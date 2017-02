«Голос монстра» – сегодня в кино

13:46

Эта и другие премьеры уже вышли на экраны белгородских кинотеатров сегодня, 2 февраля.

Фэнтези «Голос монстра» (Производство: США, Испания, 2016 год. Оригинальное название: A Monster Calls. Продолжительность: 1 час 48 минут. Бюджет: $ 43 000 000. Режиссёр: Хуан Антонио Байона. Возраст: 12+. В ролях: Льюис МакДугалл, Сигурни Уивер, Фелисити Джонс, Тоби Кеббелл, Бен Моор, Джеймс Мелвилл, Оливер Стир, Доминик Бойл, Дженнифер Лим, Макс Габбей) расскажет историю о мальчике Конноре и монстре из его снов.

В трудные моменты жизни Коннора старое дерево за его окном оживает и превращается в громадное чудовище. Ночью монстр рассказывает Коннору истории, благодаря которым мальчик понимает, что, даже когда всё идёт наперекосяк, можно найти в себе силы и идти вперёд.





Фантастическая драма «Космос между нами» (Производство: США, 2017 год. Оригинальное название: The Space Between Us. Продолжительность: 2 часа 01 минута. Режиссёр: Питер Челсом. Возраст: 16+. В ролях: Бритт Робертсон, Гари Олдман, Эйса Баттерфилд, Джанет Монтгомери, Карла Гуджино, Б.Д. Вонг, Колин Эглсфилд, Лора Каннингэм, Альма Сиснерос, Питер Челсом) – это история любви земной девушки и Гарднера Эллиота с Марса. Их отношения начались со знакомства в Интернете, и Эллиот решает полететь на Землю, чтобы увидеть возлюбленную.





Главный герой фильма ужасов «Звонки» (Производство: США, 2017 год. Оригинальное название: Rings. Продолжительность: 1 час 42 минут. Бюджет: $33 000 000. Режиссёр: Ф. Хавьер Гутьеррес. Возраст: 16+. В ролях: Винсент Д’Онофрио, Лаура Уиггинс, Эйми Тигарден, Джонни Галэки, Лиззи Брошере, Бонни Морган, Зак Рериг, Алекс Роу, Матильда Анна Ингрид Лутс, Брэндон Ларракуэнте) изучает мрачную субкультуру, связанную со странной видеокассетой, спустя семь дней после просмотра которой умирает любой, кто её увидит.

Его девушка считает, что он рискует жизнью, и для его спасения она берёт удар на себя. И даже не подозревает, какую ошибку совершает.





Честному копу и его напарнику красавчику-аферисту из боевика «Отпетые напарники» (Производство: Китай, Гонконг, США, 2016 год. Оригинальное название: Skiptrace. Продолжительность: 1 час 47 минут. Бюджет: $32 000 000. Режиссёр: Ренни Харлин. Возраст: 16+. В ролях: Джеки Чан, Джонни Ноксвил, Бинбин Фань, Эрик Цан, Ив Торрес, Уинстон Чао, Ён Джон-хун, Ши Ши, Майкл Вон, Дилан Ко) нужно обезвредить преступный синдикат и спасти свою племянницу. Они совершенно разные, но их объединяет опасная миссия.