Как провести выходные в Белгороде?

16:02

Например, принять участие в фотоквесте «Неизвестный Белгород», прийти на благотворительный концерт или поболеть за наше «Белогорье» против кемеревского «Кузбасса». Эти и другие мероприятия ИА «Бел.Ру» предлагает посетить в предстоящие выходные дни.

РАЗНОЕ

П. Разумное

8 апреля

11:00 Торжественное открытие завода по производству сельскохозяйственного оборудования ООО «ЗМС-технолоджи»

Центральный парк культуры и отдыха и парк Победы

9 апреля

10:00 и 12:00 соответственно Фотоквест «Неизвестный Белгород»

ТРЦ «РИО», пр-т Б. Хмельницкого, 164

9 апреля

19:00 «Английский клуб в РИО»

Телефон для справок: +7 (4722) 23-07-03

КОНЦЕРТЫ

ДК «Энергмаш», пр-т Б. Хмельницкого, 78б

8 апреля

19:00 Рок-опера «Юнона и Авось»

Телефон для справок: +7 (4722) 37-48-49

Белгородский государственный центр народного творчества, ул. Широкая, 1 (бывший ДК «Юбилейный»)

8 апреля

11:00 Региональный этап Всероссийского хорового фестиваля академического пения Белгородской области

Event bar «Тау», ул. Щорса, 45г

9 апреля

20:00 Большой сольный концерт «На краю»

Телефон для справок: +7 (920) 200-39-10

Выставочный зал «Родина», пр-т Б. Хмельницкого, 71

9 апреля

18:00 Благотворительный концерт «Синий шарик»

Телефон для справок: +7 (4722) 32-37-53

КИНО

Белгородские кинотеатры 8-9 апреля предлагают посмотреть фильмы:

драматический триллер «Последствия»,

постапокалиптический экшн «Танцы насмерть»,

фантастический блокбастер «Призрак в доспехах»,

мистическая драма «Лекарство от здоровья»,

космическая драма «Время первых»,

экшн-приключение «Могучие рейнджеры»,

фантастический хоррор «Живое»,

мистический хоррор «БайБайМэн»,

волшебное приключение «Красавица и чудовище»,

романтическая экшн-комедия «Возьми меня штурмом»,

криминальная комедия «Уйти красиво»,

комедийная мелодрама «Собачья жизнь»,

семейная анимация «Босс-Молокосос»,

анимационная комедия-фэнтези «Смурфики: Затерянная деревня»

Телефоны автоответчиков: (4722) 32-32-32 («Победа»), 54-08-54 («Русич»), 26-42-42 («Радуга»), 400-400 («Синема Стар»), 289-112 («Синема Парк»), 78-72-82 («Гринн-фильм»).

ТЕАТР

БГАДТ им. Щепкина, Соборная площадь, 1

8 апреля

15:00 Лирическая комедия в двух действиях «Эти свободные бабочки»

18:00 Комедия в двух действиях «Безымянная звезда»

9 апреля

18:00 Трагедия в двух действиях «Гамлет»

Телефон для справок: +7 (4722) 32-06-44

Белгородский государственный центр народного творчества, ул. Широкая, 1 (бывший ДК «Юбилейный»)

8-9 апреля

20:00 Спектакль «Наташина мечта»

Телефон для справок: +7 (920) 562-55-33

СПОРТ

БГТУ им. В. Г. Шухова, ул. Костюкова, 46

8 апреля

10:30 II этап открытого чемпионата БГТУ им. В. Г. Шухова по многоборью

ДС «Космос»

8 апреля

18:00 Чемпионат России по волейболу «Белогорье» (г. Белгород) – «Кузбасс» (г. Кемерово)

Парк Победы

8 апреля

11:00 VII традиционный марш-поход с финскими палочками

Центральный стадион «Энергомаш»

9 апреля

17:00 Первенство России по футболу среди команд клубов ПФЛ (зона центр) «Энергомаш» (г. Белгород) – «Рязань (г. Рязань)

ДЛЯ ДЕТЕЙ

ЦМИ, ул. Студенческая, 17а

9 апреля

12:00 «Фикси-ШОУ» – «Фиксики играют в цирк» (0+)

Телефон для справок: +7 (909) 200-95-27

Белгородский государственный театр кукол, ул. Некрасова, 5-б/8

8 апреля

11:00, 13:00 Сказка «Ладушки» (0+)

9 апреля

11:00, 13:00 Сказка «Котёнок по имени Гав» (0+)

Телефон для справок: +7 (4722) 26-26-83

Семейный развлекательный центр «Остров сокровищ», МТРК «Сити Молл Белгородский», ул. Щорса, д. 64, 1 этаж, Белое крыло

8 апреля

12:00 Детский утренник «Весёлые старты» (0+)

9 апреля

12:00 Детский утренник «Казаки-разбойники» (0+)

Телефон для справок: +7 (910) 329-13-91

Выставочный зал «Родина», пр-т Б. Хмельницкого, 71

8 апреля

11:00 Сказка «Ежовые рукавицы» (0+)

Телефон для справок: +7 (906) 605-68-05

Клуб творчества и досуга «Шёлковые детки», ул. Губкина, 18ж

8 апреля

17:00 Праздник «Весеннее приключение Свинки Пеппы» (0+)

9 апреля

12:00 Мастер-класс «Пасхальная открытка» (0+)

15:00 Мастер-классы «Шаромоделирование: Пасхальный символ», (0+) «Сувенир к Пасхе» (6+)

Телефон для справок: +7 (919) 439-91-91

Студия рисования песком «СэндПРО», Свято-Троицкий бульвар, 15 (высотка за ТЦ «Славянский»)

9 апреля

15:30 Мастер-класс «Пасхальный декупаж» (6+)

Телефоны для справок: +7 (4722) 500-407

ВЫСТАВКИ

8-9 апреля

Белгородский государственный историко-краеведческий музей, ул. Попова, 2а

10:00 «Белгородской губернии вехи», «О спорте, мужестве и боевом духе белгородцев», «Головной убор в жизни русской женщины», интерактивная выставка «Живые тропические бабочки и хищные растения», выставка-путешествие «Заповедными тропами Белогорья»

Телефон для справок: +7 (4722) 32-25-64

Белгородский государственный литературный музей, ул. Преображенская, 38

09:00 «Мозаика эпопеи»

Телефон для справок: +7 (4722) 30-42-21

Белгородский государственный музей народной культуры, ул. Мичурина, 43

10:00 «Ковровое богатство», «Натюрморты из музейных предметов»

Телефон для справок: +7 (4722) 26-84-96

Белгородский государственный музей-диорама «Курская битва. Белгородское направление», ул. Попова, 2

10:00 «Судьба человека – судьба народа», проект «В содружестве музейном…» –«Рождение Красной армии»

Телефон для справок: +7 (4722) 32-96-89

Белгородский государственный художественный музей, ул. Победы, 77

10:00 «Приоткрыв кулисы…», «За гранью предметности», персональная выставка «Световые иллюзии», «Иной путь Владимира и Марии Ломакиных»

Телефон для справок: +7 (4722) 58-96-67

Белгородский государственный центр народного творчества, ул. Широкая, 1 (бывший ДК «Юбилейный»)

10:00 «Народный костюм. Незабытые традиции»

Телефон для справок: +7 (4722) 21-73-29

Выставочный зал «Родина», пр-т Б. Хмельницкого, 71

11:00 Персональная выставка «Борис Грошенко»

Телефон для справок: +7 (4722) 32-37-53

Музей боевой славы «Третье ратное поле России», Прохоровский район, п. Прохоровка, ул. Парковая, 48

10:00 Выставка «Майя Плисецкая. Легенда»

Телефон для справок: +7 (47242) 2-23-72

Музей-мастерская С. С. Косенкова, ул. Князя Трубецкого, д. 52, подъезд 3 (10 эт., домофон 145)

09:00 Коллективная выставка «Картинки ядерного века»

Телефон для справок: +7 (4722) 27-43-61

Музейно-выставочный комплекс БГТУ им. Шухова, ул. Костюкова, 46, БГТУ им. В. Г. Шухова, Аудиторный корпус, комната 103

Персональная выставка «Сокровища Крыма – солнце и море»

Телефон для справок: +7 (4722) 30-99-80

Пушкинская библиотека-музей, пр-т Ватутина, 4

11:00 «Автографы памяти», «Вячеслав Колесник – сам себе художник», «Тихая моя Родина»

Телефон для справок: +7 (4722) 54-98-52

Фотогалерея им. Собровина, ул. Попова, 69

11:00 Фотовыставки «В мире животных», «Девять»

Телефон для справок: +7 (4722) 313-536