Как провести выходные в Белгороде?
Например, отведать мяса на «Грильфесте», сделать утреннюю зарядку с бойцом смешанных единоборств или сходить в Цирк на воде. Это и многое другое ИА «Бел.Ру» предлагает посетить в предстоящие выходные дни.
РАЗНОЕ
Пикник-парк
17 июня
11:00 Грильфест
ТаймКофейня New York Coffee, Народный бульвар, 57
17 июня
16:00 Мини-квестория «Спиритический сеанс»
Телефон для справок: +7 (4722) 40-26-69
КИНО
Белгородские кинотеатры 17-18 июня предлагают посмотреть фильмы:
фэнтези-приключения «Чудо-женщина»,
хоррор-приключения «Мумия»,
приключенческий блокбастер «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки»,
романтическая комедия «Очень плохие девчонки»,
экшен-комедии «Спасатели Малибу», «Его собачье дело»,
романтическая драма «Весь это мир»,
драма «Нелюбовь»,
мелодрама «Он и она»,
фантастический триллер «Очень плохие девчонки»,
мультфильм «Тачки 3»,
семейная анимация «Подводная эра»
Телефоны автоответчиков: (4722) 32-32-32 («Победа»), 54-08-54 («Русич»), 26-42-42 («Радуга»), 400-400 («Синема Стар»), 289-112 («Синема Парк»), 78-72-82 («Гринн-фильм»).
ТЕАТР
Театр «Спичка», ул. Свято-Троицкий бульвар, 11
17 июня
20:00 Спектакль «Игроки»
18 июня
20:00 Читка пьесы «Я, мой муж, любовник и труп»
Телефон для справок: +7 (909) 203-80-50
Белгородский государственный центр народного творчества, ул. Широкая, 1 (бывший ДК «Юбилейный»)
17-18 июня
20:00 Читка пьесы «Норд-Ост»
Телефон для справок: +7 (920) 557-18-13
СПОРТ
Спортплощадка парка Победы
17 июня
10:00 Утренняя зарядка со звездой спорта, которую проведёт профессиональный боец смешанных единоборств Андраник Казарян
Телефон для справок: +7-950-710-91-66.
Площадка перед ЦМИ
18 июня
11:00 III День йоги в Белгороде (бесплатный мастер-класс)
Телефон для справок: +7 (980) 324-87-17
ЦИРК
ЦД «Космос»
17 и 18 июня
17:00 и 15:00 соответственно Цирк на воде «Остров грёз»
Телефон для справок: +7 (4722) 21-92-20
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Дом офицеров, ул. Куйбышева, 33а
17 июня
11:00 Урок-игра для детей и подростков «Три кита актёрского мастерства» (6+)
Телефон для справок: +7 (904) 092-85-53
Клуб творчества и досуга «Шёлковые детки», ул. Шаландина, 9
17 июня
12:00 Летний мини-курс «Красивый почерк» (6+)
14:00 Игровое занятие «Игротека» (6+)
18 июня
12:00 Мастер-класс «Изостудия» (6+)
15:00 Мастер-класс «Шаромоделирование: Весёлый жираф» (6+)
Телефон для справок: +7 (919) 439-91-91
Студия рисования песком «СэндПРО», Свято-Троицкий бульвар, 15 (высотка за ТЦ «Славянский»)
17-18 июня
Время уточнять по телефону Курс занятий «Пластилиновая мультипликация» (6+)
18 июня
16:00 Приключение «Ковбойская вечеринка» (6+)
Телефон для справок: +7 (4722) 500-407
ВЫСТАВКИ
17-18 июня
Белгородский государственный историко-краеведческий музей, ул. Попова, 2а
10:00 «История выборов на Белгородчине», «Славим тебя, Белогорье», «Страницы творческой судьбы», «Мир керамики. Рождение образа», «Рождённые летать», интерактивная выставка «3D воображариум», выставка «Музей в чемодане» – «На войне, в быту суровом»
Телефон для справок: +7 (4722) 32-25-64
Белгородский государственный литературный музей, ул. Преображенская, 38
09:00 «И. С. Тургенев. Навстречу 200-летнему юбилею», «Басни дедушки Крылова»
Телефон для справок: +7 (4722) 30-42-21
Белгородский государственный музей народной культуры, ул. Мичурина, 43
10:00 «Ковровое богатство», «Игрушечные истории»
Телефон для справок: +7 (4722) 26-84-96
Белгородский государственный музей-диорама «Курская битва. Белгородское направление», ул. Попова, 2
10:00 «Наше советское детство», проект «В содружестве музейном…» – «День памяти. Год любой»
Телефон для справок: +7 (4722) 32-96-89
Белгородский государственный художественный музей, ул. Победы, 77
10:00 «Иной путь Владимира и Марии Ломакиных», «Французская гравюра XVIII–XIX вв.», персональная выставка «Пейзажная живопись Николая Рымшина», «Магия востока»
Телефон для справок: +7 (4722) 58-96-67
Выставочный зал «Родина», пр-т Б. Хмельницкого, 71
11:00 «В поисках мастерства», юбилейные выставки Анатолия и Михаила Смелых
Телефон для справок: +7 (4722) 32-37-53
Музей боевой славы «Третье ратное поле России», Прохоровский район, п. Прохоровка, ул. Парковая, 48
10:00 «Моя Родина – Советский Союз», «Слышен звон бубенцов издалека…»
Телефон для справок: +7 (47242) 2-23-72
Музей-мастерская С. С. Косенкова, ул. Князя Трубецкого, д. 52, подъезд 3 (10 эт., домофон 145)
09:00 Коллективная выставка «Картинки ядерного века»
Телефон для справок: +7 (4722) 27-43-61
Пушкинская библиотека-музей, пр-т Ватутина, 4
11:00 «Рукотворные чудеса», коллективная выставка «Летний день»
Телефон для справок: +7 (4722) 54-98-52
Музейно-выставочный комплекс Славянского центра культуры БГИИК, ул. Губкина, 53
09:00 «Лето в красках»
Телефон для справок: +7 (4722) 51-76-31
Фотогалерея им. Собровина, ул. Попова, 69
11:00 Персональная фотовыставка «Краски мира: от Марокко до Филиппин», фотовыставка «Обыкновенный Петербург»
Телефон для справок: +7 (4722) 313-536