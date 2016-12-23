Как провести выходные в Белгороде?
Например, посмотреть на парад Дедов Морозов и детских санок, сходить на открытый урок по ораторскому искусству «Заговори!» или на спартакиаду по боулингу и снукболлу. Эти и другие мероприятия (выставки, мастер-классы и т. д.) ИА «Бел.Ру» предлагает посетить в предстоящие выходные.
РАЗНОЕ
НИУ «БелГУ», ул. Победы, 85
24 декабря
11:00 День открытых дверей
Хобби-клуб «АРТ керамика», Белгородский район, посёлок Дубовое, ул. Ягодная, д. 7б (ТД «Идеал»)
24 декабря
12:30 Мастер-класс «Выходные в мастерской керамики»
Телефон для справок: +7 (920) 203-48-77
Детский клуб «Умный кит», ул. Королёва, д. 2а, офис 420
24 декабря
15:00 Мастер-класс «Скорочтение, память, внимание, логика для детей от 6 до 12 лет»
Телефон для справок: (4722) 77-06-56
Торговый центр «Парковый», ул. Садовая, 2а
24 декабря
11:00 Открытый урок по ораторскому искусству «Заговори!»
Телефон для справок: +7 (952) 436-55-94
Белгородский государственный центр народного творчества, ул. Широкая, 1 (бывший ДК «Юбилейный»)
24 декабря
17:00 Праздничный новогодний танцевальный вечер «Закружит в танце нас метель»
25 декабря
14:00 Песенно-танцевальная программа «Вечёрки»
Телефон для справок: (4722) 21-73-29
Соборная площадь
24 декабря
15:00 Рождественская ярмарка в европейском стиле
15:00 Парад Дедов Морозов 2016 в Белгороде
25 декабря
12:00 Парад детских санок
Паломнический центр, ул. Королёва, 1 (Центр в сети Интернет)
25 декабря
07:00 Экскурсия по Борисовскому Богородице-Тихвинскому женскому монастырю
Телефоны для справок: +7 (920) 550-10-79
КЛУБНЫЕ ВЕЧЕРИНКИ
Ночной клуб «ЧА:СЫ»
24 декабря
22:00 Клубное выступление Burak Yeter
Телефон для справок: (4722) 362-444
«Гагарин Бар», ул. 50-летия Белгородской области, 12б
24 декабря
23:00 Вечеринка «Снежная Ibiza»
Телефон для справок: (4722) 588-588
КИНО
Белгородские кинотеатры 24-25 декабря предлагают посмотреть фильмы:
комедии «Новогодний корпоратив», «Ёлки 5»,
фантастический блокбастер «Изгой-один: Звёздные войны. Истории»,
фантастический триллер «Пассажиры»,
драма «Призрачная красота»,
драматический триллер «Под покровом ночи»,
анимационная комедия «Моана»
Телефоны автоответчиков: (4722) 32-32-32 («Победа»), 54-08-54 («Русич»), 26-42-42 («Радуга»), 400-400 («Синема Стар»), 289-112 («Синема Парк»), 78-72-82 («Гринн-фильм»).
ТЕАТР
Мастерская «Спичка», ул. Лермонтова, 9а
24декабря
19:00 Спектакль «Собаки и люди»
Телефон для справок: +7 (910) 030-72-22
Белгородский государственный центр народного творчества, ул. Широкая, 1 (бывший ДК «Юбилейный»)
24 декабря
20:00 Блиц-спектакль «Первый мужчина»
Телефон для справок: +7 (920) 557-18-13
СПОРТ
СК БГТУ им. Шухова
24-25 декабря
XX Турнир памяти Б. Н. Чефранова по мини-футболу
Телефон для справок: +7 (4722) 54-12-12
ЛА «Оранжевый лёд», ул. Королёва, 7а
24-25 декабря
13:00 МХК «Белгород» – МХК «Россошь»
Телефон для справок: (4722) 54-03-15
ТЦ «МегаГринн»
24 декабря
14:00 Закрытая народная спартакиада «СПОРТом БИЗНЕС не иСПОРТишь» по боулингу и снукболлу
Телефон для справок: 8-951-765-48-05
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Филармония, ул. Белгородского полка, 56а
24-25 декабря
10:00,12:30 Необыкновенное новогоднее представление «Cказка о Царе Салтане» (0+)
Телефон для справок: 333-319
Белгородский государственный литературный музей, ул. Преображенская, 38
24-25 декабря
Новогодние приключения в Литературном музее (6+)
Телефон для справок: (4722) 30-42-21
Белгородский государственный театр кукол, ул. Некрасова, 5-б/8
24-25 декабря
10:00, 13:00, 16:00 Волшебная сказка «Белоснежка и семь гномов»
Телефон для справок: (4722) 26-26-83
Городской центр народного творчества «Сокол», пр-т Б. Хмельницкого, 137к
24-25 декабря
11:00 Театрализованное представление «Новогодняя сказка про Емелю» (0+)
Телефон для справок: (4722) 35-86-15
БГАДТ им. Щепкина, Соборная площадь, 1
24-25 декабря
12:00, 15:00 Сказка «Конёк-горбунок» (0+)
Телефон для справок: (4722) 32-06-44
Клуб творчества и досуга «Шёлковые детки», ул. Губкина, 18ж
24 декабря
14:00 Мастер-класс «Снеговик из шаров» (6+)
16:00, 17:15, 18:30 Утренник «В гостях у Белоснежки» (0+)
25 декабря
10:00, 11:30 Утренник «Приключение пингвинёнка» (0+)
Телефон для справок: +7 (919) 439-91-91
Студия рисования песком «СэндПРО», Свято-Троицкий бульвар, д. 15, (высотка за ТЦ «Славянский»)
24-25 декабря
14:00, 17:30 Песочные ёлки «Новогоднее превращение» (6+)
Телефон для справок: (4722) 500-407
Дворец детского творчества, ул. Садовая, 3
24-25 декабря
11:00, 14:00 Новогодний мюзикл «Приключения бременских музыкантов» (6+)
Телефон для справок: (4722) 26-72-87
Клуб-парк семейного отдыха «Тропикано», ул. Н. Островского, 20 (на территории парка культуры и отдыха имени Ленина)
24-25 декабря
14:00, 17:00 Волшебное представление «Снежная Королева и вечность» (6+)
11:00 Волшебное представление «Новогодняя история Красной Шапочки» (0+)
Телефоны для справок: +7 (910) 369-97-99
Студия творческих идей «Талант», ул. Есенина, 8а
25 декабря
17:00 Новогодние утренники «Всемирный Новый год» (6+)
Телефон для справок: +7 (904) 096-20-92
Детский центр «Солнечный Мир», пр-т Ватутина, 1а
25 декабря
10:30, 13:00,15:30 Новогоднее представление «Новогодние приключения Сладкоежки» (0+)
Телефон для справок: +7 (952) 432-69-22
ВЫСТАВКИ
24-25 декабря
Белгородский государственный историко-краеведческий музей, ул. Попова, 2а
10:00 «Прекрасные наследники природы», «Крым – частица родины моей», «Нам не дано забыть», «Костёнки. Время мамонтов», «Зимы волшебные явленья», «Серебряная кладовая»
Телефон для справок: (4722) 32-25-64
Белгородский государственный литературный музей, ул. Преображенская, 38
09:00 «Литературно-патриотические чтения Прохоровское поле». Фотолетопись. 2008, 2010, 2013, 2015 гг.», «Встреча Пиноккио и Буратино», «М. С. Щепкин и Малый театр», «„Дорогой и единственный духовный друг…“. История дружбы Л. Н. Толстого и Н. Н. Страхова», «Поверьте счастливой звезде вдохновения…»
Телефон для справок: (4722) 30-42-21
Белгородский государственный музей народной культуры, ул. Мичурина, 43
10:00 «Нет границ для творчества!», «Вдохновлённый Россией»
Телефон для справок: (4722) 26-84-96
Белгородский государственный музей-диорама «Курская битва. Белгородское направление», ул. Попова, 2
10:00 Выставочный проект «Новый 1943 год»
Телефон: (4722) 32-96-89
Белгородский государственный художественный музей, ул. Победы, 77
10:00 «Отечественное искусство XX–XXI веков», «Осколки исчезнувшей империи»», «От реализма к импрессионизму», персональные выставки «Ваятель памяти», ««Цветы среди зимы»
Телефон для справок: (4722) 58-96-67
Белгородский государственный центр народного творчества, ул. Широкая, 1 (бывший ДК «Юбилейный»)
10:00 «Живописный ты, край мой, Шебекинский!», VI ежегодный областной фестиваль «Магия бисера и камня»
Телефон для справок: (4722) 21-73-29
Выставочный зал «Родина», пр-т Б. Хмельницкого, 71
11:00 Персональная выставка «Ирина Анциферова. Бисероплетение», межрегиональная выставка «И взгляда глубина, и суть вещей…»
Телефон для справок: (4722) 32-37-53
Музей боевой славы «Третье ратное поле России», Прохоровский район, п. Прохоровка, ул. Парковая, 48
10:00 «Долгий плат на плечах»
Телефон для справок: (47242) 2-23-72
Музей-мастерская С. С. Косенкова, ул. Князя Трубецкого, д. 52, подъезд 3 (10 эт., домофон 145)
09:00 «И душу я несу сквозь годы…»
Телефон: (4722) 27-43-61
Пушкинская библиотека-музей, пр-т Ватутина, 4
11:00 «Мир мультфильмов. «Рождество», «Волшебная сказка»
Телефон для справок: (4722) 54-98-52
Российский Фонд культуры. Белгородский филиал, ул. Победы, 76
10:00 Персональная выставка «Бабушкин сундук. Старое, новое, вечное»
11:00 (24 декабря) Мастер-класс Валентины Бочаровой «Текстильный сувенир» в рамках выставки
Телефон для справок: (4722) 35-37-30
Фотогалерея им. Собровина, ул. Попова, 69
11:00 Фотовыставки «Пути Святой Горы. От Афона до Валаама», «Фотоопыты», «Новогодняя история»
Телефон для справок: (4722) 313-536