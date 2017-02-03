Как провести выходные в Белгороде?
Например, сходить на волейбольный матч «Белогорье» – красноярский «Енисей» или на спектакль «Мастер и Маргарита». Эти и другие мероприятия ИА «Бел.Ру» предлагает посетить в предстоящие выходные.
РАЗНОЕ
Театр «Спичка», ул. Лермонтова, 9а
5 февраля
18:00 Проект «ПоэТЫ» «Мандельштам»
Телефон для справок: +7 (920) 202-50-67
Выставочный зал «Родина», пр-т Б. Хмельницкого, 71
5 февраля
13:00 Лекторий-практикум «Об искусстве по-английски»: Темы 1,2
Телефон для справок: +7 (4722) 32-71-66
Парк Победы
5 февраля
11:00 Фестиваль Орифлэйм «Красота как образ жизни»
КОНЦЕРТЫ
ЦМИ, ул. Студенческая, 17а
5 февраля
19:00 Концертная презентация «Бригадный подряд»: Реинкарнация 2
Телефон для справок: +7 (4722) 50-50-36
МКЦ НИУ БелГУ, ул. Победы, 85
5 февраля
19:00 Сольный концерт Иеромонаха Фотия: Романсы
Телефон для справок: +7 (4722) 37-54-54
Белгородская государственная филармония, ул. Белгородского полка, 56а
5 февраля
11:00, 12:30 «Природа в музыке» – Абонемент № 13 «В гостях у Оркестра русских народных инструментов»
17:00 Концерт «Служу Отечеству!»
Телефон для справок: (4722) 333-319
КЛУБНЫЕ ВЕЧЕРИНКИ
Ночной клуб «ЧА:СЫ»
4 февраля
22:00 Вечеринка Going Deeper
Телефон для справок: (4722) 362-444
КИНО
Белгородские кинотеатры 4-5 февраля предлагают посмотреть фильмы:
фантастика «Притяжение»,
экстремальный боевик «Три Икса: Мировое господство»,
фэнтези-драма «Голос монстра»,
фантастическая драма «Космос между нами,
комедии «Почему он?», «Монстр-траки», «Огни большой деревни», «Отпетые напарники»,
криминальная комедия «Семейное ограбление»,
исторические драмы «Викинг», «Рай», «Молчание»,
драматический мюзикл «Ла-Ла Ленд»,
фантастический триллер «Пассажиры»,
мистический триллер «Невеста»,
психологический триллер «Трансформация»,
семейная анимация «Балерина»,
фильм ужасов «Звонки»,
спортивный байопик «Пазманский дьявол»
Телефоны автоответчиков: (4722) 32-32-32 («Победа»), 54-08-54 («Русич»), 26-42-42 («Радуга»), 400-400 («Синема Стар»), 289-112 («Синема Парк»), 78-72-82 («Гринн-фильм»).
ТЕАТР
МКЦ НИУ БелГУ, ул. Победы, 85
4 февраля
19:00 Спектакль «Мастер и Маргарита»
Телефон для справок: +7 (4722) 37-48-49
Белгородская государственная филармония, ул. Белгородского полка, 56а
4 февраля
19:00 Спектакль «Мастер и Маргарита, или Сны Ивана Бездомного»
Телефон для справок: (4722) 333-319
Театр «Спичка», ул. Лермонтова, 9а
4 января
18:00 Спектакль «Игроки»
Телефон для справок: +7 (910) 030-72-22
Белгородский государственный центр народного творчества, ул. Широкая, 1 (бывший ДК «Юбилейный»)
4-5 февраля
19:30 Спектакль «СЛ»
Телефон для справок: +7 (920) 562-55-33
БГАДТ им. Щепкина, Соборная площадь, 1
4 февраля
18:00 Комедия в двух действиях «Безымянная звезда»
5 февраля
18:00 Комедия «Мирандолина»
Телефон для справок: (4722) 32-06-44
СПОРТ
Ледовая арена «Оранжевый лёд», г. Шебекино
4-5 февраля
14:00 Первенство области по хоккею с шайбой на призы Всероссийского клуба юных хоккеистов «Золотая шайба» им. А. В. Тарасова 2016-2017 г.
СДЮСШОР «Спартак», пр-т Б. Хмельницкого, 58
4 февраля
13:00 Чемпионат и Первенство по чир спорту и черлидингу Белгородской области
ДС «Космос»
5 февраля
18:00 Чемпионат России по волейболу «Белогорье» (г. Белгород) – «Енисей» (г. Красноярск)
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Белгородский государственный театр кукол, ул. Некрасова, д. 5-б/8
4 февраля
11:00, 13:00 По мотивам русской народной сказки И. Лебедева «Сивко-Бурко» (0+)
11:00 Сказка-игра «Гусёнок» (0+)
5 февраля
11:00, 13:00 Музыкальная сказка «Три поросёнка» (0+)
Телефон для справок: (4722) 26-26-83
Детский клуб «Умный кит», ул. Королёва, 2а, офис 420
17:30 Мастер-класс для детей «Скорочтение, память, внимание, логика для детей от 6 до 12 лет»
Телефон для справок: +7 (4722) 77-06-56
Семейный развлекательный центр «Остров сокровищ», МТРК «Сити Молл Белгородский», ул. Щорса, д. 64, 1 этаж, Белое крыло
4 февраля
12:00 Детский утренник «День чудесных чудаков» (0+)
5 февраля
12:00 Детский утренник «День эрудита» (0+)
Телефон для справок: +7 (910) 329-13-91
Белгородский государственный музей народной культуры, ул. Мичурина, 43
4 февраля
12:00 Мастер-классы «Рукам-работа, душе – праздник» (6+)
Телефон для справок: +7 (4722) 26-84-96
БГАДТ им. Щепкина, Соборная площадь, 1
5 февраля
11:00 Сказка «Карлик Нос» (0+)
Телефон для справок: (4722) 32-06-44
Клуб творчества и досуга «Шёлковые детки», ул. Губкина, 18ж
5 февраля
12:00 Мастер-класс «Весёлые человечки» (0+)
14:00 Мастер-класс «Шаромоделирование: Подводное царство» (6+)
Телефон для справок: +7 (919) 439-91-91
Студия рисования песком «СэндПРО», Свято-Троицкий б-р, 15, (высотка за ТЦ «Славянский»)
5 февраля
16:00 Квест «Ключ от всех дверей» (6+)
5 февраля
14:00 Мастер-класс «Декупаж» (6+)
Телефон для справок: +7 (4722) 500-407
ВЫСТАВКИ
4-5 февраля
Белгородский государственный историко-краеведческий музей, ул. Попова, 2а
10:00 «Прекрасные наследники природы», «Нам не дано забыть», «Костёнки. Время мамонтов», «Зимы волшебные явленья», «Серебряная кладовая»
Телефон для справок: (4722) 32-25-64
Белгородский государственный литературный музей, ул. Преображенская, 38
09:00 «Литературно-патриотические чтения Прохоровское поле». Фотолетопись. 2008, 2010, 2013, 2015 гг.», «Встреча Пиноккио и Буратино», «„Дорогой и единственный духовный друг…“. История дружбы Л. Н. Толстого и Н. Н. Страхова», «Поверьте счастливой звезде вдохновения…»
Телефон для справок: (4722) 30-42-21
Белгородский государственный музей-диорама «Курская битва. Белгородское направление», ул. Попова, 2
10:00 «Реликвии военной истории», выставочный проект «Новый 1943 год»
Телефон: (4722) 32-96-89
Белгородский государственный художественный музей, ул. Победы, 77
10:00 «Отечественное искусство XX–XXI веков», «От реализма к импрессионизму», выставка малого формата Станислава Молодых, персональная выставка Интигама Акперова
Телефон для справок: (4722) 58-96-67
Белгородский государственный центр народного творчества, ул. Широкая, 1 (бывший ДК «Юбилейный»)
10:00 Групповая выставка «Возвращение к родным истокам», персональная выставка «Красота земли родной»
Телефон для справок: (4722) 21-73-29
Выставочный зал «Родина», пр-т Б. Хмельницкого, 71
11:00 «Волшебство акварели», персональные выставки «Владимир Аксёнов. Графика, ДПИ», «Русь уходящая»
Телефон для справок: (4722) 32-37-53
Музей-мастерская С. С. Косенкова, ул. Князя Трубецкого, д. 52, подъезд 3 (10 эт., домофон 145)
09:00 «И душу я несу сквозь годы…»
Телефон для справок: (4722) 27-43-61
Пушкинская библиотека-музей, пр-т Ватутина, 4
11:00 «Почти серьёзно…», персональная выставка «Графика и ДПИ Владимира Аксёнова»
Телефон для справок: (4722) 54-98-52
Фотогалерея им. Собровина, ул. Попова, 69
11:00 Фотовыставки «Пути Святой Горы. От Афона до Валаама», «Созвучия»
Телефон для справок: (4722) 313-536