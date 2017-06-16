Как провести выходные в Белгороде?

13:56

Например, отведать мяса на «Грильфесте», сделать утреннюю зарядку с бойцом смешанных единоборств или сходить в Цирк на воде. Это и многое другое ИА «Бел.Ру» предлагает посетить в предстоящие выходные дни.

РАЗНОЕ

Пикник-парк

17 июня

11:00 Грильфест

ТаймКофейня New York Coffee, Народный бульвар, 57

17 июня

16:00 Мини-квестория «Спиритический сеанс»

Телефон для справок: +7 (4722) 40-26-69

КИНО

Белгородские кинотеатры 17-18 июня предлагают посмотреть фильмы:

фэнтези-приключения «Чудо-женщина»,

хоррор-приключения «Мумия»,

приключенческий блокбастер «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки»,

романтическая комедия «Очень плохие девчонки»,

экшен-комедии «Спасатели Малибу», «Его собачье дело»,

романтическая драма «Весь это мир»,

драма «Нелюбовь»,

мелодрама «Он и она»,

фантастический триллер «Очень плохие девчонки»,

мультфильм «Тачки 3»,

семейная анимация «Подводная эра»

Телефоны автоответчиков: (4722) 32-32-32 («Победа»), 54-08-54 («Русич»), 26-42-42 («Радуга»), 400-400 («Синема Стар»), 289-112 («Синема Парк»), 78-72-82 («Гринн-фильм»).

ТЕАТР

Театр «Спичка», ул. Свято-Троицкий бульвар, 11

17 июня

20:00 Спектакль «Игроки»

18 июня

20:00 Читка пьесы «Я, мой муж, любовник и труп»

Телефон для справок: +7 (909) 203-80-50

Белгородский государственный центр народного творчества, ул. Широкая, 1 (бывший ДК «Юбилейный»)

17-18 июня

20:00 Читка пьесы «Норд-Ост»

Телефон для справок: +7 (920) 557-18-13

СПОРТ

Спортплощадка парка Победы

17 июня

10:00 Утренняя зарядка со звездой спорта, которую проведёт профессиональный боец смешанных единоборств Андраник Казарян

Телефон для справок: +7-950-710-91-66.

Площадка перед ЦМИ

18 июня

11:00 III День йоги в Белгороде (бесплатный мастер-класс)

Телефон для справок: +7 (980) 324-87-17

ЦИРК

ЦД «Космос»

17 и 18 июня

17:00 и 15:00 соответственно Цирк на воде «Остров грёз»

Телефон для справок: +7 (4722) 21-92-20

ДЛЯ ДЕТЕЙ

Дом офицеров, ул. Куйбышева, 33а

17 июня

11:00 Урок-игра для детей и подростков «Три кита актёрского мастерства» (6+)

Телефон для справок: +7 (904) 092-85-53

Клуб творчества и досуга «Шёлковые детки», ул. Шаландина, 9

17 июня

12:00 Летний мини-курс «Красивый почерк» (6+)

14:00 Игровое занятие «Игротека» (6+)

18 июня

12:00 Мастер-класс «Изостудия» (6+)

15:00 Мастер-класс «Шаромоделирование: Весёлый жираф» (6+)

Телефон для справок: +7 (919) 439-91-91

Студия рисования песком «СэндПРО», Свято-Троицкий бульвар, 15 (высотка за ТЦ «Славянский»)

17-18 июня

Время уточнять по телефону Курс занятий «Пластилиновая мультипликация» (6+)

18 июня

16:00 Приключение «Ковбойская вечеринка» (6+)

Телефон для справок: +7 (4722) 500-407

ВЫСТАВКИ

17-18 июня

Белгородский государственный историко-краеведческий музей, ул. Попова, 2а

10:00 «История выборов на Белгородчине», «Славим тебя, Белогорье», «Страницы творческой судьбы», «Мир керамики. Рождение образа», «Рождённые летать», интерактивная выставка «3D воображариум», выставка «Музей в чемодане» – «На войне, в быту суровом»

Телефон для справок: +7 (4722) 32-25-64

Белгородский государственный литературный музей, ул. Преображенская, 38

09:00 «И. С. Тургенев. Навстречу 200-летнему юбилею», «Басни дедушки Крылова»

Телефон для справок: +7 (4722) 30-42-21

Белгородский государственный музей народной культуры, ул. Мичурина, 43

10:00 «Ковровое богатство», «Игрушечные истории»

Телефон для справок: +7 (4722) 26-84-96

Белгородский государственный музей-диорама «Курская битва. Белгородское направление», ул. Попова, 2

10:00 «Наше советское детство», проект «В содружестве музейном…» – «День памяти. Год любой»

Телефон для справок: +7 (4722) 32-96-89

Белгородский государственный художественный музей, ул. Победы, 77

10:00 «Иной путь Владимира и Марии Ломакиных», «Французская гравюра XVIII–XIX вв.», персональная выставка «Пейзажная живопись Николая Рымшина», «Магия востока»

Телефон для справок: +7 (4722) 58-96-67

Выставочный зал «Родина», пр-т Б. Хмельницкого, 71

11:00 «В поисках мастерства», юбилейные выставки Анатолия и Михаила Смелых

Телефон для справок: +7 (4722) 32-37-53

Музей боевой славы «Третье ратное поле России», Прохоровский район, п. Прохоровка, ул. Парковая, 48

10:00 «Моя Родина – Советский Союз», «Слышен звон бубенцов издалека…»

Телефон для справок: +7 (47242) 2-23-72

Музей-мастерская С. С. Косенкова, ул. Князя Трубецкого, д. 52, подъезд 3 (10 эт., домофон 145)

09:00 Коллективная выставка «Картинки ядерного века»

Телефон для справок: +7 (4722) 27-43-61

Пушкинская библиотека-музей, пр-т Ватутина, 4

11:00 «Рукотворные чудеса», коллективная выставка «Летний день»

Телефон для справок: +7 (4722) 54-98-52

Музейно-выставочный комплекс Славянского центра культуры БГИИК, ул. Губкина, 53

09:00 «Лето в красках»

Телефон для справок: +7 (4722) 51-76-31

Фотогалерея им. Собровина, ул. Попова, 69

11:00 Персональная фотовыставка «Краски мира: от Марокко до Филиппин», фотовыставка «Обыкновенный Петербург»

Телефон для справок: +7 (4722) 313-536