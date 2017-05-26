Фестивальные выходные в Белгороде
БелМелФест, конкурс-фестиваль гитарного искусства и финской ходьбы – эти и другие мероприятия ИА «Бел.Ру» предлагает посетить в предстоящие выходные дни.
РАЗНОЕ
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27 мая
10:00 III международный фестиваль мела «БелМелФест -2017»
Телефон для справок: +7 (4722) 32-72-43
Open Air
28 мая
10:00 Митинг, возложение цветов к мемориальному комплексу «Вечный огонь» на Соборной площади, к памятнику «Воинам интернационалистам», выставка военной техники, праздничный концерт, солдатская каша в парке Победы – мероприятия, посвящённые празднованию Дня пограничника
«Дом офицеров», ул. Куйбышева, 33а
27-28 мая
10:00 III открытый городской конкурс-фестиваль гитарного искусства «Музыкальный РИФ»
Телефон для справок: +7 (4722) 34-82-19
БГТУ им. В. Г. Шухова
27 мая
19:30 Праздник «Русь заповедная». Узорный хоровод, концерт и праздничный салют.
КЛУБНЫЕ ВЕЧЕРИНКИ
«Чапаев» бар, ул. Преображенская, 109
27 мая
20:00 Сover show «Агата Кристи»
Телефон для справок: +7 (915) 564-27-04
КОНЦЕРТЫ
Открытая сцена ресторана Samovar (рекреационная зона «Шагаровский пруд», с. Шагаровка, ул. Нарядная, 1)
28 мая
18:00 Финал и гала-концерт «Белгородская минута славы»
Телефон для справок: +7 (903) 885-06-04
Театр «Спичка», ул. Свято-Троицкий бульвар, 11
28 мая
20:00 Ламповый концерт. Гуша Катушкин: Лёд 9
Телефон для справок: +7 (909) 203-80-50
КИНО
Белгородские кинотеатры 27-28 мая предлагают посмотреть фильмы:
приключенческий блокбастер «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки»,
фантастический триллер «Чужой: Завет»,
приключенческий боевик «Меч короля Артура»,
фантастический экшн «Стражи Галактики. Часть 2»,
триллер «Прочь»,
драма «Большой»,
мультфильм «Трио в перьях»
Телефоны автоответчиков: (4722) 32-32-32 («Победа»), 54-08-54 («Русич»), 26-42-42 («Радуга»), 400-400 («Синема Стар»), 289-112 («Синема Парк»), 78-72-82 («Гринн-фильм»).
ТЕАТР
Театр «Спичка», ул. Свято-Троицкий бульвар, 11
27 мая
20:00 Спектакль «Глаза голубой собаки»
Телефон для справок: +7 (910) 030-72-22
Белгородский государственный центр народного творчества, ул. Широкая, 1 (бывший ДК «Юбилейный»)
27-28 мая
20:00 Спектакль «Саша, вынеси мусор»
Телефон для справок: +7 (920) 562-55-33
БГАДТ им. Щепкина, Соборная площадь, 1
27 мая
18:00 Пьеса в двух действиях «Земля Эльзы»
28 мая
18:00 Пьеса в двух частях «Дядя Ваня»
Телефон для справок: +7 (4722) 32-06-44
СПОРТ
Территория вдоль парка Победы и учебно-спортивного комплекса С. Хоркиной
27 мая
10:00 Марафон «Добрый город»
ЦМИ, ул. Студенческая, 17а
2 мая
10:00 III Областной фестиваль финской ходьбы по маршруту ЦМИ – городской парк памяти
Пейнтбольный клуб «Застава», Белгородский р-н, с. Крутой Лог, пер. Восточный, 1а
27 мая
10:00 Открытая народная спартакиада «СПОРТом БИЗНЕС не иСПОРТишь» по пейнтболу
Университетская площадь перед МКЦ НИУ «БелГУ»
28 мая
12:00 Чемпионат по интеллектуальным видам спорта, посвящённый Международному дню защиты детей
ЦС «Энергомаш»
28 мая
17:00 Фонбет-Первенство России по футболу среди команд клубов ПФЛ (зона центр) «Энергомаш» (Белгород) – «Металлург» (Липецк)
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Семейный развлекательный центр «Остров сокровищ», МТРК «Сити Молл Белгородский», ул. Щорса, д. 64, 1 этаж, Белое крыло
27 мая
12:00 Детский утренник «Научное шоу сумасшедшего профессора Николя» (0+)
28 мая
12:00 Утренник «Марш-бросок» (0+)
Телефон для справок: +7 (910) 329-13-91
Белгородский государственный театр кукол, ул. Некрасова, 5-б/8
27 мая
11:00 Волшебная сказка «Чёрная курица, или Подземные жители» (0+)
28 мая
11:00 Спектакль-урок «Дедушка из чайника, или Уроки безопасности» (0+)
Телефон для справок: +7 (4722) 26-26-83
Клуб творчества и досуга «Шёлковые детки», ул. Шаландина, 9
27 мая
17:00 Игровая программа «Приключение с Дашей-путешественницей» (0+)
28 мая
15:00 Мастер-класс «Шерстяная акварель: Авторская миниатюра» (12+)
Телефон для справок: +7 (919) 439-91-91
Детский клуб «Умный кит», ул. Королёва, д. 2а, офис 420
27 мая
17:30 Мастер-класс в клубе «Умный кит» «Летняя школа – Всё включено!»
Телефон для справок: +7 (4722) 77-06-56
Студия рисования песком «СэндПРО», Свято-Троицкий бульвар, 15 (высотка за ТЦ «Славянский»)
28 мая
15:00 Мастер-класс «Рисуем брызгами» (6+)
Телефон для справок: +7 (4722) 500-407
ВЫСТАВКИ
27-28 мая
ТРЦ «МегаГринн», пр-т Б. Хмельницкого, 137т
11:00 Выставка-зоопарк «Живые тропики»
Телефон для справок: +7 (4722) 41-65-44
27-28 мая
Белгородский государственный историко-краеведческий музей, ул. Попова, 2а
10:00 «История выборов на Белгородчине», «Мир керамики. Рождение образа», интерактивная выставка «3D воображариум», выставка «музей в чемодане» – «На войне, в быту суровом»
Телефон для справок: +7 (4722) 32-25-64
Белгородский государственный литературный музей, ул. Преображенская, 38
09:00 «И. С. Тургенев. Навстречу 200-летнему юбилею»
Телефон для справок: +7 (4722) 30-42-21
Белгородский государственный музей народной культуры, ул. Мичурина, 43
10:00 «Ковровое богатство», «Натюрморты из музейных предметов»
Телефон для справок: +7 (4722) 26-84-96
Белгородский государственный музей-диорама «Курская битва. Белгородское направление», ул. Попова, 2
10:00 «Наше советское детство», проект «В содружестве музейном…» – «День памяти. Год любой»
Телефон для справок: +7 (4722) 32-96-89
Белгородский государственный художественный музей, ул. Победы, 77
10:00 «Иной путь Владимира и Марии Ломакиных», «Русские платки и шали», «Созерцая тишину»
Телефон для справок: +7 (4722) 58-96-67
Белгородский государственный центр народного творчества, ул. Широкая, д. 1 (бывший ДК «Юбилейный»)
10:00 Областная выставка «Мир вокруг»
Телефон для справок: +7 (4722) 21-73-29
Выставочный зал «Родина», пр-т Б. Хмельницкого, 71
11:00 «В поисках мастерства»
Телефон для справок: +7 (4722) 32-37-53
Музей боевой славы «Третье ратное поле России», Прохоровский район, п. Прохоровка, ул. Парковая, 48
10:00 «Моя Родина – Советский Союз»
Телефон для справок: +7 (47242) 2-23-72
Музей-мастерская С. С. Косенкова, ул. Князя Трубецкого, д. 52, подъезд 3 (10 эт., домофон 145)
09:00 Коллективная выставка «Картинки ядерного века»
Телефон для справок: +7 (4722) 27-43-61
Пушкинская библиотека-музей, пр-т Ватутина, 4
11:00 «Рукотворные чудеса»
Телефон для справок: +7 (4722) 54-98-52
Славянский центр культуры БГИИК, ул. Губкина, 53
09:00 «Расписной узорный плат», «Славянская краса»
Телефон для справок: +7 (4722) 51-76-31
Фотогалерея им. Собровина, ул. Попова, 69
11:00 Выставка репродукций «Ван Гог. Симфония цвета», фотовыставка «ПроТеатр»
Телефон для справок: +7 (4722) 313-536