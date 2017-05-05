Как провести праздники в Белгороде и области?
Например, поучаствовать в «Бессмертном полку», посмотреть на вальс под открытым небом, сходить на арт-фестиваль или отведать огромную яичницу. Эти и другие мероприятия ИА «Бел.Ру» предлагает посетить в предстоящие праздничные дни.
РАЗНОЕ
ЦМИ, ул. Студенческая, 17а
6 мая
09:00 Региональный отборочный тур всероссийского детского и юношеского конкурса «Земля талантов» по номинациям «Литературное творчество», «Вокал», «Хореография»
8 мая
19:00 Бал под открытым небом «Мелодии победного вальса»
Парк Победы
6-9 мая
11:00, 13:00, 15:00 Обзорные экскурсии по Белгороду
Телефон для справок: +7 (950) 717-47-90
6 мая
11:00 Четвёртый Открытый городской арт-фестиваль
Телефон для справок: +7 (4722) 32-71-66
7 мая
12:00 Фестиваль эстрадного искусства «Яркая весна»
Телефон для справок: +7 (4722) 34-78-80
Мкрн «Северный», казачий стан «Сосновое», Новый Оскол
6 мая
14:00 V Межрегиональный фестиваль традиционной культуры и быта «Фомина яишня»
Белгородский государственный центр народного творчества, ул. Широкая, 1 (бывший ДК «Юбилейный»)
6 мая
18:00 Акция памяти, посвящённая 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне «Весна Победы»
Село Нижняя Покровка, Красногвардейский район
6 мая
11:00 Фестиваль народного творчества «Егорьев день – праздник пастуха»
Рекреационная зона «Старый хутор», Викторопольское с/п, Вейделевский район
6 мая
12:00 Межрайонный музыкально-литературный праздник «Воронцовый край»
Соборная площадь
10:30 Акция «Бессмертный полк»
10:00 Парад
19:00 Гала-концерт
22:00 Праздничный фейерверк
Парк Победы
9 мая
11:00 Массовые гулянья
Крейда, БГИИК, Доме офицеров, Егоровский сквер и парк Ленина
9 мая
19:00 Праздничные концерты
КЛУБНЫЕ ВЕЧЕРИНКИ
«Чапаев» бар, ул. Преображенская, 109
6 мая
20:00 Клубный концерт Summer Town
Телефон для справок: +7 (915) 564-27-04
КИНО
Белгородские кинотеатры 6-9 мая предлагают посмотреть фильмы:
фантастический экшен «Стражи Галактики. Часть 2»,
приключенческий боевик «Затерянный город Z»,
скоростной боевик «Форсаж 8»,
триллер-боевик «Секретный агент»,
историческая драма «Обещание»,
космическая драма «Время первых»,
исторический детектив «Три дня до весны»,
комедии «Кухня. Последняя битва», «Спасти Пушкина»,
криминальная экшн-комедия «Перестрелка»,
семейные анимации «Босс-Молокосос», «Урфин Джюс и его деревянные солдаты»,
анимационные комедии «Рок Дог», «Никита Кожемяка»
Телефоны автоответчиков: (4722) 32-32-32 («Победа»), 54-08-54 («Русич»), 26-42-42 («Радуга»), 400-400 («Синема Стар»), 289-112 («Синема Парк»), 78-72-82 («Гринн-фильм»).
ТЕАТР
Белгородский государственный центр народного творчества, ул. Широкая, 1 (бывший ДК «Юбилейный»)
6 и 7 мая
19:30 и 20:00 соответственно Моноспектакль «Я, пулемётчик»
Телефон для справок: +7 (920) 562-55-33
БГАДТ им. Щепкина, Соборная площадь, 1
6 мая
18:00 Пьеса в двух действиях «Земля Эльзы»
7 мая
18:00 Комедия-водевиль в двух действиях «Ханума»
Телефон для справок: +7 (4722) 32-06-44
Театр «Спичка», ул. Свято-Троицкий бульвар, 11
6-7 мая
20:00 Спектакль «Осторожно, женщины!»
9 мая
16:00, 21:00 Документальный спектакль «У войны не женское лицо»
Телефон для справок: +7 (910) 030-72-22
СПОРТ
УСК «Буревестник», ул. Студенческая, 14
6-7 мая
12:00 Открытый турнир по эстетической гимнастике «Айседора»
УСК Светланы Хоркиной
6 мая
10:00 Открытая народная спартакиада «СПОРТом БИЗНЕС не иСПОРТишь»
4-й этап: волейбол, шахматы
Парк Победы
9 мая
11:00 Спортивный праздник «Сила Победы»
Телефон для справок: +7 (980) 522-87-77
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Белгородский государственный театр кукол, ул. Некрасова, 5-б/8
6 мая
11:00 Фронтовая былина «История солдата» (0+)
7 мая
11:00 Сказка-мюзикл «Два жадных медвежонка» (0+)
Телефон для справок: +7 (4722) 26-26-83
Клуб творчества и досуга «Шёлковые детки», ул. Шаландина, 9
6 мая
14:00 Мастер-класс «Украшение ко Дню Победы» (6+)
15:00 Мастер-класс «Праздничная объемная аппликация» (6+)
16:30 Мастер-класс «Шаромоделирование: Танк» (6+)
8 мая
14:00 Мастер-класс «Украшение ко Дню Победы» (6+)
Телефон для справок: +7 (919) 439-91-91
Семейный развлекательный центр «Остров сокровищ», МТРК «Сити Молл Белгородский», ул. Щорса, д. 64, 1 этаж, Белое крыло
6 мая
12:00 Детский утренник «Путешествие в сказку» (0+)
7 мая
12:00 Детский утренник «Весёлые старты» (0+)
9 мая
12:00 Детский утренник «День Победы» (0+)
Телефон для справок: +7 (910) 329-13-91
Студия рисования песком «СэндПРО», Свято-Троицкий бульвар, 15 (высотка за ТЦ «Славянский»)
6 мая
16:00 Мастер-класс «Живопись гуашью: Салют Победы» (6+)
7 мая
13:00 Мастер-класс «День Победы» (6+)
15:00 Мастер-класс «Вкусная флористика» (6+)
17:00 Квест «Ключ от всех дверей» (6+)
Телефон для справок: +7 (4722) 500-407
Студия творческих идей «Талант», ул. Есенина, 8а
17 мая
17:00 Праздник «Талантливый день рождения» (6+)
Телефон для справок: +7 (904) 096-20-92
ВЫСТАВКИ
6-9 мая
ТРЦ «МегаГринн», пр-т Б. Хмельницкого, 137т
11:00 Выставка-зоопарк «Живые тропики»
Телефон для справок: +7 (4722) 41-65-44
6-9 мая
Белгородский государственный историко-краеведческий музей, ул. Попова, 2а
10:00 «Белгородской губернии вехи», «Головной убор в жизни русской женщины», «История выборов на Белгородчине», «Нас покориться никто не заставит…», интерактивная выставка «3D воображариум», выставка «музей в чемодане» – «На войне, в быту суровом»
Телефон для справок: +7 (4722) 32-25-64
Белгородский государственный литературный музей, ул. Преображенская, 38
09:00 «Мозаика эпопеи», «И. С. Тургенев. Навстречу 200-летнему юбилею»
Телефон для справок: +7 (4722) 30-42-21
Белгородский государственный музей народной культуры, ул. Мичурина, 43
10:00 «Ковровое богатство», «Натюрморты из музейных предметов», выставка малого формата «Эхо минувшей войны»
Телефон для справок: +7 (4722) 26-84-96
Белгородский государственный музей-диорама «Курская битва. Белгородское направление», ул. Попова, 2
10:00 «Судьба человека – судьба народа», проект «В содружестве музейном…» – «День памяти. Год любой»
Телефон для справок: +7 (4722) 32-96-89
Белгородский государственный художественный музей, ул. Победы, 77
10:00 «Приоткрыв кулисы…», «Иной путь Владимира и Марии Ломакиных», «Русские платки и шали», персональная юбилейная выставка «Г. А. Кудрявцев»
Телефон для справок: +7 (4722) 58-96-67
Выставочный зал «Родина», пр-т Б. Хмельницкого, 71
11:00 «Кудрявцевы: Воспевая Русь»
Телефон для справок: +7 (4722) 32-37-53
Музей боевой славы «Третье ратное поле России», Прохоровский район, п. Прохоровка, ул. Парковая, 48
10:00 «Моя Родина – Советский Союз»
Телефон для справок: +7 (47242) 2-23-72
Музей-мастерская С. С. Косенкова, ул. Князя Трубецкого, д. 52, подъезд 3 (10 эт., домофон 145)
09:00 Коллективная выставка «Картинки ядерного века»
Телефон для справок: +7 (4722) 27-43-61
Пушкинская библиотека-музей, пр-т Ватутина, 4
11:00 «Тихая моя Родина», фотовыставка «Вернусь живым…»
Телефон для справок: +7 (4722) 54-98-52
Славянский центр культуры БГИИК, ул. Губкина, 53
09:00 «Расписной узорный плат», «Славянская краса»
Телефон для справок: +7 (4722) 51-76-31
Фотогалерея им. Собровина, ул. Попова, 69
11:00 Фотовыставка «Девять»
Телефон для справок: +7 (4722) 313-536