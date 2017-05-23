Итоги 81-го сезона Белгородской драмы: шесть премьер и 80-летие театра

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Закрытие театрального сезона БГАДТ имени М. С. Щепкина состоится 27 и 28 мая. В эти дни на сцене покажут спектакли «Земля Эльзы» Ярославы Пулинович и «Дядя Ваня» Антона Чехова.

Этот сезон театру принёс юбилей и шесть премьер.

Открыла сезон постановка «Дядя Ваня» по одноимённой повести Антона Чехова. Её поставил художественный руководитель Московского театра «У Никитских ворот» Марк Розовский.

Затем белгородские зрители увидели спектакль «Похищение принцессы» московского режиссёра Олега Лабозина-младший. Постановка сделана по сказке Ларисы Титовой и Александра Староторжского.

В конце ноября труппа театра впервые показала «Безымянную звезду» Михаила Себастиана. Спектакль создала заслуженная артистка России, московский режиссёр Елена Оленина.

В преддверии Нового года главный режиссёр БГАДТ имени М. С. Щепкина театра Игорь Ткачёв выпустил детский спектакль «Конёк-Горбунок» в инсценировке Софьи Прокофьевой и Генриха Сапгира.

Режиссёр Станислав Мальцев вместе с белгородской труппой в марте этого года показал премьерный спектакль «Земля Эльзы» по пьесе екатеринбургского молодого режиссёра Ярославы Пулинович.

А в середине апреля состоялась премьера восстановленного спектакля «Ханума» по одноимённой комедии Авксентия Цагарели. Режиссёром восстановленной версии спектакля выступил Игорь Ткачёв, а художником – Марина Шепорнёва.

Перед закрытием сезона театр почтит память народного артиста России Владимира Бондарука. Ему откроют мемориальную доску на фасаде дома, где жил артист. Это состоится 26 мая. Скульптор памятной плиты – член Союза художников России Дмитрий Горин.

Закрытие 81-го сезона состоится 27 и 28 мая. В эти весенние дни на сцене БГАДТ имени М. С. Щепкина покажут спектакли «Земля Эльзы» Ярославы Пулинович и «Дядя Ваня» Антона Чехова.

Но после завершения сезона актёры не уйдут на отдых, пишет пресс-служба театра. Труппа сдаст спектакль «Приключения Чиполлино» Джанни Родари. Постановку готовит главный режиссёр театра Игорь Ткачёв.

После этого актёры уедут на гастроли по районам области. Для местных жителей они покажут сказку «Похищение принцессы» и комедию «Любовь и голуби».

А затем труппа начнёт репетировать новый спектакль «Зыковы» по произведению Максима Горького. Его поставит главный режиссёр Центрального академического театра Российской Армии, народный артист РФ Борис Морозов. Планируется, что этот спектакль откроет новый 82-й театральный сезон.