Как провести новогодние праздники в Белгороде?
Например, покататься на катке на Соборной площади, сходить с детьми на утренники и ёлки или поучаствовать в массовом забеге на 2017 метров. Эти и другие мероприятия (выставки, спектакли и т. д.) ИА «Бел.Ру» предлагает посетить в праздничные дни.
РАЗНОЕ
Соборная площадь, киноцентр «Русич», «Центр досуга», «Дом офицеров»
1 января
01:00 Новогодняя развлекательная программа для жителей города «С Новым годом, Белгород!»
Фотогалерея им. Собровина, ул. Попова, 69
4 и 5 января
11:15 и 10:00 соответственно Фотосоревнование «Новогодний селфи-кросс»
Телефон для справок: (4722) 313-536
Театр «Спичка», ул. Лермонтова, 9а
7 января
12:00 Творческая встреча с Андреем Цисаруком (мастер-класс и актёрский тренинг)
Телефон для справок: +7 (910) 030-72-22
Соборная площадь
31 декабря – 8 января
7 января
18:00 Молодёжная дискотека с проведением конкурса на «Лучшую снегурочку-2016» и фигурное костюмированное катание
КЛУБНЫЕ ВЕЧЕРИНКИ
Ночной клуб «ЧА:СЫ»
3 января
22:00 Клубное выступление Dj Antonio
Телефон для справок: (4722) 362-444
КИНО
Белгородские кинотеатры с 31 декабря по 8 января предлагают посмотреть фильмы:
комедия «Ёлки 5»,
новогоднее фэнтези «Дед Мороз. Битва магов»,
фантастический блокбастер «Изгой-один: Звёздные войны. Истории»,
фантастический триллер «Пассажиры»,
историческая драма «Викинг»,
анимационная комедия «Моана»,
анимационный блокбастер «Три богатыря и морской царь»,
новогодний мультфильм «Снежная королева 3. Огонь и лёд»
Телефоны автоответчиков: (4722) 32-32-32 («Победа»), 54-08-54 («Русич»), 26-42-42 («Радуга»), 400-400 («Синема Стар»), 289-112 («Синема Парк»), 78-72-82 («Гринн-фильм»).
ТЕАТР
Белгородский государственный центр народного творчества, ул. Широкая, 1 (бывший ДК «Юбилейный»)
2 января
18:00 Спектакль «СЛ»
3 января
18:00 Спектакль «Наташина мечта»
4 января
17:00, 19:30 Спектакль «Саша, вынеси мусор»
5 января
18:00 Блиц-спектакль «Психоз. 4.48»
Телефон для справок: +7 (920) 562-55-33
Театр «Спичка», ул. Лермонтова, 9а
4 января
18:00 Спектакль «Глаза голубой собаки»
6 января
18:00 Сказка для взрослых детей «Трижды три»
Телефон для справок: +7 (910) 030-72-22
Независимый молодёжный театр «Новая сцена-2»
8 января
18:00 Блиц-спектакль «Первый мужчина»
Телефон для справок: +7 (920) 557-18-13
КОНЦЕРТЫ
Соборная площадь
7 января
15:30 Рождественский праздничный концерт
ДК «Энергмаш», пр-т Б. Хмельницкого, 78б
8 января
18:00 Концерт Ирины Дубцовой: Лучшее и новое
Телефон для справок: +7 (4722) 21-93-14
ЦМИ, ул. Студенческая, 17а
8 января
18:00 Легендарный спектакль «Мастер и Маргарита»
Телефон для справок: +7 (4722) 37-48-49
Филармония, ул. Белгородского полка, 56а
3 января
17:00 Новогодние каникулы: «Архивы джаза»
4 и 7 января
17:00 Концерт «Вокруг Рождества»
5 января
17:00 Новогодние каникулы: «Новогоднее настроение»
8 января
17:00 Концерт «Новогодние каникулы»
Телефон для справок: +7 (4722) 333-319
СПОРТ
Соборная площадь
31 декабря – 8 января
11:00 Расписание катаний на катке
3 января
12:00 Спортивный праздник «Мама, папа, я – спортивная семья»
Телефон для справок: +7 (908) 788-43-40
4 января
12:00 Атлетическое шоу «Молодецкие забавы»
Телефон для справок: +7 (904) 530-50-92
Open Air
1 января
12:00 Массовый забег «Бежим 2017 метров в день обещаний»
2 января
12:00 Фестиваль финской ходьбы «Рождественская тропа»
Телефон для справок: +7 (920) 558-63-32
СК БГТУ им. В. Г. Шухова
4-6 января
XIV Открытый Всероссийский турнир по мини-футболу «Рождественские каникулы – 2017», посвящённый православному празднику Рождества Христова (18:00) + Открытое первенство города по гандболу «Гандбольная карусель» в рамках декады спорта и здоровья (14:30)
ДС «Космос»
8 января
18:00 Чемпионат России по волейболу «Белогорье» (г. Белгород) – «Урал» (г. Уфа)
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Белгородский государственный театр кукол, ул. Некрасова, 5-б/8
31 декабря и с 2 по 8 января
10:00, 13:00 Волшебная сказка «Белоснежка и семь гномов» (0+)
Телефон для справок: (4722) 26-26-83
Клуб-парк семейного отдыха «Тропикано», ул. Н. Островского, 20 (на территории парка культуры и отдыха имени Ленина)
31 декабря и с 3 по 9 января
14:00, 17:00 и 13:00, 15:00, 19:00 соответственно Волшебное представление «Снежная Королева и вечность» (6+)
31 декабря и с 2 по 8 января
11:00 Волшебное представление «Новогодняя история Красной Шапочки» (0+)
Телефон для справок: +7 (910) 369-97-99
Рестобар Sosnovka Loft, ул. Волчанская, 280а
2-6 января
16:30 Представление с интерактивом «Новогоднее приключение Миньона в России» (6+)
Телефон для справок: +7 (4722) 77-88-77
Детский музыкальный театр, ул. Первомайская, 2а
2-6 и 8 января
10:00,12:00,14:00 Музыкальная сказка «Новогодние приключения Маши и Вити» (0+)
Телефон для справок: (4722) 27-08-85
Дворец детского творчества, ул. Садовая, 3
2-6 января
11:00, 14:00 Новогодний мюзикл «Приключения бременских музыкантов» (6+)
Телефон для справок: (4722) 26-72-87
Филармония, ул. Белгородского полка, 56а
2-8 января
10:00, 12:30, 15:00, 17:30 Необыкновенное новогоднее представление «Cказка о Царе Салтане» (0+)
4 января
11:00 «Зимний утренник на Арт-веранде»
Телефон для справок: 333-319
Семейный развлекательный центр «Остров сокровищ», МТРК «Сити Молл Белгородский», ул. Щорса, д. 64, 1 этаж, Белое крыло
2-7 января
16:30 Новогодний утренник на Острове Сокровищ «Новогодний переполох в Зверополисе» (0+)
Телефон для справок: +7 (910) 329-13-91
Белгородский государственный музей народной культуры, ул. Мичурина, 43
2-6 января
12:00 Цикл новогодних мастер-классов «В мастерской Деда Мороза» (6+)
Телефон для справок: (4722) 26-84-96
Студия «Талант», ул. Есенина, 8а
4, 5 и 6 января
12:00, 15:00 и 16:00 Мастер-класс «Удивительные подарки к Рождеству» (6+)
Телефон для справок: +7 (904) 096-20-92
Городской центр народного творчества «Сокол», пр-т Б. Хмельницкого, 137к
4-6 января
11:00, 13:30 Театрализованное представление «Новогодняя сказка про Емелю» (0+)
Телефон для справок: (4722) 35-86-15
ВЫСТАВКИ
31 декабря – 8 января
Белгородский государственный историко-краеведческий музей, ул. Попова, 2а
10:00 «Прекрасные наследники природы», «Крым – частица родины моей», «Нам не дано забыть», «Костёнки. Время мамонтов», «Зимы волшебные явленья», «Серебряная кладовая»
Телефон для справок: (4722) 32-25-64
Белгородский государственный литературный музей, ул. Преображенская, 38
09:00 «Литературно-патриотические чтения Прохоровское поле». Фотолетопись. 2008, 2010, 2013, 2015 гг.», «Встреча Пиноккио и Буратино», «М. С. Щепкин и Малый театр», «„Дорогой и единственный духовный друг…“. История дружбы Л. Н. Толстого и Н. Н. Страхова», «Поверьте счастливой звезде вдохновения…»
Телефон для справок: (4722) 30-42-21
Белгородский государственный музей народной культуры, ул. Мичурина, 43
10:00 «Нет границ для творчества!», «Вдохновлённый Россией»
Телефон для справок: (4722) 26-84-96
Белгородский государственный музей-диорама «Курская битва. Белгородское направление», ул. Попова, 2
10:00 Выставочный проект «Новый 1943 год»
Телефон: (4722) 32-96-89
Белгородский государственный художественный музей, ул. Победы, 77
10:00 «Отечественное искусство XX–XXI веков», «Осколки исчезнувшей империи»», «От реализма к импрессионизму», персональные выставки «Ваятель памяти», «Цветы среди зимы»
Телефон для справок: (4722) 58-96-67
Выставочный зал «Родина», пр-т Б. Хмельницкого, 71
11:00 Персональная выставка «Ирина Анциферова. Бисероплетение», межрегиональная выставка «И взгляда глубина, и суть вещей…»
Телефон для справок: (4722) 32-37-53
Музей боевой славы «Третье ратное поле России», Прохоровский район, п. Прохоровка, ул. Парковая, 48
10:00 «Долгий плат на плечах»
Телефон для справок: (47242) 2-23-72
Музей-мастерская С. С. Косенкова, ул. Князя Трубецкого, д. 52, подъезд 3 (10 эт., домофон 145)
09:00 «И душу я несу сквозь годы…»
Телефон: (4722) 27-43-61
Пушкинская библиотека-музей, пр-т Ватутина, 4
11:00 «Мир мультфильмов. «Рождество», «Волшебная сказка»
Телефон для справок: (4722) 54-98-52
Российский Фонд культуры. Белгородский филиал, ул. Победы, 76
10:00 Персональная выставка «Бабушкин сундук. Старое, новое, вечное»
Телефон для справок: (4722) 35-37-30
Фотогалерея им. Собровина, ул. Попова, 69
11:00 Фотовыставки «Пути Святой Горы. От Афона до Валаама», «Новогодняя история»
Телефон для справок: (4722) 313-536