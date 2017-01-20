Как провести выходные в Белгороде?
Например, поиграть в снежки в Центральном парке, сходить на фестиваль уличного футбола или посмотреть современную комедию «Кошки-мышки» в драмтеатре. Эти и другие мероприятия ИА «Бел.Ру» предлагает посетить в предстоящие выходные.
РАЗНОЕ
Фотогалерея им. Собровина, ул. Попова, 69
21-22 января
VII городской фотоконкурс им. В. А. Собровина
Телефон для справок: (4722) 313-536
Центральный парк культуры и отдыха
21 января
16:00 Снежные баталии
КОНЦЕРТЫ
Белгородский государственный центр народного творчества, ул. Широкая, 1 (бывший ДК «Юбилейный»)
21 января
15:00 Сольный концерт «Музыка души и сердца»
Телефон для справок: (4722) 21-73-29
КЛУБНЫЕ ВЕЧЕРИНКИ
Ночной клуб «ЧА:СЫ»
21 января
22:00 Клубное выступление Dj Kolya Funk
Телефон для справок: (4722) 362-444
Арт-кафе «Студия», Гражданский пр-т, 59
21 января
22:00 Акустический концерт Music Motion
Телефон для справок: (4722) 35-32-21
КИНО
Белгородские кинотеатры 21-22 января предлагают посмотреть фильмы:
фантастический экшн «Кредо убийцы»,
экстремальный боевик «Три Икса: Мировое господство»,
комедии «Почему он?», «Монстр-траки», криминальная драма «Закон ночи»,
исторические драмы «Викинг», «Рай»,
драматический мюзикл «Ла-Ла Ленд»,
мелодрама «Иллюзия любви»,
фантастический триллер «Пассажиры»,
драматический триллер «Преисподняя»,
мистические триллеры «Невеста», «Призрак дома Бриар»,
мистический хоррор «Не стучи дважды»,
анимационный блокбастер «Три богатыря и морской царь»,
мультфильмы «Снежная королева 3. Огонь и лёд», «Отважный рыцарь»
Телефоны автоответчиков: (4722) 32-32-32 («Победа»), 54-08-54 («Русич»), 26-42-42 («Радуга»), 400-400 («Синема Стар»), 289-112 («Синема Парк»), 78-72-82 («Гринн-фильм»).
ТЕАТР
БГАДТ им. Щепкина, Соборная площадь, 1
21-22 января
18:00 Современная комедия без антракта «Кошки-мышки»
Телефон для справок: (4722) 32-06-44
Театр «Спичка», ул. Лермонтова, 9а
21 января
18:00 Спектакль-перфоманс «Мета»
22 января
18:00 Спектакль «Собаки и люди»
Телефон для справок: +7 (910) 030-72-22
Белгородский государственный центр народного творчества, ул. Широкая, 1 (бывший ДК «Юбилейный»)
21-22 января
20:00 Спектакль «А рыбы спят?»
Телефон для справок: +7 (920) 562-55-33
СПОРТ
УСК БелГУ Светланы Хоркиной, пр-т Б. Хмельницкого, 3
21-22 января
Первенство ЦФО России по художественной гимнастике
Телефон для справок: (4722) 30-14-37
СК БГТУ им. Шухова
21 января
11:00 Фестиваль уличного футбола 2х2 – соревнование команд областных СМИ
Телефон для справок: (4722) 32-98-45
БУКЭП
21 января
10:00 Соревнования среди молодёжных общественных организаций
ДС «Космос»
22 января
19:00 Чемпионат России по волейболу «Белогорье» (г. Белгород) – «Динамо» (г. Краснодар)
ТРЦ «Мега Гринн»
21-22 января
Соревнования по шашкам и мини-футболу в рамках спартакиады «СПОРТом БИЗНЕС не иСПОРТишь»
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детский клуб «Умный кит», ул. Королёва, д. 2а, офис 420
21 января
15:00 Мастер-класс для детей «Скорочтение, память, внимание, логика для детей от 6 до 12 лет»
Телефон для справок: +7 (4722) 77-06-56
Студия рисования песком «СэндПРО», Свято-Троицкий б-р, 15, (высотка за ТЦ «Славянский»)
21 января
15:30 Мастер-класс «Мыльные фантазии» (6+)
22 января
16:00 Творческий вечер «Магия песка и стекла» (6+)
Телефон для справок: +7 (4722) 500-407
ТЦ «Парковый», ул. Садовая, 2а
21-22 января
15:00 Урок-игра для детей и подростков «Актерское мастерство»
Телефон для справок: +7 (904) 092-85-53
Семейный развлекательный центр «Остров сокровищ», МТРК «Сити Молл Белгородский», ул. Щорса, д. 64, 1 этаж, Белое крыло
21 января
12:00 Утренник «Обнимашки» (0+)
22 января
12:00 Детский утренник «Научное шоу сумасшедшего профессора Николя» (0+)
Телефон для справок: +7 (910) 329-13-91
Клуб творчества и досуга «Шёлковые детки», ул. Губкина, 18ж
21 января
15:00 Мастер-класс «Петушок» (6+)
Телефон для справок: +7 (919) 439-91-91
Белгородский государственный театр кукол, ул. Некрасова, д. 5-б/8
21 января
11:00, 13:00 Русская народная сказка «Гуси-Лебеди» (0+)
22 января
16:00 Музыкальная сказка «Золотой цыплёнок» (0+)
Телефон для справок: (4722) 26-26-83
Белгородская государственная филармония, ул. Белгородского полка, 56а
22 января
11:00, 12:30 Музыкально-этнографическая программа для детей и взрослых «Подъезжали мы под село, заиграй, дудочка, весело» (0+)
Телефоны для справок: (4722) 338-337, 333-319
ВЫСТАВКИ
21-22 января
Белгородский государственный историко-краеведческий музей, ул. Попова, 2а
10:00 «Прекрасные наследники природы», «Нам не дано забыть», «Костёнки. Время мамонтов», «Зимы волшебные явленья», «Серебряная кладовая»
Телефон для справок: (4722) 32-25-64
Белгородский государственный литературный музей, ул. Преображенская, 38
09:00 «Литературно-патриотические чтения Прохоровское поле». Фотолетопись. 2008, 2010, 2013, 2015 гг.», «Встреча Пиноккио и Буратино», «„Дорогой и единственный духовный друг…“. История дружбы Л. Н. Толстого и Н. Н. Страхова», «Поверьте счастливой звезде вдохновения…»
Телефон для справок: (4722) 30-42-21
Белгородский государственный музей народной культуры, ул. Мичурина, 43
10:00 «Вдохновлённый Россией»
Телефон для справок: (4722) 26-84-96
Белгородский государственный музей-диорама «Курская битва. Белгородское направление», ул. Попова, 2
10:00 Выставочный проект «Новый 1943 год»
Телефон: (4722) 32-96-89
Белгородский государственный художественный музей, ул. Победы, 77
10:00 «Отечественное искусство XX–XXI веков», «Осколки исчезнувшей империи»», «От реализма к импрессионизму», персональные выставки «Цветы среди зимы» и Интигама Акперова
Телефон для справок: (4722) 58-96-67
Выставочный зал «Родина», пр-т Б. Хмельницкого, 71
11:00 «Волшебство акварели», межрегиональная выставка «И взгляда глубина, и суть вещей…»
Телефон для справок: (4722) 32-37-53
Музей боевой славы «Третье ратное поле России», Прохоровский район, п. Прохоровка, ул. Парковая, 48
10:00 «Долгий плат на плечах»
Телефон для справок: (47242) 2-23-72
Музей-мастерская С. С. Косенкова, ул. Князя Трубецкого, д. 52, подъезд 3 (10 эт., домофон 145)
09:00 «И душу я несу сквозь годы…»
Телефон: (4722) 27-43-61
Пушкинская библиотека-музей, пр-т Ватутина, 4
11:00 «Мир мультфильмов. «Рождество», «Волшебная сказка»
Телефон для справок: (4722) 54-98-52
Фотогалерея им. Собровина, ул. Попова, 69
11:00 Фотовыставки «Пути Святой Горы. От Афона до Валаама»
Телефон для справок: (4722) 313-536