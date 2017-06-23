Как провести выходные в Белгороде?
Например, отпраздновать День молодёжи, придя на выступление Alekseev, группы «Мохито», танцевальной команды The first crew и на салют или поучаствовать во Всероссийском Олимпийском дне, где будут массовый забег и шоу рекордов. Это и многое другое ИА «Бел.Ру» предлагает посетить в предстоящие выходные дни.
РАЗНОЕ
Площадь у УСК Светланы Хоркиной
25 июня
День молодёжи
16:00 Аттракцион «Oculus rift». Командный квест. Призовая «Викторина на большом экране». Инстапринтер для желающих сразу распечатать свои фотографии из Instagram’а.
19:00 Выступление певца Alekseev, группы «Мохито», финалистов проекта «Танцуют Все» на канале «Россия 1» ,танцевальной команды The first crew. Фейерверк
Телефон для справок: +7 (4722) 35-31-17
КИНО
Белгородские кинотеатры 24-25 июня предлагают посмотреть фильмы:
фантастический экшен «Трансформеры: Последний рыцарь»,
фэнтези-приключения «Чудо-женщина»,
хоррор-приключения «Мумия»,
приключенческий блокбастер «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки»,
комедия «Вечно молодой»,
романтическая комедия «Очень плохие девчонки»,
романтическая драма «Весь это мир»,
драма «Холодное танго»,
мультфильм «Тачки 3»
Телефоны автоответчиков: (4722) 32-32-32 («Победа»), 54-08-54 («Русич»), 26-42-42 («Радуга»), 400-400 («Синема Стар»), 289-112 («Синема Парк»), 78-72-82 («Гринн-фильм»).
ТЕАТР
Театр «Спичка», ул. Свято-Троицкий бульвар, 11
24-25 июня
20:00 Спектакль «Тёмные аллеи»
Телефон для справок: +7 (910) 030-72-22
СПОРТ
Площадь перед Центром молодёжных инициатив и парк Памяти
XXVIII Всероссийский Олимпийский день
24 июня
14:30 Регистрация участников массового забега «Олимпийская миля»
15:00 Массовый забег «Олимпийская миля»
15:30 Торжественное открытие Олимпийского дня
15:45 Вручение удостоверений и знаков Мастера спорта России
16:00 Работа спортивных площадок и выставочных экспозиций спортивных школ, клубов, федераций по видам спорта. Проведение антидопинговой викторины «Мы за чистый спорт» (Outreach). Клуб атлетического многоборья «ЭРА» устроит «Шоу рекордов»: перенос коромысла весом 500 кг, удержание 6 человек лёжащим на гвоздях атлетом, перетягивание каната один против 8 человек
16:20 Показательные выступления спортсменов
16:30 Конкурс среди участников Олимпийского дня, награждение призёров конкурса
16:45 Пенная дискотека
Телефон для справок: +7 (4722) 32-02-32
Парк Победы
24 июня
10:00 Общегородская зарядка с Арманом Григоряном – мастером спорта международного класса, абсолютным чемпионом мира по жиму лежа, двукратным рекордсменом мира в группе юниоров, а также Полиной Шаповаловой – КМС по художественной гимнастике, многократным победителем всероссийских конкурсов, педагогом-хореографом
UNITY wake park
24 июня
09:00 Открытый Кубок Белгородской области по кабельному вейкборду
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Театр кукол «Рукавичка», зрительный зал Пушкинской библиотеки-музея
24 июня
11:00 Музыкальный кукольный спектакль «3 поросёнка» (0+)
Телефон для справок: +7 (4722) 37-33-62
Клуб творчества и досуга «Шёлковые детки», ул. Шаландина, 9
25 июня
12:00 Мастер-класс «Изостудия» (6+)
13:00 Летний мини-курс «Академия принцесс» (6+)
Телефон для справок: +7 (919) 439-91-91
Студия рисования песком «СэндПРО», Свято-Троицкий бульвар, 15 (высотка за ТЦ «Славянский»)
25 июня
14:00 Мастер-класс «Раскрась футболку: Любимые мультперсонажи» (6+)
Телефон для справок: +7 (4722) 500-407
ВЫСТАВКИ
24-25 июня
Белгородский государственный историко-краеведческий музей, ул. Попова, 2а
10:00 «История выборов на Белгородчине», «Славим тебя, Белогорье», «Страницы творческой судьбы», «Мир керамики. Рождение образа», «Рождённые летать», выставка «Музей в чемодане» – «На войне, в быту суровом»
Телефон для справок: +7 (4722) 32-25-64
Белгородский государственный литературный музей, ул. Преображенская, 38
09:00 «И. С. Тургенев. Навстречу 200-летнему юбилею», «Басни дедушки Крылова»
Телефон для справок: +7 (4722) 30-42-21
Белгородский государственный музей народной культуры, ул. Мичурина, 43
10:00 «Ковровое богатство», «Игрушечные истории»
Телефон для справок: +7 (4722) 26-84-96
Белгородский государственный музей-диорама «Курская битва. Белгородское направление», ул. Попова, 2
10:00 «Наше советское детство», проект «В содружестве музейном…» – «День памяти. Год любой»
Телефон для справок: +7 (4722) 32-96-89
Белгородский государственный художественный музей, ул. Победы, 77
10:00 «Иной путь Владимира и Марии Ломакиных», «Французская гравюра XVIII–XIX вв.», «Магия востока», персональная выставка «Михаил Викторов. Живопись & графика»
Телефон для справок: +7 (4722) 58-96-67
Музей боевой славы «Третье ратное поле России», Прохоровский район, п. Прохоровка, ул. Парковая, 48
10:00 «Моя Родина – Советский Союз», «Слышен звон бубенцов издалека…»
Телефон для справок: +7 (47242) 2-23-72
Музей-мастерская С. С. Косенкова, ул. Князя Трубецкого, д. 52, подъезд 3 (10 эт., домофон 145)
09:00 Коллективная выставка «Картинки ядерного века»
Телефон для справок: +7 (4722) 27-43-61
Пушкинская библиотека-музей, пр-т Ватутина, 4
11:00 «Рукотворные чудеса», коллективная выставка «Летний день»
Телефон для справок: +7 (4722) 54-98-52
Музейно-выставочный комплекс Славянского центра культуры БГИИК, ул. Губкина, 53
09:00 «Лето в красках», «Калейдоскоп работ из керамики»
Телефон для справок: +7 (4722) 51-76-31
Фотогалерея им. Собровина, ул. Попова, 69
11:00 Персональная фотовыставка «Краски мира: от Марокко до Филиппин», фотовыставка «Обыкновенный Петербург»
Телефон для справок: +7 (4722) 313-536