Как провести праздники в Белгороде?

14:13

Например, сходить на первомайские концерты в городские парки, на клубный концерт Олега Майами, поучаствовать в субботнике в Архиерейской роще и ЦПКиО или посмотреть на парад кадетов. Эти и другие мероприятия ИА «Бел.Ру» предлагает посетить в предстоящие праздничные дни.

ПЕРВОМАЙСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Парк Победы

1 мая

11:00 Открытие областной Доски почёта, выставка работ учащихся детской художественной школы «Белгород глазами детей» и выставка-ярмарка декоративно-прикладного искусства и народных художественных ремёсел «Мастера Белогорья»

12:00 Праздничный концерт «Творческие коллективы – Белому городу!»

14:00 Концерт духовой музыки «В городском саду играет…»

Центральный парк культуры и отдыха

1 мая

12:00 Праздничный концерт творческих коллективов ДК «Энергомаш» «Наш Первомай»

Парк Победы и Центральный парк культуры и отдыха

18:00 Праздничное открытие летнего сезона танцевальных вечеров отдыха «Любимые мелодии»

РАЗНОЕ

Центральный парк культуры и отдыха

29 апреля

11:00 Тематический праздник – День народного творчества

Телефон для справок: +7 (4722) 35-86-15

Центральный парк культуры и отдыха

29 апреля

Субботник

Архиерейская роща

29 апреля

10:00 Субботник

Соборная площадь

29 апреля

11:00 Парад военно-патриотических клубов, юноармейских отрядов и кадетских школ Белгородской области

Школа искусств «Кислород», выставочный зал «Родина», пр-т Б. Хмельницкого, 71

29 и 30 апреля

17:30 и 14:00 соответственно Мастер-класс (лекция + практика), посвящённый созданию арт-карты Белгорода. Спикер – навигационный дизайнер, один из создателей схемы московского метрополитена Александр Караваев.

Телефон для справок: +7 (920) 593-05-93

ТРЦ «РИО», пр-т Б. Хмельницкого, 164

30 апреля

19:00 «Английский клуб в РИО»

Телефон для справок: +7 (4722) 23-07-03

Студия «Талант», ул. Есенина, 8а

30 апреля

16:00 Мастер-класс «Живопись маслом»

Телефон для справок: +7 (904) 096-20-92

КЛУБНЫЕ ВЕЧЕРИНКИ

Ночной клуб «ЧА:СЫ»

29 апреля

22:00 Клубный концерт Олега Майами

30 апреля

23:00 Клубное выступление Mozaik

Телефон для справок: +7 (4722) 36-24-44

«Чапаев» бар, ул. Преображенская, 109

1 мая

19:00 Праздничный концерт панк-группы One big pack – «Панк Первомай»

Телефон для справок: +7 (915) 564-27-04

КОНЦЕРТЫ

Парк Победы

30 апреля

10:00, 15:00 ХIII фестиваль духовой музыки имени Старкова

Телефон для справок: +7 (4722) 21-73-29

КИНО

Белгородские кинотеатры 29 апреля – 1 мая предлагают посмотреть фильмы:

приключенческий боевик «Затерянный город Z»,

скоростной боевик «Форсаж 8»,

триллер-боевик «Секретный агент»,

историческая драма «Обещание»,

космическая драма «Время первых»,

психологический триллер «Наваждение»,

фантастический триллер «Сфера»,

комедии «Кухня. Последняя битва», «Спасти Пушкина», «Идеаль»,

фантастическая комедия «Моя девушка – монстр»,

криминальная экшн-комедия «Перестрелка»,

семейные анимации «Босс-Молокосос», «Урфин Джюс и его деревянные солдаты»,

анимационные комедии «Рок Дог», «Никита Кожемяка»

Телефоны автоответчиков: (4722) 32-32-32 («Победа»), 54-08-54 («Русич»), 26-42-42 («Радуга»), 400-400 («Синема Стар»), 289-112 («Синема Парк»), 78-72-82 («Гринн-фильм»).

ТЕАТР

ТРЦ «РИО», пр-т Б. Хмельницкого, 164

29 апреля

19:00 Спектакль «Вечер комедий в РИО»

Телефон для справок: +7 (952) 436-55-94

БГАДТ им. Щепкина, Соборная площадь, 1

29 апреля

15:00 Трагикомедия без антракта «Обыкновенная история»

18:00 Комедийный триллер «Дверь в смежную комнату»

30 апреля

18:00 Комедия-водевиль в двух действиях «Ханума»

Телефон для справок: +7 (4722) 32-06-44

Театр «Спичка», ул. Свято-Троицкий бульвар, 11

29 апреля

19:00 Спектакль «Глаза голубой собаки»

Телефон для справок: +7 (910) 030-72-22

Белгородский государственный центр народного творчества, ул. Широкая, 1 (бывший ДК «Юбилейный»)

29-30 апреля

20:00 Спектакль «Города одиночества»

Телефон для справок: +7 (920) 562-55-33

СПОРТ

Стадион школы № 49, ул. Конева, 11

29 апреля

13:00 Чемпионат ЦФО по регби: Белгород-Тамбов.

Центральный стадион «Энергомаш»

30 апреля

17:00 Фонбет-Первенство России по футболу среди команд клубов ПФЛ (зона центр) «Энергомаш» (Белгород) – «Авангард» (Курск)

УСК Светланы Хоркиной

30 апреля

11:00 Региональный этап Всемирных детских «Игр победителей» для детей, перенёсших онкологические заболевания в возрасте от 5 до 18 лет

ЦМИ, ул. Студенческая, 17а

30 апреля

09:00 Показ онлайн-трансляции мирового Киберспортивного турнира по дисциплине Dota 2 – The Kiev Major 2017, развлекательная программа, розыгрыши и мини-турнир.

ДЛЯ ДЕТЕЙ

Белгородский государственный театр кукол, ул. Некрасова, 5-б/8

29 апреля

11:00, 13:00 Спектакль «Слон» (0+)

30 апреля

11:00, 13:00 Русская народная сказка «Гуси-Лебеди» (0+)

Телефон для справок: +7 (4722) 26-26-83

Семейный развлекательный центр «Остров сокровищ», МТРК «Сити Молл Белгородский», ул. Щорса, д. 64, 1 этаж, Белое крыло

29 апреля

12:00 Детский утренник «День танца» (0+)

30 апреля

12:00 Детский утренник «Супергеройская вечеринка» (0+)

1 мая

12:00 Детский утренник «Весенняя акварель» (0+)

Телефон для справок: +7 (910) 329-13-91

«Дом офицеров», ул. Куйбышева, 33а

29 апреля

11:00 Урок-игра «Три кита актёрского мастерства» (6+)

Телефон для справок: +7 (4722) 34-82-19

Студия рисования песком «СэндПРО», Свято-Троицкий бульвар, 15 (высотка за ТЦ «Славянский»)

30 апреля

13:00 Мастер-класс «Раскрась футболку: Любимые мультперсонажи» (6+)

15:00 Праздник «День открытых дверей» (6+)

Телефон для справок: +7 (4722) 500-407

Детский клуб «Умный кит», ул. Королёва, 2а, офис 420

30 апреля

17:30 Мастер-классы «Скорочтение, память, внимание, логика для детей от 6 до 12 лет», «Летняя школа – всё включено!» (6+)

Телефон для справок: +7 (4722) 77-06-56

ВЫСТАВКИ

29 апреля

ВК «Белэкспоцентр», ул. Победы, 147а

10:00 Межрегиональные выставки «Отдых. Туризм. Спорт. Охота. Рыбалка», «Свой дом. Ландшафтный дизайн. Сад. Огород»

Телефон для справок: +7 (4722) 58-29-41

29 апреля – 1 мая

Белгородский государственный историко-краеведческий музей, ул. Попова, 2а

10:00 «Белгородской губернии вехи», «Головной убор в жизни русской женщины», «История выборов на Белгородчине», «Нас покориться никто не заставит…», интерактивная выставка «3D воображариум», выставка «музей в чемодане» – «На войне, в быту суровом»

Телефон для справок: +7 (4722) 32-25-64

Белгородский государственный литературный музей, ул. Преображенская, 38

09:00 «Мозаика эпопеи», «И. С. Тургенев. Навстречу 200-летнему юбилею»

Телефон для справок: +7 (4722) 30-42-21

Белгородский государственный музей народной культуры, ул. Мичурина, 43

10:00 «Ковровое богатство», «Натюрморты из музейных предметов», выставка малого формата «Эхо минувшей войны»

Телефон для справок: +7 (4722) 26-84-96

Белгородский государственный музей-диорама «Курская битва. Белгородское направление», ул. Попова, 2

10:00 «Судьба человека – судьба народа», проект «В содружестве музейном…» – «Рождение Красной армии»

Телефон для справок: +7 (4722) 32-96-89

Белгородский государственный художественный музей, ул. Победы, 77

10:00 «Приоткрыв кулисы…», «Иной путь Владимира и Марии Ломакиных», «Русские платки и шали», персональная юбилейная выставка «Г. А. Кудрявцев»

Телефон для справок: +7 (4722) 58-96-67

Белгородский государственный центр народного творчества, ул. Широкая, 1 (бывший ДК «Юбилейный»)

10:00 «Народный костюм. Незабытые традиции»

Телефон для справок: +7 (4722) 21-73-29

Выставочный зал «Родина», пр-т Б. Хмельницкого, 71

11:00 «Кудрявцевы: Воспевая Русь»

Телефон для справок: +7 (4722) 32-37-53

Музей боевой славы «Третье ратное поле России», Прохоровский район, п. Прохоровка, ул. Парковая, 48

10:00 Выставка «Майя Плисецкая. Легенда»

Телефон для справок: +7 (47242) 2-23-72

Музей-мастерская С. С. Косенкова, ул. Князя Трубецкого, д. 52, подъезд 3 (10 эт., домофон 145)

09:00 Коллективная выставка «Картинки ядерного века»

Телефон для справок: +7 (4722) 27-43-61

Пушкинская библиотека-музей, пр-т Ватутина, 4

11:00 «Тихая моя Родина», фотовыставка «Вернусь живым…»

Телефон для справок: +7 (4722) 54-98-52

Славянский центр культуры БГИИК, ул. Губкина, 53

09:00 «Расписной узорный плат», «Славянская краса»

Телефон для справок: +7 (4722) 51-76-31

Фотогалерея им. Собровина, ул. Попова, 69

11:00 Фотовыставка «Девять»

Телефон для справок: +7 (4722) 313-536