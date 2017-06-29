«Гадкий я 3» вышел на экраны

12:35

Третью часть любимого многими мультфильма можно посмотреть в белгородских кинотеатрах уже сегодня, 29 июня.

В анимационной комедии «Гадкий я 3» (Режиссёр: Кайл Балда, Пьер Коффан. В ролях: Стив Карелл. Хронометраж: 1 час 36 минут. Возрастной ценз: 6+) будет и многодетный суперагент, и роковая красотка, и, конечно же, миньоны. Только на этот раз они будут править миром.

Появится новый герой Бальтазар – ребёнок, выросший в 80-е и обожающий лунную походку Майкла Джексона. С помощью грозного оружия и жвачки он устроит погром на военном судне. Ему 40, он лысый и одет в безвкусный по нынешним меркам костюм.

Сумасшедший, вечно танцующий и всех раздражающий новый злодей бросает вызов теперь уже подобревшему, но всё такому же харизматичному Грю, который вместе со своей помощницей Люси должен остановить неформала и уберечь людей от странных выходок Бальтазара.





Действие в триллере «2:22» (Режиссёр: Пол Карри. В ролях: Тереза Палмер, Михил Хаушман. Хронометраж: 1 час 38 минут. Возрастной ценз: 16+) начинается с 2:22 по полудню. В это время приборы навигации выходят из строя и два пассажирских самолёта неизбежно должны столкнуться в воздухе.

В последний момент опытный авиадиспетчер Дилан успевает развести маршруты и таким образом меняет свою жизнь. Чтобы понять, что происходит, Дилан знакомится с девушкой по имени Сара, которая помогает ему открыть страшную тайну пересечения судеб.





Триллер «Синяя бездна» (Режиссёр: Йоханнес Робертс. В ролях: Мэнди Мур, Клер Холт. Хронометраж: 1 час 27 минут. Возрастной ценз: 16+) перенесёт зрителей на солнечный пляж Мексики, где Лиза и её сестра решаются на погружение в клетке к большим белым акулам.

Они не подозревают, что это развлечение обернётся для них кошмаром… Клетка срывается на дно, помощи ждать неоткуда, а кислорода хватит всего на час. Им ничего не остаётся, кроме как плыть вверх по воде, кишащей акулами.



