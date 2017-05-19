Как провести выходные в Белгороде и области?
Например, сходить на отборочный тур «Минуты славы» или на концерт Григория Лепса, посмеяться на TOP STAND UP или сделать утреннюю зарядку с Оксаной Решетниковой. Эти и другие мероприятия ИА «Бел.Ру» предлагает посетить в предстоящие выходные дни.
РАЗНОЕ
Парк Победы
20 мая
12:00 Городской отборочный тур «Белгородская минута славы»
Телефон для справок: +7 (4722) 35-86-15
Белгородский государственный центр народного творчества, ул. Широкая, д. 1 (бывший ДК «Юбилейный»)
20 мая
10:00 Областной турнир «Звёздочки Белогорья 2017»
Телефон для справок: +7 (4722) 21-73-29
С. Прелестное Прохоровского района
20 мая
10:00 Коровье дефиле в рамках молочного фестиваля «Наша порода – 2017»
Преображенский собор
21 мая
12:00 Крестный ход с иконой святителя Николая Ратного
ЦМИ, ул. Студенческая, 17а
21 мая
19:00 Юмористическое шоу «TOP STAND UP: Майский батл»
Телефон для справок: +7 (4722) 40-81-00
КЛУБНЫЕ ВЕЧЕРИНКИ
Арт-кафе «Студия», Гражданский проспект, 59
20 мая
23:00 Концерт кавер-группы Groove Box
Телефон для справок: +7 (4722) 35-32-21
КОНЦЕРТЫ
Центр досуга «Космос», ул. Королёва, 5
20 мая
19:00 Григорий Лепс: #ТыЧегоТакойСерьезный – юбилейный тур
Телефон для справок: +7 (4722) 37-48-49
Дворец детского творчества, ул. Садовая, 3
21 мая
12:00 Концерт оркестра народных инструментов
Телефон для справок: +7 (4722) 26-62-10
Парк Победы
21 мая
17:00 Большой хоровой концерт, посвящённый Дню славянской письменности и культуры «А песня в России на все времена!»
КИНО
Белгородские кинотеатры 20-21 мая предлагают посмотреть фильмы:
фантастический триллер «Чужой: Завет»,
приключенческий боевик «Меч короля Артура»,
фантастический экшн «Стражи Галактики. Часть 2»,
комедийный боевик «Доспехи бога: В поисках сокровищ»,
триллер «Прочь»,
мистический триллер «Твин Пикс: Сквозь огонь»,
драма «Большой», «Охотник с Уолл-стрит»,
мультфильм «Трио в перьях»
Телефоны автоответчиков: (4722) 32-32-32 («Победа»), 54-08-54 («Русич»), 26-42-42 («Радуга»), 400-400 («Синема Стар»), 289-112 («Синема Парк»), 78-72-82 («Гринн-фильм»).
ТЕАТР
БГАДТ им. Щепкина, Соборная площадь, 1
20 мая
15:00 Лирическая комедия в двух действиях «Эти свободные бабочки»
18:00 Роман в пяти действиях с одним антрактом «Пигмалион»
Телефон для справок: +7 (4722) 32-06-44
Театр «Спичка», ул. Свято-Троицкий бульвар, 11
20-21 мая
20:00 Музыкальный спектакль «Простить себя»
Телефон для справок: +7 (909) 203-80-50
Независимый молодёжный театр «Новая сцена-2»
20-21 мая
20:30 Спектакль «А рыбы спят?»
Телефон для справок: +7 (920) 562-55-33
СПОРТ
Футбольное поле школы № 47, ул. Дегтярёва, 1
20 мая
10:00 Фестиваль уличного футбола 3х3 «Папа, мама, я – спортивная семья»
Телефон для справок: +7 (4722) 32-98-45
Лыжероллерная трасса «Олимпия»
20 мая
12:00 Всероссийские массовые соревнования по спортивному ориентированию «Российский Азимут»
С. Ясные Зори
20-21 мая
11:00 Мотокросс
АСК «Вираж»
11:45 Первый этап Чемпионата Российского студенческого спортивного союза по прокатному картингу
Спортплощадка парка Победы
20 мая
10:00 Утренняя городская зарядка с Оксаной Решетниковой
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Белгородский государственный театр кукол, ул. Некрасова, 5-б/8
20 мая
11:00 Сказка «Сказки нянюшки Арины» (0+)
21 мая
11:00 Музыкальная сказка «Три поросёнка» (0+)
Телефон для справок: +7 (4722) 26-26-83
Студия рисования песком «СэндПРО», Свято-Троицкий бульвар, 15 (высотка за ТЦ «Славянский»)
20 мая
16:00 Мастер-класс «ЭБРУ» (6+)
21 мая
13:30 Мастер-класс «Мыльные фантазии» (6+)
Телефон для справок: +7 (4722) 500-407
Клуб творчества и досуга «Шёлковые детки», ул. Шаландина, 9
20 мая
11:00 Занятие «Ментальная арифметика» (6+)
20 мая
17:00 Игровая программа «Весеннее приключение с диснеевским Тигрой» (0+)
Телефон для справок: +7 (919) 439-91-91
Дом офицеров, ул. Куйбышева, 33а
20 мая
11:00 Урок-игра для детей и подростков «Три кита актёрского мастерства» (6+)
Телефон для справок: +7 (904) 092-85-53
Семейный развлекательный центр «Остров сокровищ», МТРК «Сити Молл Белгородский», ул. Щорса, д. 64, 1 этаж, Белое крыло
20 мая
12:00 Мастер-класс «Вкусняшки для взрослых и детей» (0+)
21 мая
12:00 Мастер-класс «Встречаем лето танцами!» (0+)
Телефон для справок: +7 (910) 329-13-91
БГАДТ им. Щепкина, Соборная площадь, 1
21 мая
11:00 Сказка «Дюймовочка» (0+)
Телефон для справок: +7 (4722) 32-06-44
ВЫСТАВКИ
20-21 мая
ТРЦ «МегаГринн», пр-т Б. Хмельницкого, 137т
11:00 Выставка-зоопарк «Живые тропики»
Телефон для справок: +7 (4722) 41-65-44
20-21 мая
Белгородский государственный историко-краеведческий музей, ул. Попова, 2а
10:00 «История выборов на Белгородчине», интерактивная выставка «3D воображариум», выставка «музей в чемодане» – «На войне, в быту суровом»
Телефон для справок: +7 (4722) 32-25-64
Белгородский государственный литературный музей, ул. Преображенская, 38
09:00 «Мозаика эпопеи», «И. С. Тургенев. Навстречу 200-летнему юбилею»
Телефон для справок: +7 (4722) 30-42-21
Белгородский государственный музей народной культуры, ул. Мичурина, 43
10:00 «Ковровое богатство», «Натюрморты из музейных предметов», выставка малого формата «Эхо минувшей войны»
Телефон для справок: +7 (4722) 26-84-96
Белгородский государственный музей-диорама «Курская битва. Белгородское направление», ул. Попова, 2
10:00 «Наше советское детство», проект «В содружестве музейном…» – «День памяти. Год любой»
Телефон для справок: +7 (4722) 32-96-89
Белгородский государственный художественный музей, ул. Победы, 77
10:00 «Иной путь Владимира и Марии Ломакиных», «Русские платки и шали», «Созерцая тишину»
Телефон для справок: +7 (4722) 58-96-67
Белгородский государственный центр народного творчества, ул. Широкая, д. 1 (бывший ДК «Юбилейный»)
10:00 Областная выставка «Мир вокруг»
Телефон для справок: +7 (4722) 21-73-29
Выставочный зал «Родина», пр-т Б. Хмельницкого, 71
11:00 «Кудрявцевы: Воспевая Русь»
Телефон для справок: +7 (4722) 32-37-53
Музей боевой славы «Третье ратное поле России», Прохоровский район, п. Прохоровка, ул. Парковая, 48
10:00 «Моя Родина – Советский Союз»
Телефон для справок: +7 (47242) 2-23-72
Музей-мастерская С. С. Косенкова, ул. Князя Трубецкого, д. 52, подъезд 3 (10 эт., домофон 145)
09:00 Коллективная выставка «Картинки ядерного века»
Телефон для справок: +7 (4722) 27-43-61
Пушкинская библиотека-музей, пр-т Ватутина, 4
11:00 «Рукотворные чудеса»
Телефон для справок: +7 (4722) 54-98-52
Славянский центр культуры БГИИК, ул. Губкина, 53
09:00 «Расписной узорный плат», «Славянская краса»
Телефон для справок: +7 (4722) 51-76-31
Фотогалерея им. Собровина, ул. Попова, 69
11:00 Выставка репродукций «Ван Гог. Симфония цвета»
Телефон для справок: +7 (4722) 313-536