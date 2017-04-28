Как провести праздники в Белгороде?
Например, сходить на первомайские концерты в городские парки, на клубный концерт Олега Майами, поучаствовать в субботнике в Архиерейской роще и ЦПКиО или посмотреть на парад кадетов. Эти и другие мероприятия ИА «Бел.Ру» предлагает посетить в предстоящие праздничные дни.
ПЕРВОМАЙСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Парк Победы
1 мая
11:00 Открытие областной Доски почёта, выставка работ учащихся детской художественной школы «Белгород глазами детей» и выставка-ярмарка декоративно-прикладного искусства и народных художественных ремёсел «Мастера Белогорья»
12:00 Праздничный концерт «Творческие коллективы – Белому городу!»
14:00 Концерт духовой музыки «В городском саду играет…»
Центральный парк культуры и отдыха
1 мая
12:00 Праздничный концерт творческих коллективов ДК «Энергомаш» «Наш Первомай»
Парк Победы и Центральный парк культуры и отдыха
18:00 Праздничное открытие летнего сезона танцевальных вечеров отдыха «Любимые мелодии»
РАЗНОЕ
Центральный парк культуры и отдыха
29 апреля
11:00 Тематический праздник – День народного творчества
Телефон для справок: +7 (4722) 35-86-15
Центральный парк культуры и отдыха
29 апреля
Архиерейская роща
29 апреля
10:00 Субботник
Соборная площадь
29 апреля
11:00 Парад военно-патриотических клубов, юноармейских отрядов и кадетских школ Белгородской области
Школа искусств «Кислород», выставочный зал «Родина», пр-т Б. Хмельницкого, 71
29 и 30 апреля
17:30 и 14:00 соответственно Мастер-класс (лекция + практика), посвящённый созданию арт-карты Белгорода. Спикер – навигационный дизайнер, один из создателей схемы московского метрополитена Александр Караваев.
Телефон для справок: +7 (920) 593-05-93
ТРЦ «РИО», пр-т Б. Хмельницкого, 164
30 апреля
19:00 «Английский клуб в РИО»
Телефон для справок: +7 (4722) 23-07-03
Студия «Талант», ул. Есенина, 8а
30 апреля
16:00 Мастер-класс «Живопись маслом»
Телефон для справок: +7 (904) 096-20-92
КЛУБНЫЕ ВЕЧЕРИНКИ
Ночной клуб «ЧА:СЫ»
29 апреля
22:00 Клубный концерт Олега Майами
30 апреля
23:00 Клубное выступление Mozaik
Телефон для справок: +7 (4722) 36-24-44
«Чапаев» бар, ул. Преображенская, 109
1 мая
19:00 Праздничный концерт панк-группы One big pack – «Панк Первомай»
Телефон для справок: +7 (915) 564-27-04
КОНЦЕРТЫ
Парк Победы
30 апреля
10:00, 15:00 ХIII фестиваль духовой музыки имени Старкова
Телефон для справок: +7 (4722) 21-73-29
КИНО
Белгородские кинотеатры 29 апреля – 1 мая предлагают посмотреть фильмы:
приключенческий боевик «Затерянный город Z»,
скоростной боевик «Форсаж 8»,
триллер-боевик «Секретный агент»,
историческая драма «Обещание»,
космическая драма «Время первых»,
психологический триллер «Наваждение»,
фантастический триллер «Сфера»,
комедии «Кухня. Последняя битва», «Спасти Пушкина», «Идеаль»,
фантастическая комедия «Моя девушка – монстр»,
криминальная экшн-комедия «Перестрелка»,
семейные анимации «Босс-Молокосос», «Урфин Джюс и его деревянные солдаты»,
анимационные комедии «Рок Дог», «Никита Кожемяка»
Телефоны автоответчиков: (4722) 32-32-32 («Победа»), 54-08-54 («Русич»), 26-42-42 («Радуга»), 400-400 («Синема Стар»), 289-112 («Синема Парк»), 78-72-82 («Гринн-фильм»).
ТЕАТР
ТРЦ «РИО», пр-т Б. Хмельницкого, 164
29 апреля
19:00 Спектакль «Вечер комедий в РИО»
Телефон для справок: +7 (952) 436-55-94
БГАДТ им. Щепкина, Соборная площадь, 1
29 апреля
15:00 Трагикомедия без антракта «Обыкновенная история»
18:00 Комедийный триллер «Дверь в смежную комнату»
30 апреля
18:00 Комедия-водевиль в двух действиях «Ханума»
Телефон для справок: +7 (4722) 32-06-44
Театр «Спичка», ул. Свято-Троицкий бульвар, 11
29 апреля
19:00 Спектакль «Глаза голубой собаки»
Телефон для справок: +7 (910) 030-72-22
Белгородский государственный центр народного творчества, ул. Широкая, 1 (бывший ДК «Юбилейный»)
29-30 апреля
20:00 Спектакль «Города одиночества»
Телефон для справок: +7 (920) 562-55-33
СПОРТ
Стадион школы № 49, ул. Конева, 11
29 апреля
13:00 Чемпионат ЦФО по регби: Белгород-Тамбов.
Центральный стадион «Энергомаш»
30 апреля
17:00 Фонбет-Первенство России по футболу среди команд клубов ПФЛ (зона центр) «Энергомаш» (Белгород) – «Авангард» (Курск)
УСК Светланы Хоркиной
30 апреля
11:00 Региональный этап Всемирных детских «Игр победителей» для детей, перенёсших онкологические заболевания в возрасте от 5 до 18 лет
ЦМИ, ул. Студенческая, 17а
30 апреля
09:00 Показ онлайн-трансляции мирового Киберспортивного турнира по дисциплине Dota 2 – The Kiev Major 2017, развлекательная программа, розыгрыши и мини-турнир.
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Белгородский государственный театр кукол, ул. Некрасова, 5-б/8
29 апреля
11:00, 13:00 Спектакль «Слон» (0+)
30 апреля
11:00, 13:00 Русская народная сказка «Гуси-Лебеди» (0+)
Телефон для справок: +7 (4722) 26-26-83
Семейный развлекательный центр «Остров сокровищ», МТРК «Сити Молл Белгородский», ул. Щорса, д. 64, 1 этаж, Белое крыло
29 апреля
12:00 Детский утренник «День танца» (0+)
30 апреля
12:00 Детский утренник «Супергеройская вечеринка» (0+)
1 мая
12:00 Детский утренник «Весенняя акварель» (0+)
Телефон для справок: +7 (910) 329-13-91
«Дом офицеров», ул. Куйбышева, 33а
29 апреля
11:00 Урок-игра «Три кита актёрского мастерства» (6+)
Телефон для справок: +7 (4722) 34-82-19
Студия рисования песком «СэндПРО», Свято-Троицкий бульвар, 15 (высотка за ТЦ «Славянский»)
30 апреля
13:00 Мастер-класс «Раскрась футболку: Любимые мультперсонажи» (6+)
15:00 Праздник «День открытых дверей» (6+)
Телефон для справок: +7 (4722) 500-407
Детский клуб «Умный кит», ул. Королёва, 2а, офис 420
30 апреля
17:30 Мастер-классы «Скорочтение, память, внимание, логика для детей от 6 до 12 лет», «Летняя школа – всё включено!» (6+)
Телефон для справок: +7 (4722) 77-06-56
ВЫСТАВКИ
29 апреля
ВК «Белэкспоцентр», ул. Победы, 147а
10:00 Межрегиональные выставки «Отдых. Туризм. Спорт. Охота. Рыбалка», «Свой дом. Ландшафтный дизайн. Сад. Огород»
Телефон для справок: +7 (4722) 58-29-41
29 апреля – 1 мая
Белгородский государственный историко-краеведческий музей, ул. Попова, 2а
10:00 «Белгородской губернии вехи», «Головной убор в жизни русской женщины», «История выборов на Белгородчине», «Нас покориться никто не заставит…», интерактивная выставка «3D воображариум», выставка «музей в чемодане» – «На войне, в быту суровом»
Телефон для справок: +7 (4722) 32-25-64
Белгородский государственный литературный музей, ул. Преображенская, 38
09:00 «Мозаика эпопеи», «И. С. Тургенев. Навстречу 200-летнему юбилею»
Телефон для справок: +7 (4722) 30-42-21
Белгородский государственный музей народной культуры, ул. Мичурина, 43
10:00 «Ковровое богатство», «Натюрморты из музейных предметов», выставка малого формата «Эхо минувшей войны»
Телефон для справок: +7 (4722) 26-84-96
Белгородский государственный музей-диорама «Курская битва. Белгородское направление», ул. Попова, 2
10:00 «Судьба человека – судьба народа», проект «В содружестве музейном…» – «Рождение Красной армии»
Телефон для справок: +7 (4722) 32-96-89
Белгородский государственный художественный музей, ул. Победы, 77
10:00 «Приоткрыв кулисы…», «Иной путь Владимира и Марии Ломакиных», «Русские платки и шали», персональная юбилейная выставка «Г. А. Кудрявцев»
Телефон для справок: +7 (4722) 58-96-67
Белгородский государственный центр народного творчества, ул. Широкая, 1 (бывший ДК «Юбилейный»)
10:00 «Народный костюм. Незабытые традиции»
Телефон для справок: +7 (4722) 21-73-29
Выставочный зал «Родина», пр-т Б. Хмельницкого, 71
11:00 «Кудрявцевы: Воспевая Русь»
Телефон для справок: +7 (4722) 32-37-53
Музей боевой славы «Третье ратное поле России», Прохоровский район, п. Прохоровка, ул. Парковая, 48
10:00 Выставка «Майя Плисецкая. Легенда»
Телефон для справок: +7 (47242) 2-23-72
Музей-мастерская С. С. Косенкова, ул. Князя Трубецкого, д. 52, подъезд 3 (10 эт., домофон 145)
09:00 Коллективная выставка «Картинки ядерного века»
Телефон для справок: +7 (4722) 27-43-61
Пушкинская библиотека-музей, пр-т Ватутина, 4
11:00 «Тихая моя Родина», фотовыставка «Вернусь живым…»
Телефон для справок: +7 (4722) 54-98-52
Славянский центр культуры БГИИК, ул. Губкина, 53
09:00 «Расписной узорный плат», «Славянская краса»
Телефон для справок: +7 (4722) 51-76-31
Фотогалерея им. Собровина, ул. Попова, 69
11:00 Фотовыставка «Девять»
Телефон для справок: +7 (4722) 313-536