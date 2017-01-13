Как провести выходные в Белгороде?

14:04

Например, встретить зиму «по-кузнечному», посетить «Рождественские хоровые ассамблеи» в филармонии или Чемпионат и первенство области по кикбоксингу. Эти и другие мероприятия ИА «Бел.Ру» предлагает посетить в предстоящие выходные.

РАЗНОЕ

Фотогалерея им. Собровина, ул. Попова, 69

14-15 января

VII городской фотоконкурс им. В. А. Собровина

Телефон для справок: (4722) 313-536

Открытая площадка перед рестораном-пивоварней «ЭльХаус»

14 января

11:00 Фестиваль «Встреча зимы по-кузнечному»

Телефон для справок: +7 (962) 305-45-20

Театр «Спичка», ул. Лермонтова, 9а

15 января

18:00 Проект «ПоэТЫ» «Мандельштам»

Телефон для справок: +7 (920) 202-50-67

КЛУБНЫЕ ВЕЧЕРИНКИ

Ночной клуб «ЧА:СЫ»

14января

22:00 Клубное выступление Dj KAN

Телефон для справок: (4722) 362-444

Адрес Арт-кафе «Студия», Гражданский пр-т, 59

14 января

22:00 Вечеринка «Старый Новый год»

Телефон для справок: (4722) 35-32-21

КОНЦЕРТЫ

Белгородская государственная филармония, ул. Белгородского полка, 56а

14 января

14:00 IV Фестиваль «Рождественские хоровые ассамблеи»

Телефоны для справок: 338-337, 333-319

КИНО

Белгородские кинотеатры 14-15 января предлагают посмотреть фильмы:

фантастический экшн «Кредо убийцы»,

комедии «Почему он?», «Без тормозов», «2+1», «Монстр-траки», «Ёлки 5»,

драма «По млечному пути»,

криминальная драма «Закон ночи»,

историческая драма «Викинг»,

драматический мюзикл «Ла-Ла Ленд»,

новогоднее фэнтези «Дед Мороз. Битва магов»,

фантастический триллер «Пассажиры»,

анимационный блокбастер «Три богатыря и морской царь»,

новогодний мультфильм «Снежная королева 3. Огонь и лёд»,

мистический хоррор «Не стучи дважды»

Телефоны автоответчиков: (4722) 32-32-32 («Победа»), 54-08-54 («Русич»), 26-42-42 («Радуга»), 400-400 («Синема Стар»), 289-112 («Синема Парк»), 78-72-82 («Гринн-фильм»).

ТЕАТР

БГАДТ им. Щепкина, Соборная площадь, 1

14-15 января

18:00 Пьеса в двух действиях «Ночь на Светлой улице»

Телефон для справок: (4722) 32-06-44

Театр «Спичка», ул. Лермонтова, 9а

14 января

18:00 Спектакль «Митина любовь»

Телефон для справок: +7 (910) 030-72-22

Белгородский государственный центр народного творчества, ул. Широкая, 1 (бывший ДК «Юбилейный»)

14-15 января

19:30 Спектакль «Саша, вынеси мусор»

Телефон для справок: +7 (920) 562-55-33

СПОРТ

СДЮСШОР «Спартак», пр-т Богдана Хмельницкого, 58

14 и 15 января

11:00 и 10:00 соответственно Чемпионат и первенство Белгородской области по кикбоксингу в разделах фулл-контакт с лоу-киком и фулл-контакт

ДЛЯ ДЕТЕЙ

Студия рисования песком «СэндПРО», Свято-Троицкий б-р, 15, (высотка за ТЦ «Славянский»)

14 января

16:00 Мастер-класс «Эбру! Новогодние мотивы» (6+)

15 января

14:00, 15:30 Мастер-класс «Магнитики с символом 2017 года» (6+)

Телефон для справок: +7 (4722) 500-407

Семейный развлекательный центр «Остров сокровищ», МТРК «Сити Молл Белгородский», ул. Щорса, д. 64, 1 этаж, Белое крыло

14 января

12:00 Утренник «Старый Новый год в Зверополисе» (0+)

15 января

12:00 Мастер-класс «Шары Моделирования» (0+)

Телефон для справок: +7 (910) 329-13-91

ВЫСТАВКИ

14-15 января

Белгородский государственный историко-краеведческий музей, ул. Попова, 2а

10:00 «Прекрасные наследники природы», «Нам не дано забыть», «Костёнки. Время мамонтов», «Зимы волшебные явленья», «Серебряная кладовая»

Телефон для справок: (4722) 32-25-64

Белгородский государственный литературный музей, ул. Преображенская, 38

09:00 «Литературно-патриотические чтения Прохоровское поле». Фотолетопись. 2008, 2010, 2013, 2015 гг.», «Встреча Пиноккио и Буратино», «„Дорогой и единственный духовный друг…“. История дружбы Л. Н. Толстого и Н. Н. Страхова», «Поверьте счастливой звезде вдохновения…»

Телефон для справок: (4722) 30-42-21

Белгородский государственный музей народной культуры, ул. Мичурина, 43

10:00 «Вдохновлённый Россией»

Телефон для справок: (4722) 26-84-96

Белгородский государственный музей-диорама «Курская битва. Белгородское направление», ул. Попова, 2

10:00 Выставочный проект «Новый 1943 год»

Телефон для справок: (4722) 32-96-89

Белгородский государственный художественный музей, ул. Победы, 77

10:00 «Отечественное искусство XX–XXI веков», «Осколки исчезнувшей империи»», «От реализма к импрессионизму», персональные выставки «Ваятель памяти», «Цветы среди зимы»

Телефон для справок: (4722) 58-96-67

Выставочный зал «Родина», пр-т Б. Хмельницкого, 71

11:00 Персональная выставка «Ирина Анциферова. Бисероплетение», межрегиональная выставка «И взгляда глубина, и суть вещей…»

Телефон для справок: (4722) 32-37-53

Музей боевой славы «Третье ратное поле России», Прохоровский район, п. Прохоровка, ул. Парковая, 48

10:00 «Долгий плат на плечах»

Телефон для справок: (47242) 2-23-72

Музей-мастерская С. С. Косенкова, ул. Князя Трубецкого, д. 52, подъезд 3 (10 эт., домофон 145)

09:00 «И душу я несу сквозь годы…»

Телефон для справок: (4722) 27-43-61

Пушкинская библиотека-музей, пр-т Ватутина, 4

11:00 «Мир мультфильмов. «Рождество», «Волшебная сказка»

Телефон для справок: (4722) 54-98-52

Российский Фонд культуры. Белгородский филиал, ул. Победы, 76

10:00 Персональная выставка «Бабушкин сундук. Старое, новое, вечное»

Телефон для справок: (4722) 35-37-30

Фотогалерея им. Собровина, ул. Попова, 69

11:00 Фотовыставки «Пути Святой Горы. От Афона до Валаама», «Новогодняя история»

Телефон для справок: (4722) 313-536