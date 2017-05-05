Как провести праздники в Белгороде и области?

15:56

Например, поучаствовать в «Бессмертном полку», посмотреть на вальс под открытым небом, сходить на арт-фестиваль или отведать огромную яичницу. Эти и другие мероприятия ИА «Бел.Ру» предлагает посетить в предстоящие праздничные дни.

РАЗНОЕ

ЦМИ, ул. Студенческая, 17а

6 мая

09:00 Региональный отборочный тур всероссийского детского и юношеского конкурса «Земля талантов» по номинациям «Литературное творчество», «Вокал», «Хореография»

8 мая

19:00 Бал под открытым небом «Мелодии победного вальса»

Парк Победы

6-9 мая

11:00, 13:00, 15:00 Обзорные экскурсии по Белгороду

Телефон для справок: +7 (950) 717-47-90

6 мая

11:00 Четвёртый Открытый городской арт-фестиваль

Телефон для справок: +7 (4722) 32-71-66

7 мая

12:00 Фестиваль эстрадного искусства «Яркая весна»

Телефон для справок: +7 (4722) 34-78-80

Мкрн «Северный», казачий стан «Сосновое», Новый Оскол

6 мая

14:00 V Межрегиональный фестиваль традиционной культуры и быта «Фомина яишня»

Белгородский государственный центр народного творчества, ул. Широкая, 1 (бывший ДК «Юбилейный»)

6 мая

18:00 Акция памяти, посвящённая 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне «Весна Победы»

Село Нижняя Покровка, Красногвардейский район

6 мая

11:00 Фестиваль народного творчества «Егорьев день – праздник пастуха»

Рекреационная зона «Старый хутор», Викторопольское с/п, Вейделевский район

6 мая

12:00 Межрайонный музыкально-литературный праздник «Воронцовый край»

Соборная площадь

10:30 Акция «Бессмертный полк»

10:00 Парад

19:00 Гала-концерт

22:00 Праздничный фейерверк

Парк Победы

9 мая

11:00 Массовые гулянья

Крейда, БГИИК, Доме офицеров, Егоровский сквер и парк Ленина

9 мая

19:00 Праздничные концерты

КЛУБНЫЕ ВЕЧЕРИНКИ

«Чапаев» бар, ул. Преображенская, 109

6 мая

20:00 Клубный концерт Summer Town

Телефон для справок: +7 (915) 564-27-04

КИНО

Белгородские кинотеатры 6-9 мая предлагают посмотреть фильмы:

фантастический экшен «Стражи Галактики. Часть 2»,

приключенческий боевик «Затерянный город Z»,

скоростной боевик «Форсаж 8»,

триллер-боевик «Секретный агент»,

историческая драма «Обещание»,

космическая драма «Время первых»,

исторический детектив «Три дня до весны»,

комедии «Кухня. Последняя битва», «Спасти Пушкина»,

криминальная экшн-комедия «Перестрелка»,

семейные анимации «Босс-Молокосос», «Урфин Джюс и его деревянные солдаты»,

анимационные комедии «Рок Дог», «Никита Кожемяка»

Телефоны автоответчиков: (4722) 32-32-32 («Победа»), 54-08-54 («Русич»), 26-42-42 («Радуга»), 400-400 («Синема Стар»), 289-112 («Синема Парк»), 78-72-82 («Гринн-фильм»).

ТЕАТР

Белгородский государственный центр народного творчества, ул. Широкая, 1 (бывший ДК «Юбилейный»)

6 и 7 мая

19:30 и 20:00 соответственно Моноспектакль «Я, пулемётчик»

Телефон для справок: +7 (920) 562-55-33

БГАДТ им. Щепкина, Соборная площадь, 1

6 мая

18:00 Пьеса в двух действиях «Земля Эльзы»

7 мая

18:00 Комедия-водевиль в двух действиях «Ханума»

Телефон для справок: +7 (4722) 32-06-44

Театр «Спичка», ул. Свято-Троицкий бульвар, 11

6-7 мая

20:00 Спектакль «Осторожно, женщины!»

9 мая

16:00, 21:00 Документальный спектакль «У войны не женское лицо»

Телефон для справок: +7 (910) 030-72-22

СПОРТ

УСК «Буревестник», ул. Студенческая, 14

6-7 мая

12:00 Открытый турнир по эстетической гимнастике «Айседора»

УСК Светланы Хоркиной

6 мая

10:00 Открытая народная спартакиада «СПОРТом БИЗНЕС не иСПОРТишь»

4-й этап: волейбол, шахматы

Парк Победы

9 мая

11:00 Спортивный праздник «Сила Победы»

Телефон для справок: +7 (980) 522-87-77

ДЛЯ ДЕТЕЙ

Белгородский государственный театр кукол, ул. Некрасова, 5-б/8

6 мая

11:00 Фронтовая былина «История солдата» (0+)

7 мая

11:00 Сказка-мюзикл «Два жадных медвежонка» (0+)

Телефон для справок: +7 (4722) 26-26-83

Клуб творчества и досуга «Шёлковые детки», ул. Шаландина, 9

6 мая

14:00 Мастер-класс «Украшение ко Дню Победы» (6+)

15:00 Мастер-класс «Праздничная объемная аппликация» (6+)

16:30 Мастер-класс «Шаромоделирование: Танк» (6+)

8 мая

14:00 Мастер-класс «Украшение ко Дню Победы» (6+)

Телефон для справок: +7 (919) 439-91-91

Семейный развлекательный центр «Остров сокровищ», МТРК «Сити Молл Белгородский», ул. Щорса, д. 64, 1 этаж, Белое крыло

6 мая

12:00 Детский утренник «Путешествие в сказку» (0+)

7 мая

12:00 Детский утренник «Весёлые старты» (0+)

9 мая

12:00 Детский утренник «День Победы» (0+)

Телефон для справок: +7 (910) 329-13-91

Студия рисования песком «СэндПРО», Свято-Троицкий бульвар, 15 (высотка за ТЦ «Славянский»)

6 мая

16:00 Мастер-класс «Живопись гуашью: Салют Победы» (6+)

7 мая

13:00 Мастер-класс «День Победы» (6+)

15:00 Мастер-класс «Вкусная флористика» (6+)

17:00 Квест «Ключ от всех дверей» (6+)

Телефон для справок: +7 (4722) 500-407

Студия творческих идей «Талант», ул. Есенина, 8а

17 мая

17:00 Праздник «Талантливый день рождения» (6+)

Телефон для справок: +7 (904) 096-20-92

ВЫСТАВКИ

6-9 мая

ТРЦ «МегаГринн», пр-т Б. Хмельницкого, 137т

11:00 Выставка-зоопарк «Живые тропики»

Телефон для справок: +7 (4722) 41-65-44

6-9 мая

Белгородский государственный историко-краеведческий музей, ул. Попова, 2а

10:00 «Белгородской губернии вехи», «Головной убор в жизни русской женщины», «История выборов на Белгородчине», «Нас покориться никто не заставит…», интерактивная выставка «3D воображариум», выставка «музей в чемодане» – «На войне, в быту суровом»

Телефон для справок: +7 (4722) 32-25-64

Белгородский государственный литературный музей, ул. Преображенская, 38

09:00 «Мозаика эпопеи», «И. С. Тургенев. Навстречу 200-летнему юбилею»

Телефон для справок: +7 (4722) 30-42-21

Белгородский государственный музей народной культуры, ул. Мичурина, 43

10:00 «Ковровое богатство», «Натюрморты из музейных предметов», выставка малого формата «Эхо минувшей войны»

Телефон для справок: +7 (4722) 26-84-96

Белгородский государственный музей-диорама «Курская битва. Белгородское направление», ул. Попова, 2

10:00 «Судьба человека – судьба народа», проект «В содружестве музейном…» – «День памяти. Год любой»

Телефон для справок: +7 (4722) 32-96-89

Белгородский государственный художественный музей, ул. Победы, 77

10:00 «Приоткрыв кулисы…», «Иной путь Владимира и Марии Ломакиных», «Русские платки и шали», персональная юбилейная выставка «Г. А. Кудрявцев»

Телефон для справок: +7 (4722) 58-96-67

Выставочный зал «Родина», пр-т Б. Хмельницкого, 71

11:00 «Кудрявцевы: Воспевая Русь»

Телефон для справок: +7 (4722) 32-37-53

Музей боевой славы «Третье ратное поле России», Прохоровский район, п. Прохоровка, ул. Парковая, 48

10:00 «Моя Родина – Советский Союз»

Телефон для справок: +7 (47242) 2-23-72

Музей-мастерская С. С. Косенкова, ул. Князя Трубецкого, д. 52, подъезд 3 (10 эт., домофон 145)

09:00 Коллективная выставка «Картинки ядерного века»

Телефон для справок: +7 (4722) 27-43-61

Пушкинская библиотека-музей, пр-т Ватутина, 4

11:00 «Тихая моя Родина», фотовыставка «Вернусь живым…»

Телефон для справок: +7 (4722) 54-98-52

Славянский центр культуры БГИИК, ул. Губкина, 53

09:00 «Расписной узорный плат», «Славянская краса»

Телефон для справок: +7 (4722) 51-76-31

Фотогалерея им. Собровина, ул. Попова, 69

11:00 Фотовыставка «Девять»

Телефон для справок: +7 (4722) 313-536