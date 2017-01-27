Как провести выходные в Белгороде?
Например, сходить на поэтический вечер «Точка Ноль» или на чемпионат по волейболу «Белогорье» – новосибирский «Локомотив». Эти и другие мероприятия ИА «Бел.Ру» предлагает посетить в предстоящие выходные.
РАЗНОЕ
Фотогалерея им. Собровина, ул. Попова, 69
28-29 января
VII городской фотоконкурс им. В. А. Собровина
Телефон для справок: (4722) 313-536
«Чапаев» бар, ул. Преображенская, 109
29 января
19:00 Поэтический вечер «Точка Ноль» – творческая встреча с белгородской поэтессой Соней Сай
Телефон для справок: +7 (915) 564-27-04
КЛУБНЫЕ ВЕЧЕРИНКИ
Ночной клуб «ЧА:СЫ»
28 января
22:00 Клубное выступление Dj Миши Марвина
Телефон для справок: (4722) 362-444
Арт-кафе «Студия», Гражданский пр-т, 59
28 января
22:00 Вечеринка «Хайповый Движ»
Телефон для справок: (4722) 35-32-21
КИНО
Белгородские кинотеатры 28-29 января предлагают посмотреть фильмы:
фантастические экшены «Притяжение», «Кредо убийцы»,
экстремальный боевик «Три Икса: Мировое господство»,
комедии «Почему он?», «Монстр-траки»,
криминальная комедия «Семейное ограбление»,
криминальная драма «Закон ночи»,
исторические драмы «Викинг», «Рай», «Молчание»,
драматический мюзикл «Ла-Ла Ленд»,
фантастический триллер «Пассажиры»,
драматический триллер «Преисподняя»,
мистический триллер «Невеста»,
анимационный блокбастер «Три богатыря и морской царь»,
семейная анимация «Балерина»
Телефоны автоответчиков: (4722) 32-32-32 («Победа»), 54-08-54 («Русич»), 26-42-42 («Радуга»), 400-400 («Синема Стар»), 289-112 («Синема Парк»), 78-72-82 («Гринн-фильм»).
ТЕАТР
БГАДТ им. Щепкина, Соборная площадь, 1
28 января
18:00 Комедия в двух действиях «Любовь и голуби»
29 января
19:00 Комедия в двух действиях «Безымянная звезда»
Телефон для справок: (4722) 32-06-44
Театр «Спичка», ул. Лермонтова, 9а
28 января
18:00 Сказка для взрослых детей «Трижды три»
Телефон для справок: +7 (910) 030-72-22
Белгородский государственный центр народного творчества, ул. Широкая, 1 (бывший ДК «Юбилейный»)
28-29 января
20:00 Спектакль «Бро.День»
Телефон для справок: +7 (920) 562-55-33
СПОРТ
ДС «Космос»
28 января
18:00 Чемпионат по волейболу «Белогорье» г. Белгород – «Локомотив» г. Новосибирск
АСК «Вираж»
28 января
10:00 I этап чемпионата БГТУ им. В. Г. Шухова по автомногоборью
Телефон для справок: (4722) 505-155
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Белгородский государственный театр кукол, ул. Некрасова, д. 5-б/8
28 января
11:00, 13:00 Спектакль «Слон» (0+)
29 января
11:00, 13:00 Сказка «Весёлые медвежата» (0+)
Телефон для справок: (4722) 26-26-83
Студия рисования песком «СэндПРО», Свято-Троицкий б-р, 15, (высотка за ТЦ «Славянский»)
28 января
15:30 Мастер-класс «Зимний натюрморт» (6+)
29 января
13:00 Мастер-класс «Зимний пейзаж с птицами» (6+)
Телефон для справок: +7 (4722) 500-407
Семейный развлекательный центр «Остров сокровищ», МТРК «Сити Молл Белгородский», ул. Щорса, д. 64, 1 этаж, Белое крыло
28 января
12:00 Детский утренник «Мини-диско» (0+)
29 января
12:00 Детский утренник «День изобретения автомобиля» (0+)
Телефон для справок: +7 (910) 329-13-91
Клуб творчества и досуга «Шёлковые детки», ул. Губкина, 18ж
29 января
14:00 Мастер-класс «Бантики-цветочки» (0+)
15:00 Мастер-класс «Мультяшка из шаров» (6+)
Телефон для справок: +7 (919) 439-91-91
ВЫСТАВКИ
28-29 января
Белгородский государственный историко-краеведческий музей, ул. Попова, 2а
10:00 «Прекрасные наследники природы», «Нам не дано забыть», «Костёнки. Время мамонтов», «Зимы волшебные явленья», «Серебряная кладовая»
Телефон для справок: (4722) 32-25-64
Белгородский государственный литературный музей, ул. Преображенская, 38
09:00 «Литературно-патриотические чтения Прохоровское поле». Фотолетопись. 2008, 2010, 2013, 2015 гг.», «Встреча Пиноккио и Буратино», «„Дорогой и единственный духовный друг…“. История дружбы Л. Н. Толстого и Н. Н. Страхова», «Поверьте счастливой звезде вдохновения…»
Телефон для справок: (4722) 30-42-21
Белгородский государственный музей-диорама «Курская битва. Белгородское направление», ул. Попова, 2
10:00 «Реликвии военной истории», выставочный проект «Новый 1943 год»
Телефон: (4722) 32-96-89
Белгородский государственный художественный музей, ул. Победы, 77
10:00 «Отечественное искусство XX–XXI веков», «Осколки исчезнувшей империи»», «От реализма к импрессионизму», выставка малого формата Станислава Молодых, персональные выставки «Цветы среди зимы» и Интигама Акперова
Телефон для справок: (4722) 58-96-67
Белгородский государственный центр народного творчества, ул. Широкая, 1 (бывший ДК «Юбилейный»)
10:00 Групповая выставка «Возвращение к родным истокам»
Телефон для справок: (4722) 21-73-29
Выставочный зал «Родина», пр-т Б. Хмельницкого, 71
11:00 «Волшебство акварели», персональные выставки «Владимир Аксёнов. Графика, ДПИ», «Русь уходящая»
Телефон для справок: (4722) 32-37-53
Музей боевой славы «Третье ратное поле России», Прохоровский район, п. Прохоровка, ул. Парковая, 48
10:00 «Долгий плат на плечах»
Телефон для справок: (47242) 2-23-72
Музей-мастерская С. С. Косенкова, ул. Князя Трубецкого, д. 52, подъезд 3 (10 эт., домофон 145)
09:00 «И душу я несу сквозь годы…»
Телефон для справок: (4722) 27-43-61
Пушкинская библиотека-музей, пр-т Ватутина, 4
11:00 «Мир мультфильмов. «Рождество», «Волшебная сказка»
Телефон для справок: (4722) 54-98-52
Фотогалерея им. Собровина, ул. Попова, 69
11:00 Фотовыставки «Пути Святой Горы. От Афона до Валаама», «Созвучия»
Телефон для справок: (4722) 313-536