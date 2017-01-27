Как провести выходные в Белгороде?

13:53

Например, сходить на поэтический вечер «Точка Ноль» или на чемпионат по волейболу «Белогорье» – новосибирский «Локомотив». Эти и другие мероприятия ИА «Бел.Ру» предлагает посетить в предстоящие выходные.

РАЗНОЕ

Фотогалерея им. Собровина, ул. Попова, 69

28-29 января

VII городской фотоконкурс им. В. А. Собровина

Телефон для справок: (4722) 313-536

«Чапаев» бар, ул. Преображенская, 109

29 января

19:00 Поэтический вечер «Точка Ноль» – творческая встреча с белгородской поэтессой Соней Сай

Телефон для справок: +7 (915) 564-27-04

КЛУБНЫЕ ВЕЧЕРИНКИ



Ночной клуб «ЧА:СЫ»

28 января

22:00 Клубное выступление Dj Миши Марвина

Телефон для справок: (4722) 362-444

Арт-кафе «Студия», Гражданский пр-т, 59

28 января

22:00 Вечеринка «Хайповый Движ»

Телефон для справок: (4722) 35-32-21

КИНО

Белгородские кинотеатры 28-29 января предлагают посмотреть фильмы:

фантастические экшены «Притяжение», «Кредо убийцы»,

экстремальный боевик «Три Икса: Мировое господство»,

комедии «Почему он?», «Монстр-траки»,

криминальная комедия «Семейное ограбление»,

криминальная драма «Закон ночи»,

исторические драмы «Викинг», «Рай», «Молчание»,

драматический мюзикл «Ла-Ла Ленд»,

фантастический триллер «Пассажиры»,

драматический триллер «Преисподняя»,

мистический триллер «Невеста»,

анимационный блокбастер «Три богатыря и морской царь»,

семейная анимация «Балерина»

Телефоны автоответчиков: (4722) 32-32-32 («Победа»), 54-08-54 («Русич»), 26-42-42 («Радуга»), 400-400 («Синема Стар»), 289-112 («Синема Парк»), 78-72-82 («Гринн-фильм»).

ТЕАТР

БГАДТ им. Щепкина, Соборная площадь, 1

28 января

18:00 Комедия в двух действиях «Любовь и голуби»

29 января

19:00 Комедия в двух действиях «Безымянная звезда»

Телефон для справок: (4722) 32-06-44

Театр «Спичка», ул. Лермонтова, 9а

28 января

18:00 Сказка для взрослых детей «Трижды три»

Телефон для справок: +7 (910) 030-72-22

Белгородский государственный центр народного творчества, ул. Широкая, 1 (бывший ДК «Юбилейный»)

28-29 января

20:00 Спектакль «Бро.День»

Телефон для справок: +7 (920) 562-55-33

СПОРТ

ДС «Космос»

28 января

18:00 Чемпионат по волейболу «Белогорье» г. Белгород – «Локомотив» г. Новосибирск

АСК «Вираж»

28 января

10:00 I этап чемпионата БГТУ им. В. Г. Шухова по автомногоборью

Телефон для справок: (4722) 505-155

ДЛЯ ДЕТЕЙ

Белгородский государственный театр кукол, ул. Некрасова, д. 5-б/8

28 января

11:00, 13:00 Спектакль «Слон» (0+)

29 января

11:00, 13:00 Сказка «Весёлые медвежата» (0+)

Телефон для справок: (4722) 26-26-83

Студия рисования песком «СэндПРО», Свято-Троицкий б-р, 15, (высотка за ТЦ «Славянский»)

28 января

15:30 Мастер-класс «Зимний натюрморт» (6+)

29 января

13:00 Мастер-класс «Зимний пейзаж с птицами» (6+)

Телефон для справок: +7 (4722) 500-407

Семейный развлекательный центр «Остров сокровищ», МТРК «Сити Молл Белгородский», ул. Щорса, д. 64, 1 этаж, Белое крыло

28 января

12:00 Детский утренник «Мини-диско» (0+)

29 января

12:00 Детский утренник «День изобретения автомобиля» (0+)

Телефон для справок: +7 (910) 329-13-91

Клуб творчества и досуга «Шёлковые детки», ул. Губкина, 18ж

29 января

14:00 Мастер-класс «Бантики-цветочки» (0+)

15:00 Мастер-класс «Мультяшка из шаров» (6+)

Телефон для справок: +7 (919) 439-91-91

ВЫСТАВКИ

28-29 января

Белгородский государственный историко-краеведческий музей, ул. Попова, 2а

10:00 «Прекрасные наследники природы», «Нам не дано забыть», «Костёнки. Время мамонтов», «Зимы волшебные явленья», «Серебряная кладовая»

Телефон для справок: (4722) 32-25-64

Белгородский государственный литературный музей, ул. Преображенская, 38

09:00 «Литературно-патриотические чтения Прохоровское поле». Фотолетопись. 2008, 2010, 2013, 2015 гг.», «Встреча Пиноккио и Буратино», «„Дорогой и единственный духовный друг…“. История дружбы Л. Н. Толстого и Н. Н. Страхова», «Поверьте счастливой звезде вдохновения…»

Телефон для справок: (4722) 30-42-21

Белгородский государственный музей-диорама «Курская битва. Белгородское направление», ул. Попова, 2

10:00 «Реликвии военной истории», выставочный проект «Новый 1943 год»

Телефон: (4722) 32-96-89

Белгородский государственный художественный музей, ул. Победы, 77

10:00 «Отечественное искусство XX–XXI веков», «Осколки исчезнувшей империи»», «От реализма к импрессионизму», выставка малого формата Станислава Молодых, персональные выставки «Цветы среди зимы» и Интигама Акперова

Телефон для справок: (4722) 58-96-67

Белгородский государственный центр народного творчества, ул. Широкая, 1 (бывший ДК «Юбилейный»)

10:00 Групповая выставка «Возвращение к родным истокам»

Телефон для справок: (4722) 21-73-29

Выставочный зал «Родина», пр-т Б. Хмельницкого, 71

11:00 «Волшебство акварели», персональные выставки «Владимир Аксёнов. Графика, ДПИ», «Русь уходящая»

Телефон для справок: (4722) 32-37-53

Музей боевой славы «Третье ратное поле России», Прохоровский район, п. Прохоровка, ул. Парковая, 48

10:00 «Долгий плат на плечах»

Телефон для справок: (47242) 2-23-72

Музей-мастерская С. С. Косенкова, ул. Князя Трубецкого, д. 52, подъезд 3 (10 эт., домофон 145)

09:00 «И душу я несу сквозь годы…»

Телефон для справок: (4722) 27-43-61

Пушкинская библиотека-музей, пр-т Ватутина, 4

11:00 «Мир мультфильмов. «Рождество», «Волшебная сказка»

Телефон для справок: (4722) 54-98-52

Фотогалерея им. Собровина, ул. Попова, 69

11:00 Фотовыставки «Пути Святой Горы. От Афона до Валаама», «Созвучия»

Телефон для справок: (4722) 313-536