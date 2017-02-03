Как провести выходные в Белгороде?

15:09

Например, сходить на волейбольный матч «Белогорье» – красноярский «Енисей» или на спектакль «Мастер и Маргарита». Эти и другие мероприятия ИА «Бел.Ру» предлагает посетить в предстоящие выходные.

РАЗНОЕ

Театр «Спичка», ул. Лермонтова, 9а

5 февраля

18:00 Проект «ПоэТЫ» «Мандельштам»

Телефон для справок: +7 (920) 202-50-67

Выставочный зал «Родина», пр-т Б. Хмельницкого, 71

5 февраля

13:00 Лекторий-практикум «Об искусстве по-английски»: Темы 1,2

Телефон для справок: +7 (4722) 32-71-66

Парк Победы

5 февраля

11:00 Фестиваль Орифлэйм «Красота как образ жизни»

КОНЦЕРТЫ

ЦМИ, ул. Студенческая, 17а

5 февраля

19:00 Концертная презентация «Бригадный подряд»: Реинкарнация 2

Телефон для справок: +7 (4722) 50-50-36

МКЦ НИУ БелГУ, ул. Победы, 85

5 февраля

19:00 Сольный концерт Иеромонаха Фотия: Романсы

Телефон для справок: +7 (4722) 37-54-54

Белгородская государственная филармония, ул. Белгородского полка, 56а

5 февраля

11:00, 12:30 «Природа в музыке» – Абонемент № 13 «В гостях у Оркестра русских народных инструментов»

17:00 Концерт «Служу Отечеству!»

Телефон для справок: (4722) 333-319

КЛУБНЫЕ ВЕЧЕРИНКИ

Ночной клуб «ЧА:СЫ»

4 февраля

22:00 Вечеринка Going Deeper

Телефон для справок: (4722) 362-444

КИНО

Белгородские кинотеатры 4-5 февраля предлагают посмотреть фильмы:

фантастика «Притяжение»,

экстремальный боевик «Три Икса: Мировое господство»,

фэнтези-драма «Голос монстра»,

фантастическая драма «Космос между нами,

комедии «Почему он?», «Монстр-траки», «Огни большой деревни», «Отпетые напарники»,

криминальная комедия «Семейное ограбление»,

исторические драмы «Викинг», «Рай», «Молчание»,

драматический мюзикл «Ла-Ла Ленд»,

фантастический триллер «Пассажиры»,

мистический триллер «Невеста»,

психологический триллер «Трансформация»,

семейная анимация «Балерина»,

фильм ужасов «Звонки»,

спортивный байопик «Пазманский дьявол»

Телефоны автоответчиков: (4722) 32-32-32 («Победа»), 54-08-54 («Русич»), 26-42-42 («Радуга»), 400-400 («Синема Стар»), 289-112 («Синема Парк»), 78-72-82 («Гринн-фильм»).

ТЕАТР

МКЦ НИУ БелГУ, ул. Победы, 85

4 февраля

19:00 Спектакль «Мастер и Маргарита»

Телефон для справок: +7 (4722) 37-48-49

Белгородская государственная филармония, ул. Белгородского полка, 56а

4 февраля

19:00 Спектакль «Мастер и Маргарита, или Сны Ивана Бездомного»

Телефон для справок: (4722) 333-319

Театр «Спичка», ул. Лермонтова, 9а

4 января

18:00 Спектакль «Игроки»

Телефон для справок: +7 (910) 030-72-22

Белгородский государственный центр народного творчества, ул. Широкая, 1 (бывший ДК «Юбилейный»)

4-5 февраля

19:30 Спектакль «СЛ»

Телефон для справок: +7 (920) 562-55-33

БГАДТ им. Щепкина, Соборная площадь, 1

4 февраля

18:00 Комедия в двух действиях «Безымянная звезда»

5 февраля

18:00 Комедия «Мирандолина»

Телефон для справок: (4722) 32-06-44

СПОРТ

Ледовая арена «Оранжевый лёд», г. Шебекино

4-5 февраля

14:00 Первенство области по хоккею с шайбой на призы Всероссийского клуба юных хоккеистов «Золотая шайба» им. А. В. Тарасова 2016-2017 г.

СДЮСШОР «Спартак», пр-т Б. Хмельницкого, 58

4 февраля

13:00 Чемпионат и Первенство по чир спорту и черлидингу Белгородской области

ДС «Космос»

5 февраля

18:00 Чемпионат России по волейболу «Белогорье» (г. Белгород) – «Енисей» (г. Красноярск)

ДЛЯ ДЕТЕЙ

Белгородский государственный театр кукол, ул. Некрасова, д. 5-б/8

4 февраля

11:00, 13:00 По мотивам русской народной сказки И. Лебедева «Сивко-Бурко» (0+)

11:00 Сказка-игра «Гусёнок» (0+)

5 февраля

11:00, 13:00 Музыкальная сказка «Три поросёнка» (0+)

Телефон для справок: (4722) 26-26-83

Детский клуб «Умный кит», ул. Королёва, 2а, офис 420

17:30 Мастер-класс для детей «Скорочтение, память, внимание, логика для детей от 6 до 12 лет»

Телефон для справок: +7 (4722) 77-06-56

Семейный развлекательный центр «Остров сокровищ», МТРК «Сити Молл Белгородский», ул. Щорса, д. 64, 1 этаж, Белое крыло

4 февраля

12:00 Детский утренник «День чудесных чудаков» (0+)

5 февраля

12:00 Детский утренник «День эрудита» (0+)

Телефон для справок: +7 (910) 329-13-91

Белгородский государственный музей народной культуры, ул. Мичурина, 43

4 февраля

12:00 Мастер-классы «Рукам-работа, душе – праздник» (6+)

Телефон для справок: +7 (4722) 26-84-96

БГАДТ им. Щепкина, Соборная площадь, 1

5 февраля

11:00 Сказка «Карлик Нос» (0+)

Телефон для справок: (4722) 32-06-44

Клуб творчества и досуга «Шёлковые детки», ул. Губкина, 18ж

5 февраля

12:00 Мастер-класс «Весёлые человечки» (0+)

14:00 Мастер-класс «Шаромоделирование: Подводное царство» (6+)

Телефон для справок: +7 (919) 439-91-91

Студия рисования песком «СэндПРО», Свято-Троицкий б-р, 15, (высотка за ТЦ «Славянский»)

5 февраля

16:00 Квест «Ключ от всех дверей» (6+)

5 февраля

14:00 Мастер-класс «Декупаж» (6+)

Телефон для справок: +7 (4722) 500-407

ВЫСТАВКИ

4-5 февраля

Белгородский государственный историко-краеведческий музей, ул. Попова, 2а

10:00 «Прекрасные наследники природы», «Нам не дано забыть», «Костёнки. Время мамонтов», «Зимы волшебные явленья», «Серебряная кладовая»

Телефон для справок: (4722) 32-25-64

Белгородский государственный литературный музей, ул. Преображенская, 38

09:00 «Литературно-патриотические чтения Прохоровское поле». Фотолетопись. 2008, 2010, 2013, 2015 гг.», «Встреча Пиноккио и Буратино», «„Дорогой и единственный духовный друг…“. История дружбы Л. Н. Толстого и Н. Н. Страхова», «Поверьте счастливой звезде вдохновения…»

Телефон для справок: (4722) 30-42-21

Белгородский государственный музей-диорама «Курская битва. Белгородское направление», ул. Попова, 2

10:00 «Реликвии военной истории», выставочный проект «Новый 1943 год»

Телефон: (4722) 32-96-89

Белгородский государственный художественный музей, ул. Победы, 77

10:00 «Отечественное искусство XX–XXI веков», «От реализма к импрессионизму», выставка малого формата Станислава Молодых, персональная выставка Интигама Акперова

Телефон для справок: (4722) 58-96-67

Белгородский государственный центр народного творчества, ул. Широкая, 1 (бывший ДК «Юбилейный»)

10:00 Групповая выставка «Возвращение к родным истокам», персональная выставка «Красота земли родной»

Телефон для справок: (4722) 21-73-29

Выставочный зал «Родина», пр-т Б. Хмельницкого, 71

11:00 «Волшебство акварели», персональные выставки «Владимир Аксёнов. Графика, ДПИ», «Русь уходящая»

Телефон для справок: (4722) 32-37-53

Музей-мастерская С. С. Косенкова, ул. Князя Трубецкого, д. 52, подъезд 3 (10 эт., домофон 145)

09:00 «И душу я несу сквозь годы…»

Телефон для справок: (4722) 27-43-61

Пушкинская библиотека-музей, пр-т Ватутина, 4

11:00 «Почти серьёзно…», персональная выставка «Графика и ДПИ Владимира Аксёнова»

Телефон для справок: (4722) 54-98-52

Фотогалерея им. Собровина, ул. Попова, 69

11:00 Фотовыставки «Пути Святой Горы. От Афона до Валаама», «Созвучия»

Телефон для справок: (4722) 313-536