 декабря

11:00 Открытый урок по ораторскому искусству «Заговори!»

Телефон для справок: +7 (952) 436-55-94

Белгородский государственный центр народного творчества, ул. Широкая, 1 (бывший ДК «Юбилейный»)

24 декабря

17:00 Праздничный новогодний танцевальный вечер «Закружит в танце нас метель»

25 декабря

14:00 Песенно-танцевальная программа «Вечёрки»

Телефон для справок: (4722) 21-73-29

Соборная площадь

24 декабря

15:00 Рождественская ярмарка в европейском стиле

15:00 Парад Дедов Морозов 2016 в Белгороде

25 декабря

12:00 Парад детских санок

Паломнический центр, ул. Королёва, 1 (Центр в сети Интернет)

25 декабря

07:00 Экскурсия по Борисовскому Богородице-Тихвинскому женскому монастырю

Телефоны для справок: +7 (920) 550-10-79

КЛУБНЫЕ ВЕЧЕРИНКИ

Ночной клуб «ЧА:СЫ»

24 декабря

22:00 Клубное выступление Burak Yeter

Телефон для справок: (4722) 362-444

«Гагарин Бар», ул. 50-летия Белгородской области, 12б

24 декабря

23:00 Вечеринка «Снежная Ibiza»

Телефон для справок: (4722) 588-588

КИНО

Белгородские кинотеатры 24-25 декабря предлагают посмотреть фильмы:

комедии «Новогодний корпоратив», «Ёлки 5»,

фантастический блокбастер «Изгой-один: Звёздные войны. Истории»,

фантастический триллер «Пассажиры»,

драма «Призрачная красота»,

драматический триллер «Под покровом ночи»,

анимационная комедия «Моана»

Телефоны автоответчиков: (4722) 32-32-32 («Победа»), 54-08-54 («Русич»), 26-42-42 («Радуга»), 400-400 («Синема Стар»), 289-112 («Синема Парк»), 78-72-82 («Гринн-фильм»).

ТЕАТР

Мастерская «Спичка», ул. Лермонтова, 9а

24декабря

19:00 Спектакль «Собаки и люди»

Телефон для справок: +7 (910) 030-72-22

Белгородский государственный центр народного творчества, ул. Широкая, 1 (бывший ДК «Юбилейный»)

24 декабря

20:00 Блиц-спектакль «Первый мужчина»

Телефон для справок: +7 (920) 557-18-13

СПОРТ

СК БГТУ им. Шухова

24-25 декабря

XX Турнир памяти Б. Н. Чефранова по мини-футболу

Телефон для справок: +7 (4722) 54-12-12

ЛА «Оранжевый лёд», ул. Королёва, 7а

24-25 декабря

13:00 МХК «Белгород» – МХК «Россошь»

Телефон для справок: (4722) 54-03-15

ТЦ «МегаГринн»

24 декабря

14:00 Закрытая народная спартакиада «СПОРТом БИЗНЕС не иСПОРТишь» по боулингу и снукболлу

Телефон для справок: 8-951-765-48-05

ДЛЯ ДЕТЕЙ

Филармония, ул. Белгородского полка, 56а

24-25 декабря

10:00,12:30 Необыкновенное новогоднее представление «Cказка о Царе Салтане» (0+)

Телефон для справок: 333-319

Белгородский государственный литературный музей, ул. Преображенская, 38

24-25 декабря

Новогодние приключения в Литературном музее (6+)

Телефон для справок: (4722) 30-42-21

Белгородский государственный театр кукол, ул. Некрасова, 5-б/8

24-25 декабря

10:00, 13:00, 16:00 Волшебная сказка «Белоснежка и семь гномов»

Телефон для справок: (4722) 26-26-83

Городской центр народного творчества «Сокол», пр-т Б. Хмельницкого, 137к

24-25 декабря

11:00 Театрализованное представление «Новогодняя сказка про Емелю» (0+)

Телефон для справок: (4722) 35-86-15

БГАДТ им. Щепкина, Соборная площадь, 1

24-25 декабря

12:00, 15:00 Сказка «Конёк-горбунок» (0+)

Телефон для справок: (4722) 32-06-44

Клуб творчества и досуга «Шёлковые детки», ул. Губкина, 18ж

24 декабря

14:00 Мастер-класс «Снеговик из шаров» (6+)

16:00, 17:15, 18:30 Утренник «В гостях у Белоснежки» (0+)

25 декабря

10:00, 11:30 Утренник «Приключение пингвинёнка» (0+)

Телефон для справок: +7 (919) 439-91-91

Студия рисования песком «СэндПРО», Свято-Троицкий бульвар, д. 15, (высотка за ТЦ «Славянский»)

24-25 декабря

14:00, 17:30 Песочные ёлки «Новогоднее превращение» (6+)

Телефон для справок: (4722) 500-407

Дворец детского творчества, ул. Садовая, 3

24-25 декабря

11:00, 14:00 Новогодний мюзикл «Приключения бременских музыкантов» (6+)

Телефон для справок: (4722) 26-72-87

Клуб-парк семейного отдыха «Тропикано», ул. Н. Островского, 20 (на территории парка культуры и отдыха имени Ленина)

24-25 декабря

14:00, 17:00 Волшебное представление «Снежная Королева и вечность» (6+)

11:00 Волшебное представление «Новогодняя история Красной Шапочки» (0+)

Телефоны для справок: +7 (910) 369-97-99

Студия творческих идей «Талант», ул. Есенина, 8а

25 декабря

17:00 Новогодние утренники «Всемирный Новый год» (6+)

Телефон для справок: +7 (904) 096-20-92

Детский центр «Солнечный Мир», пр-т Ватутина, 1а

25 декабря

10:30, 13:00,15:30 Новогоднее представление «Новогодние приключения Сладкоежки» (0+)

Телефон для справок: +7 (952) 432-69-22

ВЫСТАВКИ

24-25 декабря

Белгородский государственный историко-краеведческий музей, ул. Попова, 2а

10:00 «Прекрасные наследники природы», «Крым – частица родины моей», «Нам не дано забыть», «Костёнки. Время мамонтов», «Зимы волшебные явленья», «Серебряная кладовая»

Телефон для справок: (4722) 32-25-64

Белгородский государственный литературный музей, ул. Преображенская, 38

09:00 «Литературно-патриотические чтения Прохоровское поле». Фотолетопись. 2008, 2010, 2013, 2015 гг.», «Встреча Пиноккио и Буратино», «М. С. Щепкин и Малый театр», «„Дорогой и единственный духовный друг…“. История дружбы Л. Н. Толстого и Н. Н. Страхова», «Поверьте счастливой звезде вдохновения…»

Телефон для справок: (4722) 30-42-21

Белгородский государственный музей народной культуры, ул. Мичурина, 43

10:00 «Нет границ для творчества!», «Вдохновлённый Россией»

Телефон для справок: (4722) 26-84-96

Белгородский государственный музей-диорама «Курская битва. Белгородское направление», ул. Попова, 2

10:00 Выставочный проект «Новый 1943 год»

Телефон: (4722) 32-96-89

Белгородский государственный художественный музей, ул. Победы, 77

10:00 «Отечественное искусство XX–XXI веков», «Осколки исчезнувшей империи»», «От реализма к импрессионизму», персональные выставки «Ваятель памяти», ««Цветы среди зимы»

Телефон для справок: (4722) 58-96-67

Белгородский государственный центр народного творчества, ул. Широкая, 1 (бывший ДК «Юбилейный»)

10:00 «Живописный ты, край мой, Шебекинский!», VI ежегодный областной фестиваль «Магия бисера и камня»

Телефон для справок: (4722) 21-73-29

Выставочный зал «Родина», пр-т Б. Хмельницкого, 71

11:00 Персональная выставка «Ирина Анциферова. Бисероплетение», межрегиональная выставка «И взгляда глубина, и суть вещей…»

Телефон для справок: (4722) 32-37-53

Музей боевой славы «Третье ратное поле России», Прохоровский район, п. Прохоровка, ул. Парковая, 48

10:00 «Долгий плат на плечах»

Телефон для справок: (47242) 2-23-72

Музей-мастерская С. С. Косенкова, ул. Князя Трубецкого, д. 52, подъезд 3 (10 эт., домофон 145)

09:00 «И душу я несу сквозь годы…»

Телефон: (4722) 27-43-61

Пушкинская библиотека-музей, пр-т Ватутина, 4

11:00 «Мир мультфильмов. «Рождество», «Волшебная сказка»

Телефон для справок: (4722) 54-98-52

Российский Фонд культуры. Белгородский филиал, ул. Победы, 76

10:00 Персональная выставка «Бабушкин сундук. Старое, новое, вечное»

11:00 (24 декабря) Мастер-класс Валентины Бочаровой «Текстильный сувенир» в рамках выставки

Телефон для справок: (4722) 35-37-30

Фотогалерея им. Собровина, ул. Попова, 69

11:00 Фотовыставки «Пути Святой Горы. От Афона до Валаама», «Фотоопыты», «Новогодняя история»

Телефон для справок: (4722) 313-536