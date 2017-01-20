Как провести выходные в Белгороде?

13:50

Например, поиграть в снежки в Центральном парке, сходить на фестиваль уличного футбола или посмотреть современную комедию «Кошки-мышки» в драмтеатре. Эти и другие мероприятия ИА «Бел.Ру» предлагает посетить в предстоящие выходные.

РАЗНОЕ

Фотогалерея им. Собровина, ул. Попова, 69

21-22 января

VII городской фотоконкурс им. В. А. Собровина

Телефон для справок: (4722) 313-536

Центральный парк культуры и отдыха

21 января

16:00 Снежные баталии

КОНЦЕРТЫ

Белгородский государственный центр народного творчества, ул. Широкая, 1 (бывший ДК «Юбилейный»)

21 января

15:00 Сольный концерт «Музыка души и сердца»

Телефон для справок: (4722) 21-73-29

КЛУБНЫЕ ВЕЧЕРИНКИ

Ночной клуб «ЧА:СЫ»

21 января

22:00 Клубное выступление Dj Kolya Funk

Телефон для справок: (4722) 362-444

Арт-кафе «Студия», Гражданский пр-т, 59

21 января

22:00 Акустический концерт Music Motion

Телефон для справок: (4722) 35-32-21

КИНО

Белгородские кинотеатры 21-22 января предлагают посмотреть фильмы:

фантастический экшн «Кредо убийцы»,

экстремальный боевик «Три Икса: Мировое господство»,

комедии «Почему он?», «Монстр-траки», криминальная драма «Закон ночи»,

исторические драмы «Викинг», «Рай»,

драматический мюзикл «Ла-Ла Ленд»,

мелодрама «Иллюзия любви»,

фантастический триллер «Пассажиры»,

драматический триллер «Преисподняя»,

мистические триллеры «Невеста», «Призрак дома Бриар»,

мистический хоррор «Не стучи дважды»,

анимационный блокбастер «Три богатыря и морской царь»,

мультфильмы «Снежная королева 3. Огонь и лёд», «Отважный рыцарь»

Телефоны автоответчиков: (4722) 32-32-32 («Победа»), 54-08-54 («Русич»), 26-42-42 («Радуга»), 400-400 («Синема Стар»), 289-112 («Синема Парк»), 78-72-82 («Гринн-фильм»).

ТЕАТР

БГАДТ им. Щепкина, Соборная площадь, 1

21-22 января

18:00 Современная комедия без антракта «Кошки-мышки»

Телефон для справок: (4722) 32-06-44

Театр «Спичка», ул. Лермонтова, 9а

21 января

18:00 Спектакль-перфоманс «Мета»

22 января

18:00 Спектакль «Собаки и люди»

Телефон для справок: +7 (910) 030-72-22

Белгородский государственный центр народного творчества, ул. Широкая, 1 (бывший ДК «Юбилейный»)

21-22 января

20:00 Спектакль «А рыбы спят?»

Телефон для справок: +7 (920) 562-55-33

СПОРТ

УСК БелГУ Светланы Хоркиной, пр-т Б. Хмельницкого, 3

21-22 января

Первенство ЦФО России по художественной гимнастике

Телефон для справок: (4722) 30-14-37

СК БГТУ им. Шухова

21 января

11:00 Фестиваль уличного футбола 2х2 – соревнование команд областных СМИ

Телефон для справок: (4722) 32-98-45

БУКЭП

21 января

10:00 Соревнования среди молодёжных общественных организаций

ДС «Космос»

22 января

19:00 Чемпионат России по волейболу «Белогорье» (г. Белгород) – «Динамо» (г. Краснодар)

ТРЦ «Мега Гринн»

21-22 января

Соревнования по шашкам и мини-футболу в рамках спартакиады «СПОРТом БИЗНЕС не иСПОРТишь»

ДЛЯ ДЕТЕЙ

Детский клуб «Умный кит», ул. Королёва, д. 2а, офис 420

21 января

15:00 Мастер-класс для детей «Скорочтение, память, внимание, логика для детей от 6 до 12 лет»

Телефон для справок: +7 (4722) 77-06-56

Студия рисования песком «СэндПРО», Свято-Троицкий б-р, 15, (высотка за ТЦ «Славянский»)

21 января

15:30 Мастер-класс «Мыльные фантазии» (6+)

22 января

16:00 Творческий вечер «Магия песка и стекла» (6+)

Телефон для справок: +7 (4722) 500-407

ТЦ «Парковый», ул. Садовая, 2а

21-22 января

15:00 Урок-игра для детей и подростков «Актерское мастерство»

Телефон для справок: +7 (904) 092-85-53

Семейный развлекательный центр «Остров сокровищ», МТРК «Сити Молл Белгородский», ул. Щорса, д. 64, 1 этаж, Белое крыло

21 января

12:00 Утренник «Обнимашки» (0+)

22 января

12:00 Детский утренник «Научное шоу сумасшедшего профессора Николя» (0+)

Телефон для справок: +7 (910) 329-13-91

Клуб творчества и досуга «Шёлковые детки», ул. Губкина, 18ж

21 января

15:00 Мастер-класс «Петушок» (6+)

Телефон для справок: +7 (919) 439-91-91

Белгородский государственный театр кукол, ул. Некрасова, д. 5-б/8

21 января

11:00, 13:00 Русская народная сказка «Гуси-Лебеди» (0+)

22 января

16:00 Музыкальная сказка «Золотой цыплёнок» (0+)

Телефон для справок: (4722) 26-26-83

Белгородская государственная филармония, ул. Белгородского полка, 56а

22 января

11:00, 12:30 Музыкально-этнографическая программа для детей и взрослых «Подъезжали мы под село, заиграй, дудочка, весело» (0+)

Телефоны для справок: (4722) 338-337, 333-319

ВЫСТАВКИ

21-22 января

Белгородский государственный историко-краеведческий музей, ул. Попова, 2а

10:00 «Прекрасные наследники природы», «Нам не дано забыть», «Костёнки. Время мамонтов», «Зимы волшебные явленья», «Серебряная кладовая»

Телефон для справок: (4722) 32-25-64

Белгородский государственный литературный музей, ул. Преображенская, 38

09:00 «Литературно-патриотические чтения Прохоровское поле». Фотолетопись. 2008, 2010, 2013, 2015 гг.», «Встреча Пиноккио и Буратино», «„Дорогой и единственный духовный друг…“. История дружбы Л. Н. Толстого и Н. Н. Страхова», «Поверьте счастливой звезде вдохновения…»

Телефон для справок: (4722) 30-42-21

Белгородский государственный музей народной культуры, ул. Мичурина, 43

10:00 «Вдохновлённый Россией»

Телефон для справок: (4722) 26-84-96

Белгородский государственный музей-диорама «Курская битва. Белгородское направление», ул. Попова, 2

10:00 Выставочный проект «Новый 1943 год»

Телефон: (4722) 32-96-89

Белгородский государственный художественный музей, ул. Победы, 77

10:00 «Отечественное искусство XX–XXI веков», «Осколки исчезнувшей империи»», «От реализма к импрессионизму», персональные выставки «Цветы среди зимы» и Интигама Акперова

Телефон для справок: (4722) 58-96-67

Выставочный зал «Родина», пр-т Б. Хмельницкого, 71

11:00 «Волшебство акварели», межрегиональная выставка «И взгляда глубина, и суть вещей…»

Телефон для справок: (4722) 32-37-53

Музей боевой славы «Третье ратное поле России», Прохоровский район, п. Прохоровка, ул. Парковая, 48

10:00 «Долгий плат на плечах»

Телефон для справок: (47242) 2-23-72

Музей-мастерская С. С. Косенкова, ул. Князя Трубецкого, д. 52, подъезд 3 (10 эт., домофон 145)

09:00 «И душу я несу сквозь годы…»

Телефон: (4722) 27-43-61

Пушкинская библиотека-музей, пр-т Ватутина, 4

11:00 «Мир мультфильмов. «Рождество», «Волшебная сказка»

Телефон для справок: (4722) 54-98-52

Фотогалерея им. Собровина, ул. Попова, 69

11:00 Фотовыставки «Пути Святой Горы. От Афона до Валаама»

Телефон для справок: (4722) 313-536