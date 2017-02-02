Культура:

Группа «Сплин» раскрыла в Белгороде свой «Ключ к шифру»

11:30
02 Февраля 2017
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На аншлаговом концерте в областном центре Александр Васильев и компания сыграли большинство треков из своего нового альбома, вышедшего осенью прошлого года

«Ключ к шифру» стал 14-м по счёту альбомом в дискографии питерской группы «Сплин». Он был выпущен 23 сентября 2016 года.

Это противостояние огромного государства и маленького человека, который создал мессенджер. Такого в истории не было, наверное, со времён Джордано Бруно. Масштабы такие же – один против всех. Поэтому название и прилепилось.

Александр Васильев

Несмотря на то, что с момента выхода альбома прошло менее полгода, некоторые новые песни лидер команды пел вместе с белгородскими зрителями. Особенно тепло поклонники встретили композицию «Храм», минималистический клип на которую менее месяца назад появился на просторах Интернета. Песня уже стала хитом, несмотря на отсутствие в ней какого-либо припева.

Помимо нового материала, «Сплин» исполнил и свои старые проверенные хиты при горячей поддержке белгородской публики – «Остаёмся зимовать», «Линия жизни» и в финале выступления – «Выхода нет».

Если тебе понравилась песня – всё, этот ключ у тебя в голове. Ты можешь даже не знать о его существовании, только потом поймёшь. Пробегись по своим любимым песням и попытайся понять, почему полюбил. И по нелюбимым тоже. Тогда поймёшь, где ключ. Кто ты и кто эти люди, написавшие песни.

Александр Васильев


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