Как провести выходные в Белгороде и области?

15:11

Например, сходить на отборочный тур «Минуты славы» или на концерт Григория Лепса, посмеяться на TOP STAND UP или сделать утреннюю зарядку с Оксаной Решетниковой. Эти и другие мероприятия ИА «Бел.Ру» предлагает посетить в предстоящие выходные дни.

РАЗНОЕ

Парк Победы

20 мая

12:00 Городской отборочный тур «Белгородская минута славы»

Телефон для справок: +7 (4722) 35-86-15

Белгородский государственный центр народного творчества, ул. Широкая, д. 1 (бывший ДК «Юбилейный»)

20 мая

10:00 Областной турнир «Звёздочки Белогорья 2017»

Телефон для справок: +7 (4722) 21-73-29

С. Прелестное Прохоровского района

20 мая

10:00 Коровье дефиле в рамках молочного фестиваля «Наша порода – 2017»

Преображенский собор

21 мая

12:00 Крестный ход с иконой святителя Николая Ратного

ЦМИ, ул. Студенческая, 17а

21 мая

19:00 Юмористическое шоу «TOP STAND UP: Майский батл»

Телефон для справок: +7 (4722) 40-81-00

КЛУБНЫЕ ВЕЧЕРИНКИ

Арт-кафе «Студия», Гражданский проспект, 59

20 мая

23:00 Концерт кавер-группы Groove Box

Телефон для справок: +7 (4722) 35-32-21

КОНЦЕРТЫ

Центр досуга «Космос», ул. Королёва, 5

20 мая

19:00 Григорий Лепс: #ТыЧегоТакойСерьезный – юбилейный тур

Телефон для справок: +7 (4722) 37-48-49

Дворец детского творчества, ул. Садовая, 3

21 мая

12:00 Концерт оркестра народных инструментов

Телефон для справок: +7 (4722) 26-62-10

Парк Победы

21 мая

17:00 Большой хоровой концерт, посвящённый Дню славянской письменности и культуры «А песня в России на все времена!»

КИНО

Белгородские кинотеатры 20-21 мая предлагают посмотреть фильмы:

фантастический триллер «Чужой: Завет»,

приключенческий боевик «Меч короля Артура»,

фантастический экшн «Стражи Галактики. Часть 2»,

комедийный боевик «Доспехи бога: В поисках сокровищ»,

триллер «Прочь»,

мистический триллер «Твин Пикс: Сквозь огонь»,

драма «Большой», «Охотник с Уолл-стрит»,

мультфильм «Трио в перьях»

Телефоны автоответчиков: (4722) 32-32-32 («Победа»), 54-08-54 («Русич»), 26-42-42 («Радуга»), 400-400 («Синема Стар»), 289-112 («Синема Парк»), 78-72-82 («Гринн-фильм»).

ТЕАТР

БГАДТ им. Щепкина, Соборная площадь, 1

20 мая

15:00 Лирическая комедия в двух действиях «Эти свободные бабочки»

18:00 Роман в пяти действиях с одним антрактом «Пигмалион»

Телефон для справок: +7 (4722) 32-06-44

Театр «Спичка», ул. Свято-Троицкий бульвар, 11

20-21 мая

20:00 Музыкальный спектакль «Простить себя»

Телефон для справок: +7 (909) 203-80-50

Независимый молодёжный театр «Новая сцена-2»

20-21 мая

20:30 Спектакль «А рыбы спят?»

Телефон для справок: +7 (920) 562-55-33

СПОРТ

Футбольное поле школы № 47, ул. Дегтярёва, 1

20 мая

10:00 Фестиваль уличного футбола 3х3 «Папа, мама, я – спортивная семья»

Телефон для справок: +7 (4722) 32-98-45

Лыжероллерная трасса «Олимпия»

20 мая

12:00 Всероссийские массовые соревнования по спортивному ориентированию «Российский Азимут»

С. Ясные Зори

20-21 мая

11:00 Мотокросс

АСК «Вираж»

11:45 Первый этап Чемпионата Российского студенческого спортивного союза по прокатному картингу

Спортплощадка парка Победы

20 мая

10:00 Утренняя городская зарядка с Оксаной Решетниковой

ДЛЯ ДЕТЕЙ

Белгородский государственный театр кукол, ул. Некрасова, 5-б/8

20 мая

11:00 Сказка «Сказки нянюшки Арины» (0+)

21 мая

11:00 Музыкальная сказка «Три поросёнка» (0+)

Телефон для справок: +7 (4722) 26-26-83

Студия рисования песком «СэндПРО», Свято-Троицкий бульвар, 15 (высотка за ТЦ «Славянский»)

20 мая

16:00 Мастер-класс «ЭБРУ» (6+)

21 мая

13:30 Мастер-класс «Мыльные фантазии» (6+)

Телефон для справок: +7 (4722) 500-407

Клуб творчества и досуга «Шёлковые детки», ул. Шаландина, 9

20 мая

11:00 Занятие «Ментальная арифметика» (6+)

20 мая

17:00 Игровая программа «Весеннее приключение с диснеевским Тигрой» (0+)

Телефон для справок: +7 (919) 439-91-91

Дом офицеров, ул. Куйбышева, 33а

20 мая

11:00 Урок-игра для детей и подростков «Три кита актёрского мастерства» (6+)

Телефон для справок: +7 (904) 092-85-53

Семейный развлекательный центр «Остров сокровищ», МТРК «Сити Молл Белгородский», ул. Щорса, д. 64, 1 этаж, Белое крыло

20 мая

12:00 Мастер-класс «Вкусняшки для взрослых и детей» (0+)

21 мая

12:00 Мастер-класс «Встречаем лето танцами!» (0+)

Телефон для справок: +7 (910) 329-13-91

БГАДТ им. Щепкина, Соборная площадь, 1

21 мая

11:00 Сказка «Дюймовочка» (0+)

Телефон для справок: +7 (4722) 32-06-44

ВЫСТАВКИ

20-21 мая

ТРЦ «МегаГринн», пр-т Б. Хмельницкого, 137т

11:00 Выставка-зоопарк «Живые тропики»

Телефон для справок: +7 (4722) 41-65-44

20-21 мая

Белгородский государственный историко-краеведческий музей, ул. Попова, 2а

10:00 «История выборов на Белгородчине», интерактивная выставка «3D воображариум», выставка «музей в чемодане» – «На войне, в быту суровом»

Телефон для справок: +7 (4722) 32-25-64

Белгородский государственный литературный музей, ул. Преображенская, 38

09:00 «Мозаика эпопеи», «И. С. Тургенев. Навстречу 200-летнему юбилею»

Телефон для справок: +7 (4722) 30-42-21

Белгородский государственный музей народной культуры, ул. Мичурина, 43

10:00 «Ковровое богатство», «Натюрморты из музейных предметов», выставка малого формата «Эхо минувшей войны»

Телефон для справок: +7 (4722) 26-84-96

Белгородский государственный музей-диорама «Курская битва. Белгородское направление», ул. Попова, 2

10:00 «Наше советское детство», проект «В содружестве музейном…» – «День памяти. Год любой»

Телефон для справок: +7 (4722) 32-96-89

Белгородский государственный художественный музей, ул. Победы, 77

10:00 «Иной путь Владимира и Марии Ломакиных», «Русские платки и шали», «Созерцая тишину»

Телефон для справок: +7 (4722) 58-96-67

Белгородский государственный центр народного творчества, ул. Широкая, д. 1 (бывший ДК «Юбилейный»)

10:00 Областная выставка «Мир вокруг»

Телефон для справок: +7 (4722) 21-73-29

Выставочный зал «Родина», пр-т Б. Хмельницкого, 71

11:00 «Кудрявцевы: Воспевая Русь»

Телефон для справок: +7 (4722) 32-37-53

Музей боевой славы «Третье ратное поле России», Прохоровский район, п. Прохоровка, ул. Парковая, 48

10:00 «Моя Родина – Советский Союз»

Телефон для справок: +7 (47242) 2-23-72

Музей-мастерская С. С. Косенкова, ул. Князя Трубецкого, д. 52, подъезд 3 (10 эт., домофон 145)

09:00 Коллективная выставка «Картинки ядерного века»

Телефон для справок: +7 (4722) 27-43-61

Пушкинская библиотека-музей, пр-т Ватутина, 4

11:00 «Рукотворные чудеса»

Телефон для справок: +7 (4722) 54-98-52

Славянский центр культуры БГИИК, ул. Губкина, 53

09:00 «Расписной узорный плат», «Славянская краса»

Телефон для справок: +7 (4722) 51-76-31

Фотогалерея им. Собровина, ул. Попова, 69

11:00 Выставка репродукций «Ван Гог. Симфония цвета»

Телефон для справок: +7 (4722) 313-536



