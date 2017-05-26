Фестивальные выходные в Белгороде

15:56

БелМелФест, конкурс-фестиваль гитарного искусства и финской ходьбы – эти и другие мероприятия ИА «Бел.Ру» предлагает посетить в предстоящие выходные дни.

РАЗНОЕ

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27 мая

10:00 III международный фестиваль мела «БелМелФест -2017»

Телефон для справок: +7 (4722) 32-72-43

Open Air

28 мая

10:00 Митинг, возложение цветов к мемориальному комплексу «Вечный огонь» на Соборной площади, к памятнику «Воинам интернационалистам», выставка военной техники, праздничный концерт, солдатская каша в парке Победы – мероприятия, посвящённые празднованию Дня пограничника

«Дом офицеров», ул. Куйбышева, 33а

27-28 мая

10:00 III открытый городской конкурс-фестиваль гитарного искусства «Музыкальный РИФ»

Телефон для справок: +7 (4722) 34-82-19

БГТУ им. В. Г. Шухова

27 мая

19:30 Праздник «Русь заповедная». Узорный хоровод, концерт и праздничный салют.

КЛУБНЫЕ ВЕЧЕРИНКИ

«Чапаев» бар, ул. Преображенская, 109

27 мая

20:00 Сover show «Агата Кристи»

Телефон для справок: +7 (915) 564-27-04

КОНЦЕРТЫ

Открытая сцена ресторана Samovar (рекреационная зона «Шагаровский пруд», с. Шагаровка, ул. Нарядная, 1)

28 мая

18:00 Финал и гала-концерт «Белгородская минута славы»

Телефон для справок: +7 (903) 885-06-04

Театр «Спичка», ул. Свято-Троицкий бульвар, 11

28 мая

20:00 Ламповый концерт. Гуша Катушкин: Лёд 9

Телефон для справок: +7 (909) 203-80-50

КИНО

Белгородские кинотеатры 27-28 мая предлагают посмотреть фильмы:

приключенческий блокбастер «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки»,

фантастический триллер «Чужой: Завет»,

приключенческий боевик «Меч короля Артура»,

фантастический экшн «Стражи Галактики. Часть 2»,

триллер «Прочь»,

драма «Большой»,

мультфильм «Трио в перьях»

Телефоны автоответчиков: (4722) 32-32-32 («Победа»), 54-08-54 («Русич»), 26-42-42 («Радуга»), 400-400 («Синема Стар»), 289-112 («Синема Парк»), 78-72-82 («Гринн-фильм»).

ТЕАТР

Театр «Спичка», ул. Свято-Троицкий бульвар, 11

27 мая

20:00 Спектакль «Глаза голубой собаки»

Телефон для справок: +7 (910) 030-72-22

Белгородский государственный центр народного творчества, ул. Широкая, 1 (бывший ДК «Юбилейный»)

27-28 мая

20:00 Спектакль «Саша, вынеси мусор»

Телефон для справок: +7 (920) 562-55-33

БГАДТ им. Щепкина, Соборная площадь, 1

27 мая

18:00 Пьеса в двух действиях «Земля Эльзы»

28 мая

18:00 Пьеса в двух частях «Дядя Ваня»

Телефон для справок: +7 (4722) 32-06-44

СПОРТ

Территория вдоль парка Победы и учебно-спортивного комплекса С. Хоркиной

27 мая

10:00 Марафон «Добрый город»

ЦМИ, ул. Студенческая, 17а

2 мая

10:00 III Областной фестиваль финской ходьбы по маршруту ЦМИ – городской парк памяти

Пейнтбольный клуб «Застава», Белгородский р-н, с. Крутой Лог, пер. Восточный, 1а

27 мая

10:00 Открытая народная спартакиада «СПОРТом БИЗНЕС не иСПОРТишь» по пейнтболу

Университетская площадь перед МКЦ НИУ «БелГУ»

28 мая

12:00 Чемпионат по интеллектуальным видам спорта, посвящённый Международному дню защиты детей

ЦС «Энергомаш»

28 мая

17:00 Фонбет-Первенство России по футболу среди команд клубов ПФЛ (зона центр) «Энергомаш» (Белгород) – «Металлург» (Липецк)

ДЛЯ ДЕТЕЙ

Семейный развлекательный центр «Остров сокровищ», МТРК «Сити Молл Белгородский», ул. Щорса, д. 64, 1 этаж, Белое крыло

27 мая

12:00 Детский утренник «Научное шоу сумасшедшего профессора Николя» (0+)

28 мая

12:00 Утренник «Марш-бросок» (0+)

Телефон для справок: +7 (910) 329-13-91

Белгородский государственный театр кукол, ул. Некрасова, 5-б/8

27 мая

11:00 Волшебная сказка «Чёрная курица, или Подземные жители» (0+)

28 мая

11:00 Спектакль-урок «Дедушка из чайника, или Уроки безопасности» (0+)

Телефон для справок: +7 (4722) 26-26-83

Клуб творчества и досуга «Шёлковые детки», ул. Шаландина, 9

27 мая

17:00 Игровая программа «Приключение с Дашей-путешественницей» (0+)

28 мая

15:00 Мастер-класс «Шерстяная акварель: Авторская миниатюра» (12+)

Телефон для справок: +7 (919) 439-91-91

Детский клуб «Умный кит», ул. Королёва, д. 2а, офис 420

27 мая

17:30 Мастер-класс в клубе «Умный кит» «Летняя школа – Всё включено!»

Телефон для справок: +7 (4722) 77-06-56

Студия рисования песком «СэндПРО», Свято-Троицкий бульвар, 15 (высотка за ТЦ «Славянский»)

28 мая

15:00 Мастер-класс «Рисуем брызгами» (6+)

Телефон для справок: +7 (4722) 500-407

ВЫСТАВКИ

27-28 мая

ТРЦ «МегаГринн», пр-т Б. Хмельницкого, 137т

11:00 Выставка-зоопарк «Живые тропики»

Телефон для справок: +7 (4722) 41-65-44

27-28 мая

Белгородский государственный историко-краеведческий музей, ул. Попова, 2а

10:00 «История выборов на Белгородчине», «Мир керамики. Рождение образа», интерактивная выставка «3D воображариум», выставка «музей в чемодане» – «На войне, в быту суровом»

Телефон для справок: +7 (4722) 32-25-64

Белгородский государственный литературный музей, ул. Преображенская, 38

09:00 «И. С. Тургенев. Навстречу 200-летнему юбилею»

Телефон для справок: +7 (4722) 30-42-21

Белгородский государственный музей народной культуры, ул. Мичурина, 43

10:00 «Ковровое богатство», «Натюрморты из музейных предметов»

Телефон для справок: +7 (4722) 26-84-96

Белгородский государственный музей-диорама «Курская битва. Белгородское направление», ул. Попова, 2

10:00 «Наше советское детство», проект «В содружестве музейном…» – «День памяти. Год любой»

Телефон для справок: +7 (4722) 32-96-89

Белгородский государственный художественный музей, ул. Победы, 77

10:00 «Иной путь Владимира и Марии Ломакиных», «Русские платки и шали», «Созерцая тишину»

Телефон для справок: +7 (4722) 58-96-67

Белгородский государственный центр народного творчества, ул. Широкая, д. 1 (бывший ДК «Юбилейный»)

10:00 Областная выставка «Мир вокруг»

Телефон для справок: +7 (4722) 21-73-29

Выставочный зал «Родина», пр-т Б. Хмельницкого, 71

11:00 «В поисках мастерства»

Телефон для справок: +7 (4722) 32-37-53

Музей боевой славы «Третье ратное поле России», Прохоровский район, п. Прохоровка, ул. Парковая, 48

10:00 «Моя Родина – Советский Союз»

Телефон для справок: +7 (47242) 2-23-72

Музей-мастерская С. С. Косенкова, ул. Князя Трубецкого, д. 52, подъезд 3 (10 эт., домофон 145)

09:00 Коллективная выставка «Картинки ядерного века»

Телефон для справок: +7 (4722) 27-43-61

Пушкинская библиотека-музей, пр-т Ватутина, 4

11:00 «Рукотворные чудеса»

Телефон для справок: +7 (4722) 54-98-52

Славянский центр культуры БГИИК, ул. Губкина, 53

09:00 «Расписной узорный плат», «Славянская краса»

Телефон для справок: +7 (4722) 51-76-31

Фотогалерея им. Собровина, ул. Попова, 69

11:00 Выставка репродукций «Ван Гог. Симфония цвета», фотовыставка «ПроТеатр»

Телефон для справок: +7 (4722) 313-536