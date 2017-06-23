Как провести выходные в Белгороде?

15:11

Например, отпраздновать День молодёжи, придя на выступление Alekseev, группы «Мохито», танцевальной команды The first crew и на салют или поучаствовать во Всероссийском Олимпийском дне, где будут массовый забег и шоу рекордов. Это и многое другое ИА «Бел.Ру» предлагает посетить в предстоящие выходные дни.

РАЗНОЕ

Площадь у УСК Светланы Хоркиной

25 июня

День молодёжи

16:00 Аттракцион «Oculus rift». Командный квест. Призовая «Викторина на большом экране». Инстапринтер для желающих сразу распечатать свои фотографии из Instagram’а.

19:00 Выступление певца Alekseev, группы «Мохито», финалистов проекта «Танцуют Все» на канале «Россия 1» ,танцевальной команды The first crew. Фейерверк

Телефон для справок: +7 (4722) 35-31-17

КИНО

Белгородские кинотеатры 24-25 июня предлагают посмотреть фильмы:

фантастический экшен «Трансформеры: Последний рыцарь»,

фэнтези-приключения «Чудо-женщина»,

хоррор-приключения «Мумия»,

приключенческий блокбастер «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки»,

комедия «Вечно молодой»,

романтическая комедия «Очень плохие девчонки»,

романтическая драма «Весь это мир»,

драма «Холодное танго»,

мультфильм «Тачки 3»

Телефоны автоответчиков: (4722) 32-32-32 («Победа»), 54-08-54 («Русич»), 26-42-42 («Радуга»), 400-400 («Синема Стар»), 289-112 («Синема Парк»), 78-72-82 («Гринн-фильм»).

ТЕАТР

Театр «Спичка», ул. Свято-Троицкий бульвар, 11

24-25 июня

20:00 Спектакль «Тёмные аллеи»

Телефон для справок: +7 (910) 030-72-22

СПОРТ

Площадь перед Центром молодёжных инициатив и парк Памяти

XXVIII Всероссийский Олимпийский день

24 июня

14:30 Регистрация участников массового забега «Олимпийская миля»

15:00 Массовый забег «Олимпийская миля»

15:30 Торжественное открытие Олимпийского дня

15:45 Вручение удостоверений и знаков Мастера спорта России

16:00 Работа спортивных площадок и выставочных экспозиций спортивных школ, клубов, федераций по видам спорта. Проведение антидопинговой викторины «Мы за чистый спорт» (Outreach). Клуб атлетического многоборья «ЭРА» устроит «Шоу рекордов»: перенос коромысла весом 500 кг, удержание 6 человек лёжащим на гвоздях атлетом, перетягивание каната один против 8 человек

16:20 Показательные выступления спортсменов

16:30 Конкурс среди участников Олимпийского дня, награждение призёров конкурса

16:45 Пенная дискотека

Телефон для справок: +7 (4722) 32-02-32

Парк Победы

24 июня

10:00 Общегородская зарядка с Арманом Григоряном – мастером спорта международного класса, абсолютным чемпионом мира по жиму лежа, двукратным рекордсменом мира в группе юниоров, а также Полиной Шаповаловой – КМС по художественной гимнастике, многократным победителем всероссийских конкурсов, педагогом-хореографом

UNITY wake park

24 июня

09:00 Открытый Кубок Белгородской области по кабельному вейкборду

ДЛЯ ДЕТЕЙ

Театр кукол «Рукавичка», зрительный зал Пушкинской библиотеки-музея

24 июня

11:00 Музыкальный кукольный спектакль «3 поросёнка» (0+)

Телефон для справок: +7 (4722) 37-33-62

Клуб творчества и досуга «Шёлковые детки», ул. Шаландина, 9

25 июня

12:00 Мастер-класс «Изостудия» (6+)

13:00 Летний мини-курс «Академия принцесс» (6+)

Телефон для справок: +7 (919) 439-91-91

Студия рисования песком «СэндПРО», Свято-Троицкий бульвар, 15 (высотка за ТЦ «Славянский»)

25 июня

14:00 Мастер-класс «Раскрась футболку: Любимые мультперсонажи» (6+)

Телефон для справок: +7 (4722) 500-407

ВЫСТАВКИ

24-25 июня

Белгородский государственный историко-краеведческий музей, ул. Попова, 2а

10:00 «История выборов на Белгородчине», «Славим тебя, Белогорье», «Страницы творческой судьбы», «Мир керамики. Рождение образа», «Рождённые летать», выставка «Музей в чемодане» – «На войне, в быту суровом»

Телефон для справок: +7 (4722) 32-25-64

Белгородский государственный литературный музей, ул. Преображенская, 38

09:00 «И. С. Тургенев. Навстречу 200-летнему юбилею», «Басни дедушки Крылова»

Телефон для справок: +7 (4722) 30-42-21

Белгородский государственный музей народной культуры, ул. Мичурина, 43

10:00 «Ковровое богатство», «Игрушечные истории»

Телефон для справок: +7 (4722) 26-84-96

Белгородский государственный музей-диорама «Курская битва. Белгородское направление», ул. Попова, 2

10:00 «Наше советское детство», проект «В содружестве музейном…» – «День памяти. Год любой»

Телефон для справок: +7 (4722) 32-96-89

Белгородский государственный художественный музей, ул. Победы, 77

10:00 «Иной путь Владимира и Марии Ломакиных», «Французская гравюра XVIII–XIX вв.», «Магия востока», персональная выставка «Михаил Викторов. Живопись & графика»

Телефон для справок: +7 (4722) 58-96-67

Музей боевой славы «Третье ратное поле России», Прохоровский район, п. Прохоровка, ул. Парковая, 48

10:00 «Моя Родина – Советский Союз», «Слышен звон бубенцов издалека…»

Телефон для справок: +7 (47242) 2-23-72

Музей-мастерская С. С. Косенкова, ул. Князя Трубецкого, д. 52, подъезд 3 (10 эт., домофон 145)

09:00 Коллективная выставка «Картинки ядерного века»

Телефон для справок: +7 (4722) 27-43-61

Пушкинская библиотека-музей, пр-т Ватутина, 4

11:00 «Рукотворные чудеса», коллективная выставка «Летний день»

Телефон для справок: +7 (4722) 54-98-52

Музейно-выставочный комплекс Славянского центра культуры БГИИК, ул. Губкина, 53

09:00 «Лето в красках», «Калейдоскоп работ из керамики»

Телефон для справок: +7 (4722) 51-76-31

Фотогалерея им. Собровина, ул. Попова, 69

11:00 Персональная фотовыставка «Краски мира: от Марокко до Филиппин», фотовыставка «Обыкновенный Петербург»

Телефон для справок: +7 (4722) 313-536