Как провести новогодние праздники в Белгороде?

14:23

Например, покататься на катке на Соборной площади, сходить с детьми на утренники и ёлки или поучаствовать в массовом забеге на 2017 метров. Эти и другие мероприятия (выставки, спектакли и т. д.) ИА «Бел.Ру» предлагает посетить в праздничные дни.

РАЗНОЕ

Соборная площадь, киноцентр «Русич», «Центр досуга», «Дом офицеров»

1 января

01:00 Новогодняя развлекательная программа для жителей города «С Новым годом, Белгород!»

Фотогалерея им. Собровина, ул. Попова, 69

4 и 5 января

11:15 и 10:00 соответственно Фотосоревнование «Новогодний селфи-кросс»

Телефон для справок: (4722) 313-536

Театр «Спичка», ул. Лермонтова, 9а

7 января

12:00 Творческая встреча с Андреем Цисаруком (мастер-класс и актёрский тренинг)

Телефон для справок: +7 (910) 030-72-22

Соборная площадь

31 декабря – 8 января

Рождественская ярмарка

7 января

18:00 Молодёжная дискотека с проведением конкурса на «Лучшую снегурочку-2016» и фигурное костюмированное катание

КЛУБНЫЕ ВЕЧЕРИНКИ

Ночной клуб «ЧА:СЫ»

3 января

22:00 Клубное выступление Dj Antonio

Телефон для справок: (4722) 362-444

КИНО

Белгородские кинотеатры с 31 декабря по 8 января предлагают посмотреть фильмы:

комедия «Ёлки 5»,

новогоднее фэнтези «Дед Мороз. Битва магов»,

фантастический блокбастер «Изгой-один: Звёздные войны. Истории»,

фантастический триллер «Пассажиры»,

историческая драма «Викинг»,

анимационная комедия «Моана»,

анимационный блокбастер «Три богатыря и морской царь»,

новогодний мультфильм «Снежная королева 3. Огонь и лёд»

Телефоны автоответчиков: (4722) 32-32-32 («Победа»), 54-08-54 («Русич»), 26-42-42 («Радуга»), 400-400 («Синема Стар»), 289-112 («Синема Парк»), 78-72-82 («Гринн-фильм»).

ТЕАТР

Белгородский государственный центр народного творчества, ул. Широкая, 1 (бывший ДК «Юбилейный»)

2 января

18:00 Спектакль «СЛ»

3 января

18:00 Спектакль «Наташина мечта»

4 января

17:00, 19:30 Спектакль «Саша, вынеси мусор»

5 января

18:00 Блиц-спектакль «Психоз. 4.48»

Телефон для справок: +7 (920) 562-55-33

Театр «Спичка», ул. Лермонтова, 9а

4 января

18:00 Спектакль «Глаза голубой собаки»

6 января

18:00 Сказка для взрослых детей «Трижды три»

Телефон для справок: +7 (910) 030-72-22

Независимый молодёжный театр «Новая сцена-2»

8 января

18:00 Блиц-спектакль «Первый мужчина»

Телефон для справок: +7 (920) 557-18-13

КОНЦЕРТЫ

Соборная площадь

7 января

15:30 Рождественский праздничный концерт

ДК «Энергмаш», пр-т Б. Хмельницкого, 78б

8 января

18:00 Концерт Ирины Дубцовой: Лучшее и новое

Телефон для справок: +7 (4722) 21-93-14

ЦМИ, ул. Студенческая, 17а

8 января

18:00 Легендарный спектакль «Мастер и Маргарита»

Телефон для справок: +7 (4722) 37-48-49

Филармония, ул. Белгородского полка, 56а

3 января

17:00 Новогодние каникулы: «Архивы джаза»

4 и 7 января

17:00 Концерт «Вокруг Рождества»

5 января

17:00 Новогодние каникулы: «Новогоднее настроение»

8 января

17:00 Концерт «Новогодние каникулы»

Телефон для справок: +7 (4722) 333-319

СПОРТ

Соборная площадь

31 декабря – 8 января

11:00 Расписание катаний на катке

3 января

12:00 Спортивный праздник «Мама, папа, я – спортивная семья»

Телефон для справок: +7 (908) 788-43-40

4 января

12:00 Атлетическое шоу «Молодецкие забавы»

Телефон для справок: +7 (904) 530-50-92

Open Air

1 января

12:00 Массовый забег «Бежим 2017 метров в день обещаний»

2 января

12:00 Фестиваль финской ходьбы «Рождественская тропа»

Телефон для справок: +7 (920) 558-63-32

СК БГТУ им. В. Г. Шухова

4-6 января

XIV Открытый Всероссийский турнир по мини-футболу «Рождественские каникулы – 2017», посвящённый православному празднику Рождества Христова (18:00) + Открытое первенство города по гандболу «Гандбольная карусель» в рамках декады спорта и здоровья (14:30)

ДС «Космос»

8 января

18:00 Чемпионат России по волейболу «Белогорье» (г. Белгород) – «Урал» (г. Уфа)

ДЛЯ ДЕТЕЙ

Белгородский государственный театр кукол, ул. Некрасова, 5-б/8

31 декабря и с 2 по 8 января

10:00, 13:00 Волшебная сказка «Белоснежка и семь гномов» (0+)

Телефон для справок: (4722) 26-26-83

Клуб-парк семейного отдыха «Тропикано», ул. Н. Островского, 20 (на территории парка культуры и отдыха имени Ленина)

31 декабря и с 3 по 9 января

14:00, 17:00 и 13:00, 15:00, 19:00 соответственно Волшебное представление «Снежная Королева и вечность» (6+)

31 декабря и с 2 по 8 января

11:00 Волшебное представление «Новогодняя история Красной Шапочки» (0+)

Телефон для справок: +7 (910) 369-97-99

Рестобар Sosnovka Loft, ул. Волчанская, 280а

2-6 января

16:30 Представление с интерактивом «Новогоднее приключение Миньона в России» (6+)

Телефон для справок: +7 (4722) 77-88-77

Детский музыкальный театр, ул. Первомайская, 2а

2-6 и 8 января

10:00,12:00,14:00 Музыкальная сказка «Новогодние приключения Маши и Вити» (0+)

Телефон для справок: (4722) 27-08-85

Дворец детского творчества, ул. Садовая, 3

2-6 января

11:00, 14:00 Новогодний мюзикл «Приключения бременских музыкантов» (6+)

Телефон для справок: (4722) 26-72-87

Филармония, ул. Белгородского полка, 56а

2-8 января

10:00, 12:30, 15:00, 17:30 Необыкновенное новогоднее представление «Cказка о Царе Салтане» (0+)

4 января

11:00 «Зимний утренник на Арт-веранде»

Телефон для справок: 333-319

Семейный развлекательный центр «Остров сокровищ», МТРК «Сити Молл Белгородский», ул. Щорса, д. 64, 1 этаж, Белое крыло

2-7 января

16:30 Новогодний утренник на Острове Сокровищ «Новогодний переполох в Зверополисе» (0+)

Телефон для справок: +7 (910) 329-13-91

Белгородский государственный музей народной культуры, ул. Мичурина, 43

2-6 января

12:00 Цикл новогодних мастер-классов «В мастерской Деда Мороза» (6+)

Телефон для справок: (4722) 26-84-96

Студия «Талант», ул. Есенина, 8а

4, 5 и 6 января

12:00, 15:00 и 16:00 Мастер-класс «Удивительные подарки к Рождеству» (6+)

Телефон для справок: +7 (904) 096-20-92

Городской центр народного творчества «Сокол», пр-т Б. Хмельницкого, 137к

4-6 января

11:00, 13:30 Театрализованное представление «Новогодняя сказка про Емелю» (0+)

Телефон для справок: (4722) 35-86-15

ВЫСТАВКИ

31 декабря – 8 января

Белгородский государственный историко-краеведческий музей, ул. Попова, 2а

10:00 «Прекрасные наследники природы», «Крым – частица родины моей», «Нам не дано забыть», «Костёнки. Время мамонтов», «Зимы волшебные явленья», «Серебряная кладовая»

Телефон для справок: (4722) 32-25-64

Белгородский государственный литературный музей, ул. Преображенская, 38

09:00 «Литературно-патриотические чтения Прохоровское поле». Фотолетопись. 2008, 2010, 2013, 2015 гг.», «Встреча Пиноккио и Буратино», «М. С. Щепкин и Малый театр», «„Дорогой и единственный духовный друг…“. История дружбы Л. Н. Толстого и Н. Н. Страхова», «Поверьте счастливой звезде вдохновения…»

Телефон для справок: (4722) 30-42-21

Белгородский государственный музей народной культуры, ул. Мичурина, 43

10:00 «Нет границ для творчества!», «Вдохновлённый Россией»

Телефон для справок: (4722) 26-84-96

Белгородский государственный музей-диорама «Курская битва. Белгородское направление», ул. Попова, 2

10:00 Выставочный проект «Новый 1943 год»

Телефон: (4722) 32-96-89

Белгородский государственный художественный музей, ул. Победы, 77

10:00 «Отечественное искусство XX–XXI веков», «Осколки исчезнувшей империи»», «От реализма к импрессионизму», персональные выставки «Ваятель памяти», «Цветы среди зимы»

Телефон для справок: (4722) 58-96-67

Выставочный зал «Родина», пр-т Б. Хмельницкого, 71

11:00 Персональная выставка «Ирина Анциферова. Бисероплетение», межрегиональная выставка «И взгляда глубина, и суть вещей…»

Телефон для справок: (4722) 32-37-53

Музей боевой славы «Третье ратное поле России», Прохоровский район, п. Прохоровка, ул. Парковая, 48

10:00 «Долгий плат на плечах»

Телефон для справок: (47242) 2-23-72

Музей-мастерская С. С. Косенкова, ул. Князя Трубецкого, д. 52, подъезд 3 (10 эт., домофон 145)

09:00 «И душу я несу сквозь годы…»

Телефон: (4722) 27-43-61

Пушкинская библиотека-музей, пр-т Ватутина, 4

11:00 «Мир мультфильмов. «Рождество», «Волшебная сказка»

Телефон для справок: (4722) 54-98-52

Российский Фонд культуры. Белгородский филиал, ул. Победы, 76

10:00 Персональная выставка «Бабушкин сундук. Старое, новое, вечное»

Телефон для справок: (4722) 35-37-30

Фотогалерея им. Собровина, ул. Попова, 69

11:00 Фотовыставки «Пути Святой Горы. От Афона до Валаама», «Новогодняя история»

Телефон для справок: (4722) 313-536