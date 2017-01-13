Как провести выходные в Белгороде?
Например, встретить зиму «по-кузнечному», посетить «Рождественские хоровые ассамблеи» в филармонии или Чемпионат и первенство области по кикбоксингу. Эти и другие мероприятия ИА «Бел.Ру» предлагает посетить в предстоящие выходные.
РАЗНОЕ
Фотогалерея им. Собровина, ул. Попова, 69
14-15 января
VII городской фотоконкурс им. В. А. Собровина
Телефон для справок: (4722) 313-536
Открытая площадка перед рестораном-пивоварней «ЭльХаус»
14 января
11:00 Фестиваль «Встреча зимы по-кузнечному»
Телефон для справок: +7 (962) 305-45-20
Театр «Спичка», ул. Лермонтова, 9а
15 января
18:00 Проект «ПоэТЫ» «Мандельштам»
Телефон для справок: +7 (920) 202-50-67
КЛУБНЫЕ ВЕЧЕРИНКИ
Ночной клуб «ЧА:СЫ»
14января
22:00 Клубное выступление Dj KAN
Телефон для справок: (4722) 362-444
Адрес Арт-кафе «Студия», Гражданский пр-т, 59
14 января
22:00 Вечеринка «Старый Новый год»
Телефон для справок: (4722) 35-32-21
КОНЦЕРТЫ
Белгородская государственная филармония, ул. Белгородского полка, 56а
14 января
14:00 IV Фестиваль «Рождественские хоровые ассамблеи»
Телефоны для справок: 338-337, 333-319
КИНО
Белгородские кинотеатры 14-15 января предлагают посмотреть фильмы:
фантастический экшн «Кредо убийцы»,
комедии «Почему он?», «Без тормозов», «2+1», «Монстр-траки», «Ёлки 5»,
драма «По млечному пути»,
криминальная драма «Закон ночи»,
историческая драма «Викинг»,
драматический мюзикл «Ла-Ла Ленд»,
новогоднее фэнтези «Дед Мороз. Битва магов»,
фантастический триллер «Пассажиры»,
анимационный блокбастер «Три богатыря и морской царь»,
новогодний мультфильм «Снежная королева 3. Огонь и лёд»,
мистический хоррор «Не стучи дважды»
Телефоны автоответчиков: (4722) 32-32-32 («Победа»), 54-08-54 («Русич»), 26-42-42 («Радуга»), 400-400 («Синема Стар»), 289-112 («Синема Парк»), 78-72-82 («Гринн-фильм»).
ТЕАТР
БГАДТ им. Щепкина, Соборная площадь, 1
14-15 января
18:00 Пьеса в двух действиях «Ночь на Светлой улице»
Телефон для справок: (4722) 32-06-44
Театр «Спичка», ул. Лермонтова, 9а
14 января
18:00 Спектакль «Митина любовь»
Телефон для справок: +7 (910) 030-72-22
Белгородский государственный центр народного творчества, ул. Широкая, 1 (бывший ДК «Юбилейный»)
14-15 января
19:30 Спектакль «Саша, вынеси мусор»
Телефон для справок: +7 (920) 562-55-33
СПОРТ
СДЮСШОР «Спартак», пр-т Богдана Хмельницкого, 58
14 и 15 января
11:00 и 10:00 соответственно Чемпионат и первенство Белгородской области по кикбоксингу в разделах фулл-контакт с лоу-киком и фулл-контакт
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Студия рисования песком «СэндПРО», Свято-Троицкий б-р, 15, (высотка за ТЦ «Славянский»)
14 января
16:00 Мастер-класс «Эбру! Новогодние мотивы» (6+)
15 января
14:00, 15:30 Мастер-класс «Магнитики с символом 2017 года» (6+)
Телефон для справок: +7 (4722) 500-407
Семейный развлекательный центр «Остров сокровищ», МТРК «Сити Молл Белгородский», ул. Щорса, д. 64, 1 этаж, Белое крыло
14 января
12:00 Утренник «Старый Новый год в Зверополисе» (0+)
15 января
12:00 Мастер-класс «Шары Моделирования» (0+)
Телефон для справок: +7 (910) 329-13-91
ВЫСТАВКИ
14-15 января
Белгородский государственный историко-краеведческий музей, ул. Попова, 2а
10:00 «Прекрасные наследники природы», «Нам не дано забыть», «Костёнки. Время мамонтов», «Зимы волшебные явленья», «Серебряная кладовая»
Телефон для справок: (4722) 32-25-64
Белгородский государственный литературный музей, ул. Преображенская, 38
09:00 «Литературно-патриотические чтения Прохоровское поле». Фотолетопись. 2008, 2010, 2013, 2015 гг.», «Встреча Пиноккио и Буратино», «„Дорогой и единственный духовный друг…“. История дружбы Л. Н. Толстого и Н. Н. Страхова», «Поверьте счастливой звезде вдохновения…»
Телефон для справок: (4722) 30-42-21
Белгородский государственный музей народной культуры, ул. Мичурина, 43
10:00 «Вдохновлённый Россией»
Телефон для справок: (4722) 26-84-96
Белгородский государственный музей-диорама «Курская битва. Белгородское направление», ул. Попова, 2
10:00 Выставочный проект «Новый 1943 год»
Телефон для справок: (4722) 32-96-89
Белгородский государственный художественный музей, ул. Победы, 77
10:00 «Отечественное искусство XX–XXI веков», «Осколки исчезнувшей империи»», «От реализма к импрессионизму», персональные выставки «Ваятель памяти», «Цветы среди зимы»
Телефон для справок: (4722) 58-96-67
Выставочный зал «Родина», пр-т Б. Хмельницкого, 71
11:00 Персональная выставка «Ирина Анциферова. Бисероплетение», межрегиональная выставка «И взгляда глубина, и суть вещей…»
Телефон для справок: (4722) 32-37-53
Музей боевой славы «Третье ратное поле России», Прохоровский район, п. Прохоровка, ул. Парковая, 48
10:00 «Долгий плат на плечах»
Телефон для справок: (47242) 2-23-72
Музей-мастерская С. С. Косенкова, ул. Князя Трубецкого, д. 52, подъезд 3 (10 эт., домофон 145)
09:00 «И душу я несу сквозь годы…»
Телефон для справок: (4722) 27-43-61
Пушкинская библиотека-музей, пр-т Ватутина, 4
11:00 «Мир мультфильмов. «Рождество», «Волшебная сказка»
Телефон для справок: (4722) 54-98-52
Российский Фонд культуры. Белгородский филиал, ул. Победы, 76
10:00 Персональная выставка «Бабушкин сундук. Старое, новое, вечное»
Телефон для справок: (4722) 35-37-30
Фотогалерея им. Собровина, ул. Попова, 69
11:00 Фотовыставки «Пути Святой Горы. От Афона до Валаама», «Новогодняя история»
Телефон для справок: (4722) 313-536