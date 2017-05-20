К акции «Ночь музеев – 2017» присоединились восемь музеев Белгорода

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19 мая учреждения культуры города работали дольше обычного, до полуночи, и приняли сотни белгородцев.

Ежегодно «Ночь музеев» ждут любители культуры во всех городах России. Акция приурочена к Международному дню музеев. Особенность её в том, что музеи работают непривычно долго – в вечернее и ночное время, готовят уникальные развлекательные мероприятия и приоткрывают завесу тайн музейного дела.

Главной темой ночи с 19 на 20 мая стало 100-летие революции 1917 года, но ряд музеев предпочёл посвятить свои мероприятия Году экологии в России. В акции задействованы более 2000 музеев по всей стране из более чем 80 регионов.

Один из главных музеев города – историко-художественный музей-диорама «Курская битва. Белгородское направление» в этом году ещё и празднует своё 30-летие, поэтому его программа в рамках акции была разносторонней. В этот день открылась выставка «Наше советское детство», которая стала первым мероприятием, приуроченным к «ночи». По традиции с 1998 года диорама награждает людей, которые помогают пополнять фонды музея. В основном это фронтовые письма, фото, ордена и медали. Выставка «Дар музею – дар бесценный» также работала и наглядно показывала пополневшие фонды. Множество мероприятий военной тематики прошли в этот день здесь: курс молодого бойца, «Василий Тёркин приглашает к солдатской каше», поздравления тех, кто рождён в 1987 году (год открытия музея), фото-флешмоб и фронтовое фотоателье.

Ещеё один крупный музей города – художественный открыл свои двери для белгородцев.

Для нас, как и для других музеев, – это не просто привлечение людей. Главная задача – глубже познакомить с многообразием направлений музейной деятельности. Музей – это айсберг, большая часть скрыта от глаз. Работа гораздо обширней, чем экскурсия. Татьяна Лукьянова директор Белгородского художественного музея

Ежегодно музей расширяет формы работы с публикой, в увлекательной форме знакомит белгородцев со своим собранием. Его девиз: «Твори! Играй! Познавай!». Гости участвовали в квестах по всей картинной галерее, победители получили призы.

Историко-краеведческий музей провёл акцию под девизом «И в музее будут яблони цвести». В эту ночь учреждение окунулось в зелёные леса, наполненные птицами, насекомыми и зверями. Специалисты подготовили интересную познавательную программу для всех возрастных категорий. Дети смогли посетить бюро находок – отыскать следы животных, составить меню для зверей и найти «своего». Гостей ждала увлекательная рыбалка, станция ботаники – интересные растения нашего края, поиск семян, которые растут в Белгородской области. Каждый пришедший в эту ночь смог побывать метеорологом, зоологом, ботаником. Кто собрал больше всех победных карточек во всех викторинах и играх, получил свой музейный приз.

Мы приоткрываем тайны, связанные с историей нашего края. Посетители смогут оставить свой экологический след на Земле. Мы стараемся, чтобы игры были информативные, не просто развлекательные. Эта «ночь» пройдёт, и мы начнём готовиться к следующей. Наша победа – когда человек возвращается к нам ещё раз, чтобы подробнее рассмотреть. экспозицию. Тамара Васильева заместитель директора историко-краеведческого музея

Литературный музей приурочил акцию к 100-летию революции. Главный лозунг этой ночи – «Свет и знания народу» вышел прямиком из 1917 года. Здание, в котором находится музей, – непростое, оно было свидетелем этих событий. Здесь был клуб железнодорожников, в котором работали кружки хорового пения, радиоузел, танцплощадка – именно это и взяли за основу «ночи». Гости разучивали песни под баян, смотрели немой фильм белгородца Николая Анощенко, слушали лекцию «Женщина тоже человек», участвовали в квесте по всему музею.

Все мероприятия мы стилизовали под то время, у нас работает клуб по ликвидации безграмотности. Сто лет назад люди занимались в избах-читальнях, сегодня гости пробуют писать в тех прописях, которые были в то время. Инна Климова директор Белгородского литературного музея

Театральная студия «Спичка» подготовила для гостей ночи спектакль «Игрок» по роману Ф. М. Достоевского.

Выставочный зал «Родина» начал свои мероприятия ближе к ночи, их программа привлекла немало горожан. Посетители увидели выступление учеников школ музыки и искусств, игрой на народных инструментах, дети собирали пазлы на тему искусства.

В этот день мы показываем, что музей – это нескучно, это интересно и весело. В этом году мы поддержали экологическую тему, именно к этой акции мы открыли выставку плаката Игоря Чёрного и его студентов. Новое современное актуальное творчество всегда оценивается. Наталья Гончарова директор выставочного зала «Родина»

Акция «Ночь музеев» здесь прошла на фоне открывшейся выставки заслуженного художника России Геннадия Кудрявцева и члена Союза художников России Маргариты Кудрявцевой

Фотогалерея им. Собровина устроила праздник под девизом «Vivat Muzeum». Гости играли в интеллектуальную игру «Где логика?», познакомились с выставкой Ван Гога, участвовали в викторинах и мастер-классах.

Также акцию поддержали музей народной культуры, где прослеживали изменения в культурной жизни с 1917 года, и музей-мастерская С. С. Косенкова. Там мастер-классы по оригами проводила дизайнер Татьяна Ефремова и Ольга Городова, её ученики плели мандалы из нитей.

Помимо этого, крупный музей Белгородской области «Третье ратное поле России» также присоединился к акции. Его праздничная программа «Ретро-весна» объединила сотни людей на показ мод, парковые и танцевальные развлечения.

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