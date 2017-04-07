Как провести выходные в Белгороде?
Например, принять участие в фотоквесте «Неизвестный Белгород», прийти на благотворительный концерт или поболеть за наше «Белогорье» против кемеревского «Кузбасса». Эти и другие мероприятия ИА «Бел.Ру» предлагает посетить в предстоящие выходные дни.
РАЗНОЕ
П. Разумное
8 апреля
11:00 Торжественное открытие завода по производству сельскохозяйственного оборудования ООО «ЗМС-технолоджи»
Центральный парк культуры и отдыха и парк Победы
9 апреля
10:00 и 12:00 соответственно Фотоквест «Неизвестный Белгород»
ТРЦ «РИО», пр-т Б. Хмельницкого, 164
9 апреля
19:00 «Английский клуб в РИО»
Телефон для справок: +7 (4722) 23-07-03
КОНЦЕРТЫ
ДК «Энергмаш», пр-т Б. Хмельницкого, 78б
8 апреля
19:00 Рок-опера «Юнона и Авось»
Телефон для справок: +7 (4722) 37-48-49
Белгородский государственный центр народного творчества, ул. Широкая, 1 (бывший ДК «Юбилейный»)
8 апреля
11:00 Региональный этап Всероссийского хорового фестиваля академического пения Белгородской области
Event bar «Тау», ул. Щорса, 45г
9 апреля
20:00 Большой сольный концерт «На краю»
Телефон для справок: +7 (920) 200-39-10
Выставочный зал «Родина», пр-т Б. Хмельницкого, 71
9 апреля
18:00 Благотворительный концерт «Синий шарик»
Телефон для справок: +7 (4722) 32-37-53
КИНО
Белгородские кинотеатры 8-9 апреля предлагают посмотреть фильмы:
драматический триллер «Последствия»,
постапокалиптический экшн «Танцы насмерть»,
фантастический блокбастер «Призрак в доспехах»,
мистическая драма «Лекарство от здоровья»,
космическая драма «Время первых»,
экшн-приключение «Могучие рейнджеры»,
фантастический хоррор «Живое»,
мистический хоррор «БайБайМэн»,
волшебное приключение «Красавица и чудовище»,
романтическая экшн-комедия «Возьми меня штурмом»,
криминальная комедия «Уйти красиво»,
комедийная мелодрама «Собачья жизнь»,
семейная анимация «Босс-Молокосос»,
анимационная комедия-фэнтези «Смурфики: Затерянная деревня»
Телефоны автоответчиков: (4722) 32-32-32 («Победа»), 54-08-54 («Русич»), 26-42-42 («Радуга»), 400-400 («Синема Стар»), 289-112 («Синема Парк»), 78-72-82 («Гринн-фильм»).
ТЕАТР
БГАДТ им. Щепкина, Соборная площадь, 1
8 апреля
15:00 Лирическая комедия в двух действиях «Эти свободные бабочки»
18:00 Комедия в двух действиях «Безымянная звезда»
9 апреля
18:00 Трагедия в двух действиях «Гамлет»
Телефон для справок: +7 (4722) 32-06-44
Белгородский государственный центр народного творчества, ул. Широкая, 1 (бывший ДК «Юбилейный»)
8-9 апреля
20:00 Спектакль «Наташина мечта»
Телефон для справок: +7 (920) 562-55-33
СПОРТ
БГТУ им. В. Г. Шухова, ул. Костюкова, 46
8 апреля
10:30 II этап открытого чемпионата БГТУ им. В. Г. Шухова по многоборью
ДС «Космос»
8 апреля
18:00 Чемпионат России по волейболу «Белогорье» (г. Белгород) – «Кузбасс» (г. Кемерово)
Парк Победы
8 апреля
11:00 VII традиционный марш-поход с финскими палочками
Центральный стадион «Энергомаш»
9 апреля
17:00 Первенство России по футболу среди команд клубов ПФЛ (зона центр) «Энергомаш» (г. Белгород) – «Рязань (г. Рязань)
ДЛЯ ДЕТЕЙ
ЦМИ, ул. Студенческая, 17а
9 апреля
12:00 «Фикси-ШОУ» – «Фиксики играют в цирк» (0+)
Телефон для справок: +7 (909) 200-95-27
Белгородский государственный театр кукол, ул. Некрасова, 5-б/8
8 апреля
11:00, 13:00 Сказка «Ладушки» (0+)
9 апреля
11:00, 13:00 Сказка «Котёнок по имени Гав» (0+)
Телефон для справок: +7 (4722) 26-26-83
Семейный развлекательный центр «Остров сокровищ», МТРК «Сити Молл Белгородский», ул. Щорса, д. 64, 1 этаж, Белое крыло
8 апреля
12:00 Детский утренник «Весёлые старты» (0+)
9 апреля
12:00 Детский утренник «Казаки-разбойники» (0+)
Телефон для справок: +7 (910) 329-13-91
Выставочный зал «Родина», пр-т Б. Хмельницкого, 71
8 апреля
11:00 Сказка «Ежовые рукавицы» (0+)
Телефон для справок: +7 (906) 605-68-05
Клуб творчества и досуга «Шёлковые детки», ул. Губкина, 18ж
8 апреля
17:00 Праздник «Весеннее приключение Свинки Пеппы» (0+)
9 апреля
12:00 Мастер-класс «Пасхальная открытка» (0+)
15:00 Мастер-классы «Шаромоделирование: Пасхальный символ», (0+) «Сувенир к Пасхе» (6+)
Телефон для справок: +7 (919) 439-91-91
Студия рисования песком «СэндПРО», Свято-Троицкий бульвар, 15 (высотка за ТЦ «Славянский»)
9 апреля
15:30 Мастер-класс «Пасхальный декупаж» (6+)
Телефоны для справок: +7 (4722) 500-407
ВЫСТАВКИ
8-9 апреля
Белгородский государственный историко-краеведческий музей, ул. Попова, 2а
10:00 «Белгородской губернии вехи», «О спорте, мужестве и боевом духе белгородцев», «Головной убор в жизни русской женщины», интерактивная выставка «Живые тропические бабочки и хищные растения», выставка-путешествие «Заповедными тропами Белогорья»
Телефон для справок: +7 (4722) 32-25-64
Белгородский государственный литературный музей, ул. Преображенская, 38
09:00 «Мозаика эпопеи»
Телефон для справок: +7 (4722) 30-42-21
Белгородский государственный музей народной культуры, ул. Мичурина, 43
10:00 «Ковровое богатство», «Натюрморты из музейных предметов»
Телефон для справок: +7 (4722) 26-84-96
Белгородский государственный музей-диорама «Курская битва. Белгородское направление», ул. Попова, 2
10:00 «Судьба человека – судьба народа», проект «В содружестве музейном…» –«Рождение Красной армии»
Телефон для справок: +7 (4722) 32-96-89
Белгородский государственный художественный музей, ул. Победы, 77
10:00 «Приоткрыв кулисы…», «За гранью предметности», персональная выставка «Световые иллюзии», «Иной путь Владимира и Марии Ломакиных»
Телефон для справок: +7 (4722) 58-96-67
Белгородский государственный центр народного творчества, ул. Широкая, 1 (бывший ДК «Юбилейный»)
10:00 «Народный костюм. Незабытые традиции»
Телефон для справок: +7 (4722) 21-73-29
Выставочный зал «Родина», пр-т Б. Хмельницкого, 71
11:00 Персональная выставка «Борис Грошенко»
Телефон для справок: +7 (4722) 32-37-53
Музей боевой славы «Третье ратное поле России», Прохоровский район, п. Прохоровка, ул. Парковая, 48
10:00 Выставка «Майя Плисецкая. Легенда»
Телефон для справок: +7 (47242) 2-23-72
Музей-мастерская С. С. Косенкова, ул. Князя Трубецкого, д. 52, подъезд 3 (10 эт., домофон 145)
09:00 Коллективная выставка «Картинки ядерного века»
Телефон для справок: +7 (4722) 27-43-61
Музейно-выставочный комплекс БГТУ им. Шухова, ул. Костюкова, 46, БГТУ им. В. Г. Шухова, Аудиторный корпус, комната 103
Персональная выставка «Сокровища Крыма – солнце и море»
Телефон для справок: +7 (4722) 30-99-80
Пушкинская библиотека-музей, пр-т Ватутина, 4
11:00 «Автографы памяти», «Вячеслав Колесник – сам себе художник», «Тихая моя Родина»
Телефон для справок: +7 (4722) 54-98-52
Фотогалерея им. Собровина, ул. Попова, 69
11:00 Фотовыставки «В мире животных», «Девять»
Телефон для справок: +7 (4722) 313-536