«Форсаж 8» вышел на экраны

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Продолжение известного экшена и другие премьеры можно увидеть в белгородских кинотеатрах уже сегодня, 13 апреля.

Скоростной боевик «Форсаж 8» (Режиссёр: Ф. Гэри Грей. В ролях: Вин Дизель, Дуэйн Джонсон, Джейсон Стэйтем. Хронометраж: 2 часа 17 минут. Возрастной ценз: 12+) на этот раз будет ещё более жёстким. Собирается самая крутая команда, для которой нет ничего невозможного, будь то Гавана, Берлин или Нью-Йорк.

Но когда старые приятели встречают одну из самых красивых женщин на планете и по совместительству королеву киберпреступности, дружба трещит по швам.





Драма «Жена смотрителя зоопарка» (Режиссёр: Ники Каро. В ролях: Джессика Честейн, Даниэль Брюль. Хронометраж: 2 часа 04 минуты. Возрастной ценз: 16+) основана на реальных событиях. Это экранизация одноимённого мирового бестселлера Дианы об удивительной истории одной хрупкой женщины и сотен спасённых жизней.

Действие развивается в Польше в 1939 году. Смотрители Варшавского зоопарка Антонина и Ян Жабинские, рискуя, вывели из гетто сотни евреев, которых на протяжении всей войны прятали в своём зоопарке, неподалёку от немецкого командования.



